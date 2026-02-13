CS放送「衛星劇場」の「スクリーンで輝いた80sアイドル映画まつり 第3弾」では、グリコポッキーのCMで社会現象を巻き起こした清水美砂、牧瀬里穂、中江有里、今村雅美が演じる四姉妹が、殺人事件に巻き込まれてしまうミステリー『四姉妹物語』をお届け！

四姉妹物語

[放送日] 2月18日(水)午後6:00よりＣＳ初放送

1995年[監督]本田昌広[原案]赤川次郎[脚本]大川俊道[出演]清水美砂、牧瀬里穂、中江有里、今村雅美、竹中直人、伊原剛志、橋爪功、浅野忠信 他

グリコポッキーのCMに登場し話題をさらった四姉妹。好評を博したCMはシリーズ化され、ついには赤川次郎原作の「三姉妹探偵団」の翻案をもとに映画化。

豪華客船での友人の結婚披露パーティーに招待された小暮家の長女・すなみ（清水）と、招待状の取り違えや様々な偶然から、次女・ちなみ（牧瀬）、三女・こなみ（中江）、四女・えなみ（今村）の四姉妹全員が会場に集まる。パーティー中に花嫁が刺殺され、さらにちなみが謎の男・樋口（浅野）に誘拐される事件が発生する。

