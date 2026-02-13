株式会社シーアールエムコネクト、Marketing Cloud Next 利用者向け会員サイト「Marketing Cloud Next Learning Community」を提供開始

株式会社シーアールエムコネクト

2026年2月13日、株式会社シーアールエムコネクト（本社：東京都豊島区駒込1-41-9 花井ビル3階、代表取締役：山本正樹）は、「Marketing Cloud Next Learning Community」 の提供を開始します。

本サービスは、Marketing Cloud Next の活用に役立つコンテンツを体系的に提供することで、導入企業様・ご利用者様のスムーズなプロダクト活用を支援する学習コミュニティです。

詳細は以下ページにてご確認いただけます。

【Marketing Cloud Next Learning Community ご案内ページ】(https://crmconnectcojp.my.site.com/lp/landing-page/mc-next2-MCXJUBDTBYGBCRZEDRURZ6XHZA4Y)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7MwvG8e4owk ]

サービス詳細

「Marketing Cloud Next Learning Community」は、2026年2月現在、120以上のコンテンツを展開しております。

主な提供内容は以下の通りです。

● ナレッジ記事

Marketing Cloud Next の基礎知識や独特な用語について、画像付きで初心者にも分かりやすく解説しています。

● 活用動画

Marketing Cloud Next Growth Edition / Advanced Edition におけるメール配信など、実際の操作を動画で学べます。

● Q&A

初期設定や利用開始時につまずきやすいポイントをQ&A形式でまとめています。

● ウェビナー動画

弊社主催のウェブセミナーアーカイブをご覧いただけます。

特にMarketing Cloud Next Growth Edition / Advanced Edition をご利用の企業様・Marketing Cloud Next の導入支援を検討されているベンダー様におすすめのサービスです。是非、Marketing Cloud Next にて作成した専用ランディングページもご覧ください。

サービス料金

「Marketing Cloud Next Learning Community」 は、月額55,000円（税込）にてご提供しております。本サービスはMOSH上にて展開しております。

お申込み方法

以下ページよりお申込みいただけます。

今後の展開

●継続的なコンテンツ追加

現在120以上のコンテンツを展開しておりますが、今後も継続的にコンテンツを追加し、より充実した学習環境を提供してまいります。

ぜひご期待ください。

●代理店展開

本サービスの販売にご協力いただける代理店様も募集しております。ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

株式会社シーアールエムコネクト

https://crmconnect.co.jp/inquary/