株式会社コンヴァノ、ネイル事業の会社分割（簡易新設分割）に関する基本方針を決定

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、当社のネイル事業（以下「本事業」）を会社分割（簡易新設分割）により新設会社へ承継させることを基本方針として決議し、今後必要な手続きを開始することといたしましたので、お知らせいたします。

本件は、2025年6月9日付で公表した「持株会社体制への移行に関する検討開始および組織体制改革プロジェクト発足に関するお知らせ」の具体化の一環となります。

■会社分割の目的

本事業を別法人として独立させることで、

- ネイル事業における意思決定の迅速化- リソースの集中投下による事業拡大- 事業責任の明確化

を実現し、ネイル事業の競争力向上と当社グループ全体の企業価値向上を目指します。

持株会社体制へ移行することで、各事業の自立性と成長速度を高めるとともに、グループ全体の戦略最適化を図ってまいります。

■会社分割の概要

■設立予定会社の概要（予定）

- 日程基本方針承認の取締役会決議日：2026年2月13日新設分割計画承認の取締役会決議日：2026年3月（予定）新設分割効力発生日：未定- 分割方式当社を分割会社とし、新設会社を本事業の承継会社とする新設分割（簡易分割）を予定しております。

社名：株式会社FASTNAIL

本店所在地：東京都渋谷区

代表取締役社長：未定

取締役：未定

監査役：未定

※詳細は決定次第、速やかにお知らせいたします。

■今後の見通し

分割会社である当社は、持株会社として引き続き上場を維持する予定です。

なお、承継会社は当社の完全子会社となる予定であり、本件分割が当社の連結業績に与える影響は軽微です。

今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「新しい価値の創造と機会の拡大」を理念に、全国にFASTNAILブランドを展開するネイルサービスチェーンを運営。デジタル・マーケティングやAIシステム開発のノウハウを活かし、美容・ライフスタイル領域で事業を展開しています。今後はWEB3インフラ分野への本格的進出により、日本発の次世代プラットフォーマーとしての地位確立を目指します。

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」

コーポレートサイト：https://convano.com/