【ホテルニューグランド】芳本美代子・網浜直子・松本典子の3人が結成したユニット『ID85』による80年代にタイムスリップする夢のような１日「ID85 ディナーショー」

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年4月18日（土）に、1985年デビュー組の芳本美代子・網浜直子・松本典子の3人で結成したユニット「ID85」がお届けする1日限りのイベント「ID85ディナーショー」を開催します。

懐かしの1980年代にタイムスリップしたかのような、年代問わず盛り上がれる懐かしい歌やユニット結成の舞台裏やデビュー当時の思い出話など、花の85年へ誘う夢のような1日をお届けします。一夜限りのコース料理とともに楽しむ注目のステージをお楽しみください。

開催日時 2026年4月18日（土）

17：15受付 / 18：00～開宴・お食事 / 19:15～コンサート / 20：30終了

受付 タワー館2階 ランデブーラウンジ

会場 タワー館3階 ペリー来航の間

料金 お1人様 \25,000（コース料理、フリードリンク、ショー、消費税、サービス料込）

お申込み 予約開始 2月18日（水）12：00～

〔WEB予約限定〕 https://www.hotel-newgrand.co.jp/event/260418/

※申込締切：4月15日（水）

※定員に達し次第、受付を終了させていただきます。

お問合せ 営業企画部 045-681-1841（代） 10：00～17：00

ID85プロフィール

芳本美代子のYouTube「みっちょんINポッシブル」に 網浜直子、松本典子が出演したことをきっかけに、 1985年デビュー組３人で結成したユニット。年代を 問わず盛り上がれるあの曲から80年代にタイムスリ ップするようなあの曲まで、ID85結成の舞台裏やデ ビュー当時の思い出話などを交えながら花の85年 へ皆様を誘います。

芳本美代子芳本美代子

1969年山口県宇部市生まれ。1985年にシングル「白いバスケット・シューズ」でアイドル歌手としてデビュー。1990年、ミュージカル「阿国（OKUNI）」での演技が高く評価され、第28回ゴールデンアロー賞・演劇新人賞 を受賞。受賞後は女優として本格的に活動を広げ、テレビドラマ・映画・舞台と多岐にわたる作品に出演。【主な出演作】ドラマ：「ママまっしぐら!」シリーズ、「湯けむりウォーズ」、「母親失格」、「地味にスゴイ!」ほか。映画：「FRIED DRAGON FISH」「TRICK」「コンフィデンスマンJP」ほか。舞台：「阿国」「髑髏城の七人」「スウィーニー・トッド」「秋声のリフレイン」ほか。幅広い役柄を演じ、確かな演技力で高い評価を得ている。2023年より大阪芸術大学短期大学部メディア・芸術学科教授に就任。長年の芸能活動で培った経験を生かし、後進の育成にも力を注いでいる。2025年にデビュー40周年を迎え、歌手活動を本格的に再開し、個人ライブを3回開催。同期の松本典子さん・網浜直子さんとユニット 「ID85」 を結成し、10月には座・高円寺での公演を成功させるなど、アーティストとして新たなステージへ踏み出した。現在はID85としてのライブ、個人ライブを精力的に展開するほか、6月には舞台「喝采『イヴの総て』より」 に出演予定。歌手・女優・教育者として、ますます活動の幅を広げている。YouTubeチャンネル「みっちょんINポッシブル」https://www.youtube.com/channel/UCU0PuGtvehX1pU1KgMQj31A エンタメ企画からトークまで幅広く発信し、オンラインでも積極的に活動。

網浜直子網浜直子

1968年8月12日兵庫県神戸市生まれ。獅子座のB型。現在フリーで活動中。1984年ミスセブンティーンコンテストで18万325人の応募者の中から松本典子とWでグランプリ獲得。1985年CBSソニーより4月21日『竹下涙話』でレコードデビュー。同年4月27日公開のシブがき隊主演『バローギャングBC』で映画デビュー。同年夏、TBS 『夏体験物語』でドラマデビュー。その後も数々のドラマやテレビ出演で活動続け、その後二児の母になったのを機に育児に専念20年近く活動休 止。子供が成人して時が経ち2025年新たに活動開始。心機一転、在籍していた事務所を退所し、フリーで活動を始め、2025年2月1日よりTikTokライブを始め、火曜・木曜・土曜日と夜の21時から深夜1時まで4時間配信中。2025年10月にはデビュー85年同期の松本典子・芳本美代子とデビュー40周年を記念しID85としてユニットを組み、コンサートを開催している。

松本典子松本典子

1968年1月30日群馬県伊勢崎市出身。1984年、「ミスセブンティーンコンテスト」全国18 万人の応募者の中から網浜直子さんとWグランプリを受賞し、1985年3月21日、シングル「春色のエアメール」（作詞・作曲 EPO）で歌手デビュー。同年、『メガロポリス音楽祭最優秀新人ダイアモンド賞』をはじめ、数多くの音楽新人賞を受賞し、80年代アイドルシーンを代表する存在となる。デビュー後は歌手活動に加え、テレビ・CM・雑誌など多方面で活躍。明るく親しみやすいキャラクターで幅広い層から支持を集めた。【主な出演番組】 フジテレビ「クイズ年の差なんて」、フジテレビ「志村けんのだいじょうぶだぁ」、NHKドラマ「イキのいい奴」レギュラー、月曜ドラマランド「未亡人は17才」「セーラー服露天風呂卒業旅行」主演 【主なCM出演】ロッテ「ガーナチョコレート」「イタリアーノ」、郵政省「年賀 状イメージガール」「ふみの日」、花王「ファミリーフレッシュ」、牛乳石鹸、SONY、近畿コカコーラ、他多数。歌手としては「さよならと言われて」「儀式（セレモニー）」「今夜はパラダイス」などのヒット曲を出し、アルバム・写真集・ラジオなど多彩なメディアで活躍した。1992 年、元プロ野球選手・笘篠賢治氏と結婚。1994年に長男、1997年に次男、2004年に三男を出産。現在は子育て支援員の資格を取得し、保育園で保育補助の仕事をしながら一昨年復帰し、メディア出演やイベントなどで活躍中で幅広い層から支持を集めている。 また昨年よりID85を結成し、歌手活動も再開。

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



