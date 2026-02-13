ギックス、LINEエンタメアカウントの機能連携を強化　LINEエンタメアカウント向け「マイグル」LINEミニアプリを提供

株式会社ギックス

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤剛、以下：LINEヤフー）が提供する「LINEエンタメアカウント」上で利用できる機能として、「マイグル」のAPI連携を開始したことをお知らせいたします。

「LINEエンタメアカウント」は、クリエイター向けに提供する「LINE公式アカウント」のサービスです。メッセージ配信機能のほか、1to1メッセージや「トークルーム広告」、「LINE公式アカウントメンバーシップ」など、さまざまな機能やサービスを利用することができます。

当社が提供する「マイグル」は、「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォームです。オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを起点に、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化し、チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ね、継続利用・習慣化を促進します。これまで、エンタメ業界でのファンとの接点強化などを目的に採用（※1）されているほか、商業施設や鉄道会社、自治体などが主催する、買い回り促進や地域の周遊を目的としたスタンプラリーキャンペーンなどに活用されています。

この度、API機能としてLINEエンタメアカウント上で、「マイグル」のLINEミニアプリの提供が可能となります。これにより、LINEエンタメアカウントを活用するアーティストやクリエイターは、「マイグル」のチャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、ファンとの接点創出や関係強化に寄与する施策の実施が可能となります。

ギックスは今回の連携を通じて、アーティストやクリエイター、そしてファンの方に、デジタルの力で新たな体験場所・価値を提供し、クリエイターエコノミーの活性化に寄与し、クリエイターを支援してまいります。

（※1）2025年4月14日発表プレスリリース https://www.mygru.jp/customers/Ybv9j_SP

2025年10月24日発表プレスリリース https://www.mygru.jp/customers/VTUAI5hr

■「LINEエンタメアカウント」とは

LINEヤフーは、 LINE公式アカウントを中心に、クリエイターとファンとの新たな接点創出および収益機会の提供を強化しています。クリエイターとファンが友だちのように繋がり続けられるプラットフォームを目指し、LINE公式アカウントのメッセージ配信機能のほか、1to1メッセージや「トークルーム広告」、「LINE公式アカウントメンバーシップ」など、さまざまな機能やサービスを利用することができる「LINEエンタメアカウント」を提供しています。

https://www.lycbiz.com/jp/news/line-official-account/20240529/

■「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

マイグルは、「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォームです。

オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを起点に、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化。チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ね、継続利用＝習慣化を設計します。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供