エトハート、26日に電撃新曲発表！米オールロケでミュージックビデオ撮影…本格2026年グローバル活動の幕開け！

グループ・エトハート（AtHeart）が、今月26日の新曲リリースを皮切りに、本格的な2026年の活動の幕を開ける。

所属事務所タイタンコンテンツは「エトハートが26日と3月、2か月にわたり、それぞれ相反するコンセプトの音楽と圧倒的なビジュアルでファンと出会う。有機的につながる叙事の流れを持ちながら、エトハートだけの独歩的なカラーをより一層強固にしていく見込みだ」と伝えた。

既発曲の英語歌唱バージョンおよびリミックス音源を除き、エトハートが新曲を披露するのは、昨年8月に発売された1st EP『Plot Twist（プロット・ツイスト）』以来、約6か月ぶりとなる。エトハートは本格カムバックに先立ち、現在アメリカ各分野のトップクリエイターとの協業のもと、現地オールロケーションでミュージックビデオを撮影中だ。異国的な風景を背景に、独創的なコンセプトと新鮮なビジュアルを多彩に披露することが期待される。

このようにエトハートは、26日午後6時に発売予定の新曲を皮切りに、グローバルカムバックのウォーミングアップに乗り出す。飛躍のためのスタートラインに立ったエトハートは、音楽的スペクトラムをさらに幅広く拡張し、グループのアイデンティティを強化する。実際、エトハートは最近『AtHeart : The New Black』と名付けられたモーションティザーとカミングスーンフォトに続き、ファンダム名「heartbeat」を公開し、大々的な変化を知らせ、国内外ファンの熱い関心を集めた。

グローバルなクリエイティブと感覚を基盤に、これまでとはまた異なる結の成果物を予告したエトハートが、新たに描いていくチャプターに関心が集まっている。

一方、エトハートは1st EP『Plot Twist』発売と同時に、多数の海外有数メディアから「2025年に最も注目すべきK-POPグループ」に選定され、グローバル市場での存在感を証明した。海外ファンからの熱い声援の中、エトハートはデビュー2か月でアメリカ・ニューヨークとLAを行き来する大規模なプロモーションを展開し、急成長ぶりを誇示した。エトハートはFOX5『Good Day New York』に出演し、K-POPガールズグループとしては最短期間でアメリカのテレビ番組に進出した経歴も持つ。