【The Model型はなぜ機能しなくなるのか】インサイドセールスに潜む構造的な落とし穴

■ The Model型が「機能しなくなる」現場で起きていること

The Model型を導入し、

インサイドセールス（IS）・フィールドセールス（FS）・カスタマーサクセス（CS）と

役割分担を明確にする企業は増えています。

しかし現場では、

- 分業しているはずなのに成果が伸びない- 商談数が頭打ちになる- 各部門が忙しく動いているのに、数字につながらない

といった違和感を抱えるケースも少なくありません。

こうした状態は、The Model型そのものではなく、

分業の運用が「構造的な落とし穴」にはまっていることによって起きています。

■ 分業が成果を止めてしまう理由

The Model型が機能しなくなる組織では、次のような状況が重なって見られます。

- ISは「アポ獲得数」、FSは「受注数」とKPIが分断されている- 商談の質や背景情報が十分に共有されない- 「自分の役割を果たすこと」が目的化してしまう- 全体最適よりも部門最適が優先されている

その結果、組織としては分業しているにもかかわらず、

成果を生み出す流れが途中で分断されてしまいます。

■ 問題は分業そのものではなく「設計」にある

成果が伸びないと、

「ISのスキルが足りないのではないか」

「FSとの連携が弱いのではないか」

といった議論が起こりがちです。

しかし多くの場合、問題は個人の能力ではなく、

- 役割ごとの目的設定- KPIの置き方- 情報共有や判断基準の設計

といった構造そのものにあります。

分業が悪いのではなく、

分業が“目的化”してしまっている状態が、The Model型を機能不全に陥らせています。

■ The Model型を機能させるために必要な視点

本資料では、The Model型インサイドセールスが機能しなくなる原因を、

個々の部門や担当者の問題ではなく、分業によって生まれる構造の問題として捉えています。

重要なのは、各部門をそれぞれ最適化することではなく、

成果が一気通貫で生まれる構造をどう設計するかという視点です。

分業を前提としながらも、成果の分断を生まない考え方を整理しています。

■ 本資料で解説している内容

本資料では、以下の内容を具体的に解説しています。

■ こんな方におすすめです

- The Model型が機能しなくなる典型的なパターン- 分業体制における構造的なジレンマの整理- IS・FS間で起きやすい成果分断の要因- 分業を活かすためのKPI・役割設計の考え方- The Model型を前提とした改善の進め方

