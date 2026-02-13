株式会社GALLUSYS、株式会社タスキホールディングスおよびSNPIT STUDIO、不動産RWAの社会実装に向けた共同実証実験（PoC）を開始

ギグワークス株式会社

株式会社GALLUSYS（以下「当社」）は、株式会社タスキホールディングス（本社：東京都港区、以下タスキHD）及びSNPIT STUDIO FZCO（本社：UAE、以下「SNPIT STUDIO」）とともに、不動産RWA※１の社会実装に向けた共同実験 （PoC）を開始することについて、本日合意しました。

3社は、それぞれの事業基盤と強みを活かし、不動産を対象としたアセットトークン化※2に関して、利用者・投資家の安心・安全を前提に、社会実装に必要となる要件（技術面・運用面・プロセス面等）の整理と検証を共同で進めていきます。これらの取り組みを通じて、次世代の金融エコシステムの実現に向けた検討を推進します。

※1 RWA（リアル・ワールド・アセット）… 不動産、債券、貴金属、アートなど、現実世界に存在する物理的・有形・無形の実物資産を、ブロックチェーン技術を用いてデジタルトークン化（デジタル証券化）した資産。

※2 アセットトークン化 …リアルワールドアセット（RWA）の権利をブロックチェーン上のデジタル技術（トークン）に変換するプロセス。この技術により、資産の分割や24時間365日のグローバルな取引が容易になり、低コストで透明性の高い資産管理が可能となる。

不動産領域は、実物資産の中でも社会的・経済的インパクトが大きい一方、一般的に取引・管理のプロセスが複雑で、流動性の制約といった課題が存在します。

本共同実証実験では、タスキHDの不動産領域における実務知見や資産価値創造の経験と、当社およびSNPIT STUDIOの技術的知見を掛け合わせ、「安心・安全」を前提とした不動産RWAのあり方について検討を進めます。

具体的には、社会実装に必要となる技術・運用基盤の確立に向けた検討が進められ、不動産RWAにおける情報管理・関連プロセスの整理、ならびにブロックチェーンを活用する際の実務上の論点（透明性確保、セキュリティ、運用体制等）について共同で検証を行います。

当社は、本共同実証実験（PoC）において、システムの設計・開発を担当し、不動産RWAに関する技術要件の実装および検証を支援します。当社が持つブロックチェーン領域で培った技術力を活かし、持続可能で実用性の高い不動産RWAの実現に貢献してまいります。

各社の役割と展望

GALLUSYS

・ブロックチェーン開発ノウハウを活かした、技術・プロジェクト進行面での

要件整理および検証

・3社連携における、プロジェクト進行体制の強化とプロセス整備

タスキHD

・不動産領域の知見にもとづき、不動産RWAの社会実装に必要な実務論点を整理

・不動産実務とデジタル技術の融合による新たな価値創造の実現

・日本不動産に対するグローバル投資のアクセスポイントの創出

SNPIT STUDIO

・RWAプラットフォームパブリッシングの観点から、企画・実装・運用プロセスにおける要件整理および検証

・ セキュリティや信頼性確保を含む技術的論点の整理

会社概要

株式会社タスキホールディングス

所在地：東京都港区北青山2-7-9 日昭ビル７F

代表者：代表取締役社長 柏村 雄

事業内容：IT技術を活用したIoTレジデンスの企画・開発・販売

URL：https://tasuki-holdings.co.jp/

SNPIT STUDIO FZCO

所在地：Unit No: 62779-001, IFZA Business Park, DDP, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates

代表者：CEO大塚敏之

事業内容：ゲームパブリッシング事業、ブロックチェーンサービス開発事業

URL：https://snpit.studio/

株式会社GALLUSYS

（ギグワークス株式会社 [東証スタンダード 2375] 子会社）

所在地：東京都港区赤坂7-11-7三共赤坂ビル2F

代表者：代表取締役 浅井 俊光

事業内容：Web3サービス事業

コーポレートサイト：https://gallusys.com/

株式会社GALLUSYSはのちに文化となるようなプロダクトの創造を目指すアプリ開発会社。非言語SNS「ピクティア」をグローバルでリリースしており、スマホカメラを使ったアプリの開発を得意とする。