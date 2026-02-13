全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、ひらかたパークで好評開催中の「リアル潜入ゲーム」最新作、『リアル潜入ゲーム 幻の宝石「漆黒のダイヤモンド」を奪取せよ！』を2026年3月31日(火)をもって、イベントを終了することを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realstealthgame.jp/s/hirapa2025/

■1万人を魅了した遊園地で味わう極限のスリル

ひらかたパーク全域を舞台に、遊園地の来園者に紛れた敵の目をかいくぐりながらミッションに挑戦する本イベント。「リアル潜入ゲーム」ならではの全身を使ったミッションに加え、敵が誰でどこから襲ってくるかもわからないスリリングな体験が融合した、まさに「映画のようなスパイ体験」をこれまで提供してきました。2025年3月のスタート以降、累計1万人以上の方にご参加いただき、遊園地の来園者に紛れた敵の目をかいくぐるスリルや、全身を駆使したミッションは、多くの体験者から「誰が警備員かわからないドキドキ感」「全身でスパイになりきれた」と高い評価をいただいています。

■2026年3月31日(火)でイベント終了。春休み期間は毎日開催！

本イベントが体験できるのは、2026年3月31日(火)までの残りわずかな期間となります。これまでは週末のみの開催となっておりましたが、3月20日(金)以降の春休み期間は、終了日まで毎日イベントを開催いたします。これから暖かくなる行楽シーズンに合わせて、まだこのスリルを味わっていない方はもちろんのこと、リベンジしたい方にとっても最後のチャンスです。ひらかたパークで今しか体験できない究極のスリル体験を、この機会にぜひお楽しみください。

『リアル潜入ゲーム 幻の宝石「漆黒のダイヤモンド」を奪取せよ！』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realstealthgame.jp/s/hirapa2025/◼︎イベントCMhttps://youtu.be/AYA9_Bw_toU◼︎ストーリーあなたはとある組織の新人スパイ。あるとき、ボスから指令が下った。「マフィアグループ『カッティボ』が遊園地に隠しているという『漆黒のダイヤモンド』を盗み出してほしい」と。遊園地に潜入したあなたは気付く。「敵がどこにいるか、わからない!?」敵はたくさんの客に紛れ込んでおり、見分けがつかない。更に、さまざまなトラップやミッションが襲いかかってくる！果たしてあなたは敵の攻撃やトラップをかいくぐり、漆黒のダイヤモンドを盗み出すことができるだろうか!?史上最大規模の潜入作戦が、今始まる。

◼︎プレイ形式・屋外イベント・所要時間：最大90分程度・プレイ人数：1チーム最大3人◼︎開催会場、日程ひらかたパーク：開催中～2026年3月31日(火)◼︎チケット販売スケジュール開催全期間分、好評販売中！◼︎チケット料金＜前売チケット＞・一般チケットソロチケット：5,000円～ペアチケット：1人あたり3,600円（合計：7,200円）～トリオチケット：1人あたり3,200円（合計：9,600円）～・ファミリーチケットペアチケット：1人あたり3,200円（合計：6,400円）～トリオチケット：1人あたり2,700円（合計：8,100円）～＜当日チケット＞・一般チケットソロチケット：5,300円～ペアチケット：1人あたり3,900円（合計：7,800円）～トリオチケット：1人あたり3,500円（合計：10,500円）～・ファミリーチケットペアチケット：1人あたり3,500円（合計：7,000円）～トリオチケット：1人あたり3,000円（合計：9,000円）～＜当日園内チケット＞・一般チケットソロチケット：3,700円～ペアチケット：1人あたり2,300円（合計：4,600円）～トリオチケット：1人あたり1,900円（合計：5,700円）～・ファミリーチケットペアチケット：1人あたり1,900円（合計：3,800円）～トリオチケット：1人あたり1,400円（合計：4,200円）～※チケット料金の詳細は特設サイトをご確認ください。◼︎主催／リアル潜入ゲームひらかた製作委員会◼︎企画制作：SCRAP

SNS投稿キャンペーンも開催中！

ハッシュタグをつけて投稿した画面を見せると、カイロがもらえるキャンペーンも開催中！寒い時期もカイロで温まりながらイベントをお楽しみください。

〈補足情報〉リアル潜入ゲームとは

あなた自身がスパイやエージェントとなって、ミッションコンプリートを目指す体験型ゲーム・イベント。ミッションコンプリートのためには、敵の目をかいくぐりながら情報を入手し、さまざまなトラップを突破していかなければなりません。まるでスパイ映画の主人公になったかのような圧倒的没入感を体験できる、「リアル脱出ゲーム」を生み出したSCRAPによる新機軸のアクションゲーム。※「リアル潜入ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル潜入ゲーム」オフィシャルサイト：https://realstealthgame.jp/☆「リアル潜入ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realstealthgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine