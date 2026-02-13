【埼玉県】空き家の適正管理の重要性を伝えるPR動画を公開～あなたは家の未来を考えたことがありますか？～

埼玉県

高齢化の進む日本では管理されていない空き家が年々増え続けています。埼玉県も例外ではなく、現在、利用目的のない空き家戸数は約１３万戸にのぼり、２０年で約１．８倍に増加しています。

動画では、埼玉県の空き家の現状や、利用目的がないなど管理されていない空き家が抱える様々なリスクの解説のほか、埼玉独自の空き家対策のサポート体制も紹介し、積極的な空き家管理の重要性を啓発しています。

さらに、本動画は広い実家で一人暮らしとなった父親と、その父親と家の未来を心配する息子との父子のショートドラマ形式で制作しており、視聴者の共感を得やすいPR動画となっています。ぜひご覧ください。

１ 配信

配信開始

令和８年２月１３日（金）

配信場所

県公式 YouTube（サイタマどうが）

配信動画

１.埼玉県空き家対策PR「家の未来」ロングver（Aタイプ）

https://youtu.be/DjMUtO6bUSM

２.埼玉県空き家対策PR「家の未来」ロングver（Bタイプ）

https://youtu.be/wt_BPFr0oT0

３.埼玉県空き家対策PR「家の未来」ショートver（30秒Aタイプ）

https://youtu.be/DC7fm1y-R24

４.埼玉県空き家対策PR「家の未来」ショートver（30秒Bタイプ）

https://youtu.be/eRMoyHyV2UQ

５.埼玉県空き家対策PR「家の未来」ショートver（15秒タイプ）

https://youtu.be/3h4Immg8Hk8

２ 内容

年を取った父が暮らす実家に２年ぶりに帰る息子が主人公です。主人公は、実家への帰路の中で、父の暮らす家の未来について考えます。あなたも家の未来について考えてみませんか？

＜第1章―空き家は適切に管理しなければ、リスクになる―＞

空き家を適切に管理しないことの危険性についてお話します。

＜第２章―埼玉には空き家対策の専門家がいる―＞

埼玉独自の３つのサポート体制をご紹介します。

＜第３章―空き家は、放置すればリスク、管理すれば資産―＞

主人公が、家の明るい未来に向かって一歩を踏み出します。

３ 問い合わせ先

都市整備部建築安全課

電 話：048-830-5524

E-mail：a5510-07@pref.saitama.lg.jp