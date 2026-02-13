【BANILA CO】バニラコから第三のハイライター、新感覚「デューブーストクッションハイライター」登場！

モノック株式会社

「BANILA CO」は全国のロフト・PLAZA・@cosmeほかにて、新商品「デューブーストクッションハイライター」を販売開始します。

デューブーストクッションハイライター

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16416/table/170_1_20e0bb352ca99f1b27e428328d4d2bda.jpg?v=202602130651 ]

【商品特徴】

新感覚！クッション型ハイライター

バニラコのクッションファンデーションで培われたベースメイクテクノロジーを応用した、クッション型ハイライター。

従来のハイライターにありがちな、光が浮いて人工的な輝きになる、ムラになりやすいといった課題を、クッションタイプならではの高い密着力で解決し、光が浮かずヨレずに密着します。

持ち運びに便利でメイク直しにも手軽にご使用いただけます。

01ロージーデュー肌に溶け込む色味で自然な輝きを叶える

イエベブルベ問わず馴染む、透明感のあるヌーディーピンク。

血色感と透明感のバランスを繊細にコントロールし、

素肌そのものが内側から発光しているかのような、

自然で上品な濡れツヤ肌を演出します。

【贅沢な美容成分をぎゅっと配合】

ホワイトヒアルロン酸

高保湿でツヤ持続

ヨーロッパシラカバ樹皮エキス

肌コンディションケア

ウォーターセラマイド

バリアサポート

【使用方法】パフに適量を取り、かがやきを与えたい部分に軽くトントンと乗せます。

ハイライター使用後の肌

【おすすめの使い方】

頬骨・Cゾーン

立体感アップ

鼻筋・鼻先

シャープな印象に

唇周り

ぷっくりツヤ感をプラス

【SNS】

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/banilaco_japan/

■ 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/Banilaco_Japan

【お問い合わせ】

banilaco-pr@monoc.inc