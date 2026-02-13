2026年2月23日（祝）ペッツファーストグループ譲渡会 開催のお知らせ in NICO PET八王子多摩美大前店

ペッツファーストホールディングス株式会社

“Pets always come first”を理念に掲げるペッツファーストホールディングス株式会社（本社：東京都目黒区、代表：坂本 晴彦 以下、ペッツファーストグループ）は、スーパービバホーム八王子多摩美大前店内「NICO PET八王子多摩美大前店」にて、2026年2月23日に譲渡会を開催いたします。

【開催概要】

● 日時・・・・・・・・2026年2月23 日（月・祝）11:00～17:00

●会場・・・・・・・・NICO PET八王子多摩美大前店(https://nicopet.jp/hachioji/)（東京都八王子市鑓水二丁目108番1号 スーパービバホーム八王子多摩美大前店内）

●内容・・・・・・・・里親募集中ペットのご紹介、獣医師やケアスタッフへのご相談も承ります。

●参加費・・・・・・・無料

■ペッツファーストの里親探し活動

ペッツファーストでは、「Pets always come first」の理念のもと、ペットを迎える前から、その後の暮らしや一生を見据えた責任ある取り組みとして、里親探し活動を行っています。

販売前に疾患などを発症したペットは、完治または継続的なケアで健康が維持できる状態まで治療を行い、病状をご理解いただける里親様にお引き渡ししています。また、やむを得ない理由で飼育継続が困難になったお客さまに代わり、里親探しの代行も実施しております。さらに、保健所や動物愛護センターから引き取った保護犬猫の譲渡活動を、CSR活動「Pets always come firstプロジェクト」の一環として2013年より継続しています。

こうして新たな家族を待つペットたちは、主に当社のケア施設である「ペットケア＆アダプションセンター日光」にてケアスタッフが日々、愛情を込めてお世話をしています。同施設では2023年から定期的に譲渡会を開催しており、これまで30頭以上のペットに新しいご家族との出会いをご提供してきました。*1

*1：過去の譲渡会の様子や、ペッツファーストグループのすべてのペットを幸せにするための考え方、取り組み等をニュースレター(https://www.pfirst.jp/newsletter.html)や里親探し活動レポート(https://www.pfirst.jp/news.html)にて配信しております。そちらもぜひご覧ください。

■NICO PET八王子多摩美大前店での開催について

ペッツファーストグループは、2025年6月にアークランズ株式会社（本社：新潟県三条市、社長：佐藤好文、以下 アークランズ）のグループ会社となりました。今回は、アークランズが運営するペットの総合専門店「NICO PET」の八王子多摩美大前店で譲渡会を開催いたします。

NICO PETは、『ゆりかごから墓場まで あらゆるペットライフを支える』を掲げ、豊富なペット用品の販売に加え、ビューティーサロンやペットホテルなどの各種サービスを併設し、幅広いペットライフのニーズに応えています。

ペットに関心の高いお客様が多く訪れるNICO PETで譲渡会を実施することで、「里親を待つペットたちに、より多くの出会いの機会をつくりたい」という両社の想いが一致し、今回の開催が実現しました。

譲渡会では、日頃からペットのケアを務めるスタッフや獣医師が、ペットの性格や健康状態、今後の暮らしについて丁寧にご説明します。

また、NICO PET八王子多摩美大前店はペットの同伴も可能で、店内でのお買い物もお楽しみいただけます。まずはペットと触れ合っていただくだけでも構いません。ぜひお気軽にお立ち寄りください。



ペッツファーストグループは今後も、アークランズとともに、すべてのペットの幸せを第一に考えた取り組みを行ってまいります。

■ペットケア&アダプションセンター日光について

ペッツファーストが運営するペットケア施設です。

どのような事情を抱えたペットでも幸せな生涯を送ってもらうために、有料での里親探しの代行と終生ケアサービスを行う複合的なペットケア専用施設として、栃木県日光市へ2007年に当社グループとして開業しました。約3万坪ある自然の中の広大な敷地と衛生的な設備の中でペットが暮らす環境を整え、施設内には獣医師が適切な治療を行える診察室なども完備しています。

【公式サイト】https://nikko.pfirst.jp/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/

【公式Youtube】https://youtube.com/@pfirst_nikko?si=dXSFQpN7Xe3Gm5hq

【里親募集中のペット一覧】https://nikko.pfirst.jp/contents/adoption_available/

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル9F

【資本金】100百万円

【売上高】14,659百万円（2024年度実績）

【従業員数】1,263名（うち獣医師 96名 愛玩動物看護師 99名※業務委託含む）2026年1月末時点

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

取締役社長COO 正宗伸麻

【ニュースレター】https://www.pfirst.jp/newsletter.html

※2025年6月6日、ペッツファーストホールディングス株式会社は、アークランズ株式会社のグループ会社となりました。

【会社名】アークランズ株式会社

【所在地】〒955-8501 新潟県三条市上須頃445番地

【資本金】6,462百万円

【売上高】 315,700百万円（2025年2月期）

【従業員数】13,094名

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

代表取締役社長COO 佐藤好文

【その他】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」等の「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

■お問い合わせ先

【本掲載内容について】

ペッツファースト株式会社 広報室

電話番号 03-6910-4500

担当者 西河・小野