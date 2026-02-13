菅原浩志監督お別れの会、開催のお知らせ（2月23日開催）
北海道 東川町
北海道東川町を舞台とした「写真甲子園 0.5秒の夏」（2017年）、映画「カムイのうた」（2023年）
などを手掛け、本町の文化発信にも多大なご貢献をいただいた
菅原浩志監督のご逝去に伴い、生前ご縁のあった皆さまにお集まりいただき、
「菅原浩志監督 お別れの会」を下記の通り執り行います。
１ 日 時 令和８年２月２３日（月・休）
［自由献花］ １３時～１４時 ［お別れの会］１４時～１５時
２ 会 場 東川町複合交流施設 せんとぴゅあI講堂（北海道東川町北町 1 丁目 1 番 1 号）
３ 内 容
・開 会
・関係者ご挨拶
・追悼メッセージ (主な演者のメッセージ代読)
・「写真甲子園0.5秒の夏」ショートムービーの上映
・「写真甲子園0.5秒の夏」関係者お別れの言葉
・「カムイのうた」ショートムービーの上映
・「ヌプリコロカムイノミ」ショートムービーの上映
・「カムイのうた」関係者お別れの言葉
・閉 会
４ その他
・平服でのご参加をお願い申し上げます。
・香典や供花は一切受け付けておりません。
※ お席に若干余裕がございますので、2月19日（木）までお申し込みいただけます。
お申込みはこちらhttps://x.gd/ord8H
＜お問合せ＞
東川町 文化交流課
TEL：0166-82-2111 E-mail:kouryu@town.higashikawa.lg.jp