【愛知県岡崎市】「まだ大丈夫、今度にしよう。」と油断した方へ。残念、延長は“これで打ち止め”。ウッドデザインパーク岡崎『直前割30％OFF』2月28日までの最終延長が決定。
ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県岡崎市）が運営するアウトドア複合施設「ウッドデザインパーク岡崎」は、冬の宿泊代が30％OFFになる『直前割』について、2026年2月28日（土）までの“最終延長”を決定いたしました。
「このままずっと予約できるでしょう」と思われがちですが、今回が最後です。
先延ばしにしがちな予約だからこそ、合言葉はひとつ--「今度にしよう」が一番危ない。
■ 第1弾・第2弾の反響を受けて。だからこそ“最後”にします
本キャンペーンは、第1弾で「正直に言います、冬のグランピングは寒いです」と本音を掲げ、冬のアウトドア体験への心理的ハードルを下げるために開始しました。
その後、第2弾では想定外の共感とチャレンジャーの増加を受け、2月15日まで延長。
そして今回、第3弾。
日中は外で遊べるほど暖かい日も増え、季節が“冬から春へ”確実に進んでいます。冬割としての役割は、ここで一度きれいに完結させる。だからこそ、延長は“今回が最後”です。
■『直前割30％OFF』とは
「宿泊予約日から1週間以内」の宿泊を対象に、宿泊代が30％OFFとなる直前予約向けのキャンペーンです。
“寒さを耐える修行”ではなく、冬だからこそ美しい星空や焚き火の時間を、もっと手軽に体験していただくために企画しました。
■ 浮いた予算は「贅沢」に回してください
直前割で生まれる数千円～数万円の余白は、体験の満足度を上げる最短ルートです。
ウッドデザインパーク岡崎では、浮いた予算で「食」と「焚き火」を強化する“賢い冬の過ごし方”を提案してきました。
・いつもより良いお肉を選ぶ（A5ランク肉など）
・薪を多めに使って、焚き火をゆっくり楽しむ
・温かい食事と焚き火で、冬ならではの贅沢を味わう
■ キャンペーン概要
名称：直前割(宿泊代30％OFF)
内容：宿泊予約日から「1週間以内」の宿泊を対象に30％OFF
期間：～2026年2月28日（土）まで（最終延長）
予約サイト：https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1205333 (https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1205333)
※対象・条件の詳細は予約サイトにてご確認ください。
■ “今の季節”のおすすめ：昼は外、夜は焚き火
暖かい昼間は、外で気持ちよく過ごせる日が増えています。
そして夜は、冬ならではの澄んだ空気の中で焚き火と星空が映える。
「寒いからこそ美しい」を、最終延長の今だけ体験してください。
ウッドデザインパーク岡崎
【所在地】
〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4
【電話番号】
080-5810-6322
【公式サイト】
https://wood-designpark.jp/okazaki/
予約はこちらから :
https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/plan