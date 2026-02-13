株式会社シーアールエムコネクト、Marketing Cloud Next 利用者向け会員サイト「Marketing Cloud Next Learning Community」を提供開始
2026年2月13日、株式会社シーアールエムコネクト（本社：東京都豊島区駒込1-41-9 花井ビル3階、代表取締役：山本正樹）は、「Marketing Cloud Next Learning Community」 の提供を開始します。
本サービスは、Marketing Cloud Next の活用に役立つコンテンツを体系的に提供することで、導入企業様・ご利用者様のスムーズなプロダクト活用を支援する学習コミュニティです。
詳細は以下ページにてご確認いただけます。
【Marketing Cloud Next Learning Community ご案内ページ】(https://crmconnectcojp.my.site.com/lp/landing-page/mc-next2-MCXJUBDTBYGBCRZEDRURZ6XHZA4Y)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7MwvG8e4owk ]
サービス詳細
「Marketing Cloud Next Learning Community」は、2026年2月現在、120以上のコンテンツを展開しております。
主な提供内容は以下の通りです。
---------------------------------------------------------------
● ナレッジ記事
Marketing Cloud Next の基礎知識や独特な用語について、画像付きで初心者にも分かりやすく解説しています。
● 活用動画
Marketing Cloud Next Growth Edition / Advanced Edition におけるメール配信など、実際の操作を動画で学べます。
● Q&A
初期設定や利用開始時につまずきやすいポイントをQ&A形式でまとめています。
● ウェビナー動画
弊社主催のウェブセミナーアーカイブをご覧いただけます。
---------------------------------------------------------------
特にMarketing Cloud Next Growth Edition / Advanced Edition をご利用の企業様・Marketing Cloud Next の導入支援を検討されているベンダー様におすすめのサービスです。是非、Marketing Cloud Next にて作成した専用ランディングページもご覧ください。
→ 専用ランディングページ(https://crmconnectcojp.my.site.com/lp/landing-page/mc-next2-MCXJUBDTBYGBCRZEDRURZ6XHZA4Y)
サービス料金
「Marketing Cloud Next Learning Community」 は、月額55,000円（税込）にてご提供しております。本サービスはMOSH上にて展開しております。
お申込み方法
以下ページよりお申込みいただけます。
【Marketing Cloud Next Learning Community ご案内ページ】(https://crmconnectcojp.my.site.com/lp/landing-page/mc-next2-MCXJUBDTBYGBCRZEDRURZ6XHZA4Y)
今後の展開
●継続的なコンテンツ追加
現在120以上のコンテンツを展開しておりますが、今後も継続的にコンテンツを追加し、より充実した学習環境を提供してまいります。
ぜひご期待ください。
●代理店展開
本サービスの販売にご協力いただける代理店様も募集しております。ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
株式会社シーアールエムコネクト
https://crmconnect.co.jp/inquary/