子どもの未来に不可欠な非認知能力＝「生きる力」を育む体験型教室「アソビノ(R)︎」東京勝どき校がオープン！

「生きる力」を育む体験型教室「アソビノ(R)︎」（東京都世田谷区、代表：沓掛瑞穂）は、2025年にオープンした世田谷校に続き、小学生を対象にした「アソビノ(R)︎」勝どき校を2026年3月3日(火)にオープンいたします。

調査結果からもわかる学力だけでは補えない、将来生きていくための力

首都圏や都市部を中心に受験が激化している一方で、文部科学省では2020年より学習指導要領の中で ”生きる力” を打ち出しており、自らが考え、世界の中で自分の人生を自分で創っていくという、学力だけではない生きるための力が、これからの時代本当に必要になると考えています。

そんな中、日本の公教育での主要教科である国語理科社会算数の授業時間に比べ、それ以外の目に見えない力を育む道徳や音楽などは、圧倒的に授業時間が少ないのが現状であり、生きるための力を育むためには学校以外の時間で補う必要があると考えています。

この生きる力は、「非認知能力（※1）」とも言われており、非認知能力が高くなると、学力（IQ・認知能力）が高くなるうえに、将来の年収まで高くなるということが、ノーベル賞を受賞したジェームズ・ヘッグマンという経済学者（※2）によりすでに実証されており、日本の東京大学社会科学研究所でも(※3)同様に、非認知スキルが幸福感や年収の向上に結びつくという将来性への調査結果も出ています。

「生きる力」を育てる、20以上の独自体験型カリキュラム

やりたい！が正解。を合言葉とする「アソビノ(R)︎」では、「生きる力」を育む体験型教室として、子どもたちの好奇心や自主性を引き出し、一人ひとりの無限の可能性を引き出す機会を提供しています。

田植えや稲刈りなどの農業をはじめ、火おこしや飯盒炊爨をするキャンプ、沖縄サマースクール等の自然体験をはじめ、スポーツ、音楽、プログラミング、アート、お金や社会について学べる「子ども株式会社」など、個性に合わせた各分野のプロ講師による20以上の豊富な独自のカリキュラムを用意しており、子どもたちの”意欲”と”自信”を引き出し、子どもの「生きる力」＝非認知能力（※1）を育てています。

※1：人間力/EQ/社会的スキルとも言われ、社会で生き抜く力のこと。テストの点数等の数値で測ることができる能力を「認知能力」という一方、「非認知能力」は数値で測りにくい能力のことを指し、子どもの将来の人間形成や就職などに大きく影響すると世界で注目されています。

※2：出典元：ジェームズ・J・ヘッグマン著「幼児教育の経済学」

※3：参 考：東京大学社会科学研究所「働き方とライフスタイルの変化に関する 全国調査（JLPS）2015」の結果等

ホンモノに触れる失敗と成功が経験できるすべて体験から生きる力を育む

「アソビノ(R)︎」勝どき校

勝どき駅から徒歩3分でアクセス良好。子ども向け施設「グロースリンクかちどき内」にあり、1階全面ガラス張りの教室なので、子どもたちが遊びながら学んでいる様子も見ることができます。

大型遊具施設グロースリンクかちどき内施設内教室イメージ

◆開催クラス：毎週火曜日17:45-18:45（月4回）

・表現担当：上田亜希子（元劇団四季ライオンキングヒロイン役女優）

・演劇担当：加治将樹（2026NHK大河ドラマ「豊臣兄弟」出演俳優）

・実験担当：なおやマン（子ども向け参加方コンテンツプランナー）ら多数の講師

◆住 所：〒104-0054 東京都中央区勝どき1丁目3－1 1F

◆H P：https://asobino.jp.net/kachidoki

「アソビノ(R)︎」とは

2022年、長野県にて創業した「アソビノ(R)︎」は、非認知能力を育む20以上の豊富なカリキュラムが特長です。答えを教えるのではなく、子どもたちが失敗・成功体験を通して“自ら本気で学ぶ”ことを重視して取り組んでいます。その分野のプロである個性豊かな講師陣による独自の体験型カリキュラムを通して、一人ひとりの意欲と自信を引き出し、子どもの可能性を開いています。また、大型ショッピングモールのイオンやセブン&アイホールディングス、無印良品などとコラボ企画を実施するなど、多くの企業との取り組みも増加しています。

代表プロフィール

沓掛 瑞穂（くつかけ みずほ）

長野県青木村出身。あらゆる企業の研修講師のほか、小中学校の親子向けや教員向けの講師としても活躍。新卒後は組織広報を経験。その後、行政および銀行・企業との地域づくりを行うNPO法人理事長就任。社会で幅広い経験を10年間身につけた後、教育現場に着地。現場経験で感じた様々な課題から、2022年に「アソビノ(R)︎」を立ち上げる。

・非認知能力育成トレーナー

・キッズアンガーマネジメント認定講師

・保育士・幼稚園教諭

・医療法人萌生会監事

【本件に関するお問い合わせ先】

「生きる力」を育てる教室「アソビノ(R)︎」

代 表：沓掛 瑞穂

住 所：東京都世田谷区等々力2-5-3 ボワカネカ201

M A I L：mizuhokaibutsu@gmail.com

U R L：https://asobino.jp.net/kachidoki