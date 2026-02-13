北海道 東川町

北海道東川町を舞台とした「写真甲子園 0.5秒の夏」（2017年）、映画「カムイのうた」（2023年）


などを手掛け、本町の文化発信にも多大なご貢献をいただいた


菅原浩志監督のご逝去に伴い、生前ご縁のあった皆さまにお集まりいただき、


「菅原浩志監督 お別れの会」を下記の通り執り行います。




１ 日 時 令和８年２月２３日（月・休）


［自由献花］ １３時～１４時 ［お別れの会］１４時～１５時


２ 会 場 東川町複合交流施設 せんとぴゅあI講堂（北海道東川町北町 1 丁目 1 番 1 号）


３ 内 容


・開 会


・関係者ご挨拶


・追悼メッセージ　(主な演者のメッセージ代読)


・「写真甲子園0.5秒の夏」ショートムービーの上映　


・「写真甲子園0.5秒の夏」関係者お別れの言葉　


・「カムイのうた」ショートムービーの上映　


・「ヌプリコロカムイノミ」ショートムービーの上映　


・「カムイのうた」関係者お別れの言葉　


・閉 会　　


４ その他


・平服でのご参加をお願い申し上げます。


・香典や供花は一切受け付けておりません。




※ お席に若干余裕がございますので、2月19日（木）までお申し込みいただけます。


お申込みはこちらhttps://x.gd/ord8H




＜お問合せ＞


東川町　文化交流課　


TEL：0166-82-2111　E-mail:kouryu@town.higashikawa.lg.jp