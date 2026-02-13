社員2名でTikTokフォロワー20倍を実現！教習所支援のリ・クリエが、BPR×BPOサービス「Cloud Buddy」で実現した“苦手を手放す”少人数組織の成長戦略を公開

齊藤ビジネスデザイン株式会社

BPRコンサルティングとBPO（業務代行）を組み合わせ、企業の生産性改革を支援する株式会社クラウドバディ（本社：東京都新宿区、代表取締役：横川 奈央子、以下「クラウドバディ」）は、教習所の運営支援を行う株式会社リ・クリエ（本社：東京都、以下「リ・クリエ」）におけるオンラインアシスタントサービス「Cloud Buddy」の導入事例を公開したことをお知らせいたします 。

本事例では、社員2名の少数精鋭組織が、いかにしてノンコア業務を切り離し、SNSマーケティングの劇的成長と新規事業への注力環境を両立させたのか、その具体的なプロセスを詳述しています。

▼導入事例記事 全文はこちら

https://cloudbuddy.biz/case/case_recrea-solutions/(https://cloudbuddy.biz/case/case_recrea-solutions/)

■ 導入の背景：少数精鋭組織が直面した「キャパシティの限界」

リ・クリエ社は、創業期より「社員を最小限に抑え、外部リソースをフル活用する」という経営方針を掲げています 。事業拡大に伴い、SNSマーケティング支援業務におけるキャパシティが限界に近づいていました 。 特に、マーケティング担当の磯野様が本来得意とする「現場での撮影」や「対人コミュニケーション」に割くべき時間が、動画の台本作成やリサーチといったデスクワークによって奪われていたことが大きな課題でした 。

■ Cloud Buddy選定の理由：「頭を使う業務」まで任せられる思考力と責任感

数あるサービスの中からCloud Buddyが選ばれた最大の理由は、単なるルーチンワークの代行にとどまらない、以下の強みにあります 。

■ 導入成果：TikTokフォロワー数が10ヶ月で400人から8,000人へ

- クリエイティブ領域への対応：動画の企画構成や台本作成など、思考を要する業務まで一気通貫で依頼可能 。- 「外部の社員」としての安心感：個人のフリーランスにありがちな品質のばらつきや連絡途絶のリスクがなく、法人として責任を持って伴走する体制 。- BPRによる業務の可視化：ブラックボックス化しがちな属人的業務を可視化し、誰にでも引き継げる「資産」へと変換 。

Cloud Buddyの導入後、わずか10ヶ月で顕著な成果が現れています 。

■ 今後の展望：AI活用によるさらなる加速

- SNS運用の飛躍的成長：TikTokのフォロワー数が400人から8,000人へと、約20倍に増加 。- 重要業務へのリソース投下：デスクワークを手放したことで、社員がWebサイト改修や新規ソリューション開発といった、会社の未来を作る「第二領域（重要だが緊急ではない業務）」へ注力できる環境を構築 。- 組織の「ハイブリッド化」：社員はコア業務に、ノンコア業務は外部リソースへと切り分ける「ジョブ型」の要素を取り込み、採用コストを抑えながら手数（リソース）を増やすことに成功 。

現在は、AIを活用して動画企画のさらなる短縮化にも企画しています 。Cloud Buddyは、単なる業務委託先ではなく、最新技術を組織に組み込み、共に「はたらく」をアップデートするパートナーとして伴走を続けます 。

■ BPO×AIサービス「Cloud Buddy」について

Cloud Buddyは、「Change the Rule. 「はたらく」をアップデートする。」をコンセプトに、企業の生産性改革を支援します 。

- BPR Consulting：属人化した業務を可視化・標準化し、外部へ出せる状態を整えます 。- BPO Optimization：プロのディレクターが管理するチームが、AIや自動化ツールを駆使して業務を遂行します 。- Change Management：社員がコア業務に集中する文化を定着させ、生産性を向上させます 。

■ 株式会社リ・クリエ

会社名：株式会社リ・クリエ

所在地：東京都品川区西五反田1-26-2 五反田サンハイツ 2F

代表者：代表取締役パートナー 鶴田 英司

事業内容：教習所の運営支援、集客コンサルティング、ソリューション開発

URL：https://www.recrea-solutions.com/

■ 株式会社クラウドバディ

会社名：株式会社クラウドバディ

代表者：代表取締役 横川 奈央子

所在地：〒162-0066 東京都新宿区市谷台町4-2 市谷台町坂フロント806

設立：2024年3月

事業内容：BPRコンサルティング、BPO事業、AI・システム開発事業

URL：https://cloudbuddy.biz/