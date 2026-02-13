¡Ú2026Â®Êó②¡Û ÅìÂç¿äÁ¦¡¢Åì¿ÊÀ¸40Ì¾¤¬¸½Ìò¹ç³Ê¡¡¤µ¤é¤ËÈ½ÌÀ¡ª Åì¿Ê»Ë¾åºÇ¹â¡¦ÆüËÜ°ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò¹¹¿·
Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¦Åì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¬¥»¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±ÊÀ¥¾¼¹¬¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹ç³ÊÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÅìµþÂç³Ø ³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åì¿ÊÀ¸40Ì¾¤¬¸½Ìò¹ç³Ê¤·¡¢Åì¿Ê»Ë¾åºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅìÂç¿äÁ¦¹ç³Ê¼Ô¤ÏÁ´93Ì¾¤Î¤¿¤á¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Î¤¦¤ÁÅì¿ÊÀ¸¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï43.0¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤ÎÅì¿ÊÀ¸¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³ØÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Âç³ØÆþ»î¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÁªÈ´¤ò´Þ¤à2026Ç¯¸½Ìò¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ï¡¢£²·î²¼½Ü¤´¤í¤è¤êÂ®Êó¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÅì¿Ê¤Î¿äÁ¦¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÍ½È÷¹»¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¡Ê2025Ç¯JDnetÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡Ú2026Ç¯Åì¿Ê ¸½Ìò¹ç³Ê¼ÂÀÓ Â®Êó¡Û¡¡2/13¸½ºß
ÅìÂç¿äÁ¦40Ì¾¸½Ìò¹ç³Ê¡¡ºòÂÐ+14Ì¾
¹ç³Ê¼ÔÁ´ÂÎ93Ì¾Ãæ40Ì¾¤¬Åì¿ÊÀ¸
Åì¿ÊÀ¸ÀêÍÎ¨43.0¡ó
Åì¿ÊÀ¸ÀêÍÎ¨¡ÄÅìÂç¿äÁ¦Á´¹ç³Ê¼Ô¡Ê¹âÂ´À¸´Þ¤à¡Ë¤ËÀê¤á¤ëÅì¿ÊÀ¸¡Ê¸½ÌòÀ¸¤Î¤ß¡Ë¤Î³ä¹ç
¡ö2026Ç¯2·î11Æü¤ËÅìµþÂç³Ø¤è¤ê¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¿äÁ¦¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï¸½Ï²¹ç¤ï¤»¤¿Áí¿ô¤Î¤ß¡£¸½Ìò¹ç³Ê¼Ô¿ô¤ÏÎãÇ¯3·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Åì¿ÊÀ¸¸½ÌòÀêÍÎ¨¡ÊÅìÂç¿äÁ¦¸½Ìò¹ç³Ê¼Ô¤ËÀê¤á¤ëÅì¿ÊÀ¸¤Î³ä¹ç¡Ë¤Ï¸åÆü»»½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡³ØÉô¡¡5Ì¾
·ÐºÑ³ØÉô¡¡3Ì¾
Ê¸³ØÉô¡¡3Ì¾
¶µ°é³ØÉô¡¡2Ì¾
¶µÍÜ³ØÉô¡¡4Ì¾
¹©³ØÉô¡¡14Ì¾
Íý³ØÉô¡¡3Ì¾
ÇÀ³ØÉô¡¡5Ì¾
Ìô³ØÉô¡¡1Ì¾
Â®Êó①¤È¤·¤Æ¡Ö2/11¸½ºß37Ì¾¹ç³Ê¡×¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÄÉ²Ã¤Ç3Ì¾¤Î¹ç³Ê¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬40Ì¾¤ËÅþÃ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²þ¤á¤Æ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹Â®Êó②¤È¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡¡ÅìµþÂç³Ø³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÅìµþÂç³Ø¤Ï2016Ç¯ÅÙ¤«¤é³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿äÁ¦Í×·ï¤Ï³ØÉô¤´¤È¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÅù³Ø¹»Ä¹¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿äÁ¦¤·¤¿À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê³ØÎÏ¤ä°ÕÍß¤ò½ñÎà¡¦ÌÌÀÜÅù¤ª¤è¤Ó¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÇÂ¬¤ê¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£Êç½¸¿Í¿ô¤Ï100Ì¾ÄøÅÙ¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î»Ö´ê¼Ô¿ô¤Ï265Ì¾¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î93Ì¾¤Î¹ç³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³ØÉô³ØÀ¸¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ØÉô¶µ°é¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤Æ¼Â»Ü¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ðËÜÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ÎÃË½÷Èæ¤Ï¡¢ÃË»Ò¡§½÷»Ò¡á54.8¡ó¡§45.2¡ó¡¦½Ð¿È¹â¹»¤Î½êºßÃÏÊÌ¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢Åìµþ¡§Åìµþ¤ò½ü¤¯´ØÅì¡§¤½¤ì°Ê³°¡á31.2¡ó¡§21.5¡ó¡§47.3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÁªÈ´¤è¤ê¤â½÷À¤ä´ØÅì°Ê³°¤Î³ØÀ¸¤Î¹ç³Ê¼ÔÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅì¿Ê¤Î´ð½à¤Ï¡¢Â¾¤ÎÍ½È÷¹»¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¸·³Ê¤Ç¤¹¡Û¡¡¸½ÌòÀ¸¤Î¤ß¡¢¹Ö½¬À¸¤ò´Þ¤Þ¤º
1.¸½ÌòÀ¸¤Î¤ß¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¹âÂ´À¸¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£
¸½ÌòÀ¸¤È¹âÂ´À¸¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÉôÌç¤Ç¤¢¤ê¡¢Äó¶¡¤¹¤ë»ØÆ³ÆâÍÆ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤éÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò¹ç»»¤·¤Æ¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤È»ä¤É¤â¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£½µ´©»ïÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¹â¹»ÊÌ¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ç¤â¸½ÌòÀ¸¤ÎÆâÌõ¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤É¤â¸½ÌòÀ¸Ãæ¿´¤ÎÅì¿Ê¤Ç¤Ï¸½Ìò¤Î¤ß¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.Åì¿ÊÀ¸¤È¤·¤Æ¤ÎÆþ³Ø¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄÌ´ü¹ÖºÂ1¹ÖºÂÊ¬°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£¹Ö½¬À¸¤äÌÏ»îÀ¸¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ë¹Ö½¬À¸¤ò´Þ¤á¤ë¤Ê¤ÉÏÀ³°¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Î¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÍ½È÷¹»¤Î¼ÂÀÓ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åì¿Ê¤Ç¤ÏÅì¿ÊÀ¸¤È¤·¤Æ¤ÎÆþ³Ø¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄÌ´ü¹ÖºÂ1¹ÖºÂ(90Ê¬¡ß20²óÁêÅö)°Ê¾å¤Î¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿À¸ÅÌ¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¸·³Ê¤Ê¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.Åö³ºÇ¯ÅÙ¤Î¹â3»þ¤ËºßÀÒ¤·¤¿À¸ÅÌ¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¹â1¤ä¹â2»þ¤Ë¤Î¤ßºßÀÒ¤·¤¿À¸ÅÌ¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£
Åì¿Ê¤Î¸½Ìò¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ï¡¢Åì¿Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯À¸¡ÊÅì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¦Åì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»¡¦Áá°ðÅÄ½Î¡Ë¤Î¸½ÌòÀ¸¤Î¤ß¡¢¹â3»þºßÀÒ¼Ô¤Î¤ß¤Î¹çÆ±¼ÂÀÓ¤Ç¤¹¡£
4.¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Î³ÎÄê¤Ï3·î31Æü¤òÄù¤áÀÚ¤ê¤È¤¹¤ë¡£4·î1Æü°Ê¹ß¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¹ç³Ê¼Ô¤Ï·×¾å¤·¤Ê¤¤¡£
¢¨°ì¿Í¤ÇÊ£¿ô¹ç³Ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ë·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¬¥»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1976Ç¯ÁÏÎ©¡£ÆüËÜºÇÂç¤ÎÌ±´Ö¶µ°é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ê¥¬¥»¤Ï¡ÖÆÈÎ©¼«Âº¤Î¼Ò²ñ¡¦À¤³¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºâ¡×¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾¹Ö»Õ¿Ø¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î»ÖË¾¹»ÂÐºö¤ÇÅìÂç¸½Ìò¹ç³Ê¼ÂÀÓÆüËÜ°ì¤Î¡ÖÅì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡×¡ÖÅì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»¡×¡¢¥·¥§¥¢£Î£Ï¡¥£±¤Î¡ØÍ½½¬¥·¥êー¥º¡Ù¤ÈºÇ¿·¤Î£Á£É³Ø½¬¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡Ö»ÍÃ«ÂçÄÍ¡×¡¢Áá´üÀè¼è¤ê³Ø½¬¤ÇÆñ´ØÂç¹ç³Ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÅì¿ÊÃæ³ØNET¡×¡¢»äÂçÁí¹ç¡¦³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¡ÊAO¡¦¿äÁ¦Æþ»î¡Ë¹ç³ÊÆüËÜ°ì¤Î¡ÖÁá°ðÅÄ½Î¡×¡¢ÍÄ»ù¤«¤é±Ñ¸ì¤Ç³Ø¤ÖÎÏ¤ò°é¤à¡ÖÅì¿Ê¤³¤É¤â±Ñ¸ì½Î¡×¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¢Âç¼ê¥áー¥«ーÅù¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¸¦½¤¤òÃ´¤¦¡ÖÅì¿Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡×¡¢Í¥¤ì¤¿AI¿Íºâ¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÅì¿Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¡×¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬ºÇ¿·¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÅì¿Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø¹»¡×¡¢ÍÄ»ù～Ãæ³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤ÎÀ¤³¦É¸½à¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¡ÖÅì¿ÊCODE MONKEY¡×¤Ê¤É¡¢ÍÄ¡¦¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡¦Âç¡¦¼Ò²ñ¿Í°ì´Ó¶µ°éÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶¥±Ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ìー£²´§¤ÎÂç¶¶Íª°Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Î¤Ù53Ì¾¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥¤¥È¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÈÆüËÜ¶¥±Ë³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´ÃÎÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¡ÖÆÈÎ©¼«Âº¤Î¼Ò²ñ¡¦À¤³¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºâ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¥Ê¥¬¥»¤Î¶µ°é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£