【BANILA CO】バニラコから第三のハイライター、新感覚「デューブーストクッションハイライター」登場！

モノック株式会社

「BANILA CO」は全国のロフト・PLAZA・@cosmeほかにて、新商品「デューブーストクッションハイライター」を販売開始します。



デューブーストクッションハイライター

【商品概要】



[表: https://prtimes.jp/data/corp/16416/table/170_1_20e0bb352ca99f1b27e428328d4d2bda.jpg?v=202602130651 ]


【商品特徴】



新感覚！クッション型ハイライター

バニラコのクッションファンデーションで培われたベースメイクテクノロジーを応用した、クッション型ハイライター。



従来のハイライターにありがちな、光が浮いて人工的な輝きになる、ムラになりやすいといった課題を、クッションタイプならではの高い密着力で解決し、光が浮かずヨレずに密着します。



持ち運びに便利でメイク直しにも手軽にご使用いただけます。






01ロージーデュー
肌に溶け込む色味で自然な輝きを叶える

イエベブルベ問わず馴染む、透明感のあるヌーディーピンク。
血色感と透明感のバランスを繊細にコントロールし、
素肌そのものが内側から発光しているかのような、
自然で上品な濡れツヤ肌を演出します。





【贅沢な美容成分をぎゅっと配合】



ホワイトヒアルロン酸

高保湿でツヤ持続




ヨーロッパシラカバ樹皮エキス

肌コンディションケア




ウォーターセラマイド

バリアサポート




【使用方法】パフに適量を取り、かがやきを与えたい部分に軽くトントンと乗せます。



ハイライター使用後の肌

【おすすめの使い方】



頬骨・Cゾーン

立体感アップ




鼻筋・鼻先

シャープな印象に




唇周り

ぷっくりツヤ感をプラス





【SNS】


■ 公式Instagram
https://www.instagram.com/banilaco_japan/


■ 公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/Banilaco_Japan



【お問い合わせ】


banilaco-pr@monoc.inc