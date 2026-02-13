JTB、米国グループ会社MC&AによるImprint Events Group買収を発表

株式会社JTB

株式会社JTBは、米国現地法人JTB Americasグループ傘下のMC&Aが、Imprint Events Group（以下、Imprint）の持分を譲り受けることを発表します。コロナ禍を経て需要が急増する北米Meetings ＆ Events（M＆E）市場において、この戦略的統合は、お客様のイベント体験をより豊かで創造的なものへと革新します。



JTBグループは、長期ビジョン「OPEN FRONTIER 2035」*１の実現に向けた重要な一歩として、グローバルでのM&E事業拡大を目的とする、MC＆AおよびImprint両社の専門性（Expertise）と洞察力（Insight）を結集します。人と人との出会いや交流の場をさらに魅力的で意味のあるものへと変革し、ビジネスイベントから特別な記念日まで、あらゆるシーンで新たな感動と価値を創出してまいります。

本件の背景と目的

JTBグループは、Meetings & Eventsを戦略カテゴリーブランド*2と位置づけ、グローバルでの事業展開を強化しています。今回の統合は、北米市場におけるM＆E事業の強化を目的としておりJTBグループの長期ビジョンにおける「グローバル事業比率50%」達成に向けた重要な一歩です。特に、コロナ禍を経て力強い回復と成長が続く、北米 M＆E 市場において、あらゆる企業のイベント開催ニーズに対応できる体制を強化します。MC&Aが持つDMC*3の専門知識とImprintのクリエイティブ主導のイベント制作力を一体化し、お客様のビジネス成果に直結する、より戦略的で効果的なM＆E運営を実現してまいります。

この戦略的統合は、企業のお客様にとって以下の3つの重要な価値を創出します。

1. ワンストップサービスによる効率化と品質向上

イベントの企画立案からデスティネーション手配、エンターテインメント制作、そして本番の実行に至るまで、当社が一貫したサービスを提供いたします。これにより、お客様がこれまで費やしていた複数事業者との調整にかかる手間と時間を削減し、イベント全体の品質を均一化し、さらに向上させることが可能です。結果として、イベントご担当者様は、より本質的なコンテンツ企画や、参加者の皆様とのエンゲージメント構築に集中いただけます。

2. 様々な場所や状況に合わせて柔軟に対応できる“ネットワーク×実行体制”

MC&Aが長年培ってきたDMCとしての知見と、Imprintのクリエイティブ主導のイベント設計・制作力が融合することで、開催地に拠点の有無を問わず、最適なイベント体験を創出します。加えて、MC&Aの北米運営ネットワークとImprintの主要都市拠点が連携することで、現地に即した迅速な対応と安定した品質を提供し、広域展開や複数拠点イベントも安心してお任せいただけます。

3. クリエイティブとオペレーションが一体となった、体験価値の最大化

Imprintの受賞歴あるクリエイティブ力と、MC&Aの確かなオペレーション実績が一体となることで、革新的でありながら確実に実行されるイベント運営を実現します。お客様が伝えたいブランドの世界観やメッセージを深く体現し、参加者の記憶に残る体験価値を提供することで、お客様のビジネス成果に貢献します。

各社代表者からのコメント

Eduardo Kina（MC&A CEO）

「このパートナーシップは、共有する価値観と長期的なビジョンのもとに築かれたものです。双方の強みとリソースを結集することで、創造性と丁寧さ、一貫性を兼ね備えたサービスを、これまで以上に安定した体制で提供していきます。」

Nicole Marsh（Imprint COO）

「この新たな章は、Imprintの価値観や個性を大切にしながら、ビジネスの可能性をさらに広げていくものです。共有する文化や先見性あるリーダーシップ、そして高品質で丁寧な体験を提供するという姿勢はこれまでと変わりません。その上で、規模を意識しつつ着実に成長し、人財や能力への投資を一層強化することで、これまで追い描いてきたビジョンを加速させていきます。」

Adriane Hodder（Imprint President）

「私たちは、この統合によって生まれる新たな活力のもと、共に描く未来に確かな手応えを感じています。目指すべき方向性の一致が土台となったパートナーシップを強みに、卓越性を追求する共通の意思を原動力として、次のステージへと進んでいきます。」

MC&Aについて

1983年にハワイ州で設立されたMC&Aは、北米を代表するDMCへと成長し、現在は全米にオフィスを展開しています。Meetings ＆ Events、レジャー、クルーズ市場において、卓越した体験価値を提供してきました。『Special Events Magazine』が選ぶ「世界のトップ25グローバル・ディスティネーション・マネージメント・カンパニー」に名を連ねるなど、数々の業界賞を受賞しており、革新性と高品質なサービスにおける業界基準を築き続けています。2017年にはJTB Americasグループの傘下となり、2019年にはクオニ・デスティネーション・マネジメント（KDM）との統合を通じて米国本土での拠点を拡大しました。現在は、法人顧客向けに全米規模のデスティネーションサービスを提供しています。

Imprint Events Groupについて

1969年に創業したImprint Events Groupは、コロラド州デンバーに本社を置き、ネバダ州ラスベガスおよびフロリダ州オーランドにオフィスを構える、イベント戦略および制作会社です。数十年にわたる業界経験と、現代的なフルサービスのアプローチを融合させ、受賞歴のあるクリエイティブ主導の企画力、卓越した運営力、高度にカスタマイズされたプログラムで高い評価を得ています。デスティネーションマネジメントとカスタムエンターテインメントにルーツを持つ同社は、クリエイティブデザイン、メディア、テクノロジー制作を担う社内チームの総合力を強みに、専門的なデスティネーション知識、明確な創造的ビジョン、そして高いロジスティクス精度をあらゆる場面で提供しています。これらはすべて、一社一社に丁寧に向き合い、人を中心に据えたハイタッチなサービスモデルを通じて実現されています。

*１：OPEN FRONTIER 2035：JTBグループ長期ビジョン（https://www.jtbcorp.jp/jp/ourstory/2035vision/）

*2：JTB Global Business Solution - Meetings & Events（https://www.global.jtbbwt.com/jp/solution/）

*３：DMC：ディスティネーション・マネージメント・カンパニー