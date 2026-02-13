株式会社シーアールエムコネクト、Marketing Cloud Next 利用者向け会員サイト「Marketing Cloud Next Learning Community」を提供開始

株式会社シーアールエムコネクト


2026年2月13日、株式会社シーアールエムコネクト（本社：東京都豊島区駒込1-41-9 花井ビル3階、代表取締役：山本正樹）は、「Marketing Cloud Next Learning Community」 の提供を開始します。



本サービスは、Marketing Cloud Next の活用に役立つコンテンツを体系的に提供することで、導入企業様・ご利用者様のスムーズなプロダクト活用を支援する学習コミュニティです。



詳細は以下ページにてご確認いただけます。


【Marketing Cloud Next Learning Community ご案内ページ】(https://crmconnectcojp.my.site.com/lp/landing-page/mc-next2-MCXJUBDTBYGBCRZEDRURZ6XHZA4Y)




[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7MwvG8e4owk ]


サービス詳細


「Marketing Cloud Next Learning Community」は、2026年2月現在、120以上のコンテンツを展開しております。
主な提供内容は以下の通りです。



---------------------------------------------------------------


● ナレッジ記事


Marketing Cloud Next の基礎知識や独特な用語について、画像付きで初心者にも分かりやすく解説しています。


● 活用動画


Marketing Cloud Next Growth Edition / Advanced Edition におけるメール配信など、実際の操作を動画で学べます。


● Q&A


初期設定や利用開始時につまずきやすいポイントをQ&A形式でまとめています。


● ウェビナー動画


弊社主催のウェブセミナーアーカイブをご覧いただけます。


---------------------------------------------------------------



特にMarketing Cloud Next Growth Edition / Advanced Edition をご利用の企業様・Marketing Cloud Next の導入支援を検討されているベンダー様におすすめのサービスです。是非、Marketing Cloud Next にて作成した専用ランディングページもご覧ください。


→　専用ランディングページ(https://crmconnectcojp.my.site.com/lp/landing-page/mc-next2-MCXJUBDTBYGBCRZEDRURZ6XHZA4Y)





サービス料金


「Marketing Cloud Next Learning Community」 は、月額55,000円（税込）にてご提供しております。本サービスはMOSH上にて展開しております。



お申込み方法


以下ページよりお申込みいただけます。


【Marketing Cloud Next Learning Community ご案内ページ】(https://crmconnectcojp.my.site.com/lp/landing-page/mc-next2-MCXJUBDTBYGBCRZEDRURZ6XHZA4Y)



今後の展開


●継続的なコンテンツ追加


現在120以上のコンテンツを展開しておりますが、今後も継続的にコンテンツを追加し、より充実した学習環境を提供してまいります。
ぜひご期待ください。



●代理店展開


本サービスの販売にご協力いただける代理店様も募集しております。ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。



お問い合わせ先


株式会社シーアールエムコネクト


https://crmconnect.co.jp/inquary/