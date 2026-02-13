【BANILA CO】バニラコから第三のハイライター、新感覚「デューブーストクッションハイライター」登場！
モノック株式会社
デューブーストクッションハイライター
[表: https://prtimes.jp/data/corp/16416/table/170_1_20e0bb352ca99f1b27e428328d4d2bda.jpg?v=202602130651 ]
新感覚！クッション型ハイライター
01ロージーデュー
肌に溶け込む色味で自然な輝きを叶える
イエベブルベ問わず馴染む、透明感のあるヌーディーピンク。
ホワイトヒアルロン酸
ヨーロッパシラカバ樹皮エキス
ウォーターセラマイド
ハイライター使用後の肌
頬骨・Cゾーン
鼻筋・鼻先
唇周り
■ 公式Instagram
■ 公式X（旧Twitter）
「BANILA CO」は全国のロフト・PLAZA・@cosmeほかにて、新商品「デューブーストクッションハイライター」を販売開始します。
デューブーストクッションハイライター
【商品概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/16416/table/170_1_20e0bb352ca99f1b27e428328d4d2bda.jpg?v=202602130651 ]
【商品特徴】
新感覚！クッション型ハイライター
バニラコのクッションファンデーションで培われたベースメイクテクノロジーを応用した、クッション型ハイライター。
従来のハイライターにありがちな、光が浮いて人工的な輝きになる、ムラになりやすいといった課題を、クッションタイプならではの高い密着力で解決し、光が浮かずヨレずに密着します。
持ち運びに便利でメイク直しにも手軽にご使用いただけます。
01ロージーデュー
肌に溶け込む色味で自然な輝きを叶える
イエベブルベ問わず馴染む、透明感のあるヌーディーピンク。
血色感と透明感のバランスを繊細にコントロールし、
素肌そのものが内側から発光しているかのような、
自然で上品な濡れツヤ肌を演出します。
【贅沢な美容成分をぎゅっと配合】
ホワイトヒアルロン酸
高保湿でツヤ持続
ヨーロッパシラカバ樹皮エキス
肌コンディションケア
ウォーターセラマイド
バリアサポート
【使用方法】パフに適量を取り、かがやきを与えたい部分に軽くトントンと乗せます。
ハイライター使用後の肌
【おすすめの使い方】
頬骨・Cゾーン
立体感アップ
鼻筋・鼻先
シャープな印象に
唇周り
ぷっくりツヤ感をプラス
【SNS】
■ 公式Instagram
https://www.instagram.com/banilaco_japan/
■ 公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/Banilaco_Japan
【お問い合わせ】
banilaco-pr@monoc.inc