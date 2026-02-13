ゴーゴーカレー、2026年前半に出店を加速。6月までの4カ月間で計12店舗を新規出店、国内主要エリアに加え海外でも展開

株式会社ゴーゴーカレーグループ

株式会社ゴーゴーカレーグループ（本社：石川県金沢市、代表取締役：西畑誠、以下 ゴーゴーカレー）は、2026年前半における出店計画として、2月末～6月にかけて計12店舗を新規オープンする計画をお知らせします。内訳は、関東地方4店舗、近畿地方1店舗、中国地方1店舗、九州地方1店舗、海外5店舗を予定しており、国内主要エリアのカバレッジ拡大と海外展開の両面で出店を加速します。





なお、出店先の詳細（店舗名、所在地、開業日、オープン記念施策等）については、決定次第、都度発表を予定しています。

本計画は、直近の事業動向を踏まえたものです。

ゴーゴーカレーは、店舗体験を核としつつ、レトルト等の物販や企業・自治体とのコラボレーションメニュー、SNSを起点とした参加型施策などを通じてブランド接点を拡大してきました。こうした取り組みが、来店頻度・話題化・新規顧客層の獲得に寄与し、複合的なプロモーションとして好評をいただいています。

2026年前半は、これらの成果を背景に、より積極的な営業・出店を行うことで、金沢カレーの食文化を一段広く届けることを目指します。

出店計画の概要（2026年2月～5月）

2026年前半の出店ラッシュは、地域分散型で幅広い地域へ金沢カレーの魅力を伝えるべく推進します。既存の強い需要があるエリアではドミナントを深め、これまで店舗数が限られていたエリアでは初期の認知獲得を優先する構成とし、短期の話題性だけでなく中長期の安定運営に繋げます。

各店舗の立地・業態は、駅前・商業施設・ロードサイド等の特性に応じて最適化し、ピーク時間帯の回転率とテイクアウト需要の両立、ならびにスタッフ運用の効率化を図ります。

なお、個別の出店先（市区町村・出店場所・オープン日）については、地域パートナーとの協議・工事工程・採用状況等を踏まえ、確定次第、順次公開します。

従来型の店舗に加え、“体験価値＝新たな楽しみ方” を重視した新フォーマットを導入

2026年前半の出店では、従来の店舗フォーマットに加え、これまでのゴーゴーカレーとは異なる形式で金沢カレーをお楽しみいただけるよう設計した、新たな形式での出店も行います。



具体的には、よりきめ細やかなエリア出店を可能にし、お一人のお客様、女性のお客様、お子様もより気兼ねなくご購入・お持ち帰りいただける小型の新店舗形式です。

よりゴーゴーカレーにアクセスしやすいエリアに進出できる機動性を備えた店舗は、様々な喫食ニーズを持つエリア・自治体・他企業との連携の受け皿としても機能します。ゴーゴーカレーとしては、単に出店数を増やすのではなく、来店の理由そのものを設計することで、持続的なブランド資産の形成を意図します。

出店及び営業責任者のコメント

「2026年前半は、ゴーゴーカレーとして“出店の再加速”を明確に掲げるタイミングです。直近はコラボレーションメニューやプロモーションが好評をいただき、ブランド接点が広がりました。

次の成長は、店舗網の拡充と体験設計の更新によって、より多くの地域で “金沢カレー体験” を日常の選択肢にしていただくことだと考えています。

従来型の店舗に加え、新フォーマットも取り入れながら、地域に根差した運営と、全国・海外への展開を両立させていきます。」

（営業本部長 水野 徹）

株式会社ゴーゴーカレーグループは、金沢カレーの文化を全国・海外へ広げることを掲げ、店舗運営に加え、物販・コラボレーション等を通じて事業を展開しています。今後も、食を通じた体験価値の提供と、地域に根差した持続的な運営を両立しながら、金沢カレーの魅力を広めてまいります。

【株式会社ゴーゴーカレーグループ】

2003年に創業、04年に1号店を東京・新宿に開き、「金沢カレーブーム」の火付け役となる。05年に金沢本店、07年に海外初進出となる米ニューヨークのタイムズスクエアに出店。2017年から事業承継型M＆Aに力を入れ、金沢の老舗インドカレー店「ホットハウス」や19年に金沢カレーの元祖「ターバンカレー」の運営を引き継ぐ。23年1月に本社を東京から金沢に移転、3月に大手IT（情報技術）企業出身の西畑誠がCEO兼代表取締役社長に就任。ゴーゴーカレーグループは「世界一のカレー専門商社」を目指して、国内外に約130店舗を展開。