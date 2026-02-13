【フライングタイガー】いまSNSで話題！大注目の＜バズアイテム＞3選

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、毎日の生活にワクワクをお届けする北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。今回は、2026年1～2月に発売した500種類以上の新商品と定番商品の中から、SNS上のユーザー投稿から火が付き、急激に売上が伸びている＜バズアイテム＞をピックアップ。さらに、トレンドの「シールブーム」に続くキーワードとして注目される「ジップバッグ界隈」向けアイテムもご紹介します。

【１】ガチャガチャのおもちゃ収納にぴったり！「飾るキャンディマシン」

普段は中にガムや飴などのお菓子をいれるアイテムですが、今ガチャガチャでゲットできる「めじるしチャーム」やミニサイズのおもちゃなどを入れて見せる収納にすることが話題に！高さ17.5cmのコンパクトサイズも人気の秘密です。

キャンディマシン 770円

シルバーの他にも、色違いのブルーグリーンや、さらに小さいサイズ（高さ8.8cm）のキャンディマシンもラインナップあり。

左）キャンディマシン 770円

右）【NEW】キャンディマシン 550円

【2】自分の推しや、好きなものを詰め込んで飾りつけ「デコるミニロッカー」

高さ27cmと、ぬいぐるみなどにぴったりのサイズ！推し関連の小物を入れたり、ロッカーにシールを貼ってデコったりすることができます。普通に小物の収納として使用してもOK。ちゃんと鍵も付いています。

ミニロッカー（マグネット付） 1,320円

扉が2つ付いた大き目サイズもあり。

2連ミニロッカー 1,980円

高さ15cmのコンパクトなタイプもおすすめです。

ミニロッカー（マグネット付） 1,320円

【3】プレゼントを詰め込んで贈る新しい提案！「マグギフト」

常に20種類以上のユニークなマグが揃う。

チョコレートやマシュマロのお菓子やミニサイズのプレゼントを詰め込んでマグごとギフトにすることがブーム中。誕生日や卒入学、新生活など季節・イベント問わず贈ることができるので、新しいギフトの形で定着するかも。

マグ 770円

チェリーが好きな子、目玉焼きが好きな子など、相手を想いながら選ぶマグも楽しい。

【NEW】マグ 各770円

【番外編】「シールブーム」の次は「ジップバッグ界隈」！？超定番商品「ランチバッグ」が"再発見"されています！

長年売上ランキングの上位を走り続けている「ランチバッグ」は、常時10種類以上のデザインを展開する定番アイテム

デザイン違いで集めたくなる、種類豊富なランチバッグ。友だちとの交換にもぴったりです。収納はもちろん、おみやげやプレゼントを入れればギフトバッグとしても活躍。20枚入りの大容量なのも魅力です。

ランチバッグ（20枚入り） 各275円

人気ナンバーワンのデザインは、表には顔、裏には後ろ姿も描かれている「パンダ」柄です。

ランチバッグ（20枚入り） 275円

その他アイテムを楽天市場ストアでみる :https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全62店舗を出店しています。＊2026年2月13日現在

