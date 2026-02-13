【装いの選択肢】ユニセックス・レース・ボクサーパンツ。クラウドファンディング「CAMPFIRE」にて支援募集中

Maison UMAKATSU 合同会社商品イメージ

ジェンダーニュートラルな下着づくりに取り組む、ランジェリークリエイターの馬勝央実（うまかつひろみ）は2025年10月にMaisonUMAKATSU合同会社（本社：神戸市）を設立し、2026年3月、ユニセックス下着ブランド「UMAKATSUunderline（ウマカツアンダーライン）」を立ち上げます。

第一弾の商品として、レースボクサーパンツを発表し、クラウドファンディングを開始いたしました。

本クラファンは、2026年2月25日（水）まで、CAMPFIREにて募集しています。

──────────────

プロジェクトページ：

https://camp-fire.jp/projects/887267/view?utm_campaign=cp_share_c_msg_projects_show

返礼品：

ユニセックスボクサーパンツ１枚\4,657（定価\5,500の15%OFF）

ユニセックスボクサーパンツ４枚（４色セット）\17,600（定価\22,000の20%OFF）

ユニセックスボクサーパンツ12枚（販売店向けセット）\39,600（定価\66,000の40%OFF）

──────────────

■課題解決プロジェクトにも参加

創業者の馬勝は、過去には神戸新聞社が運営するインキュベーションセンター・ANCHOR KOBEでの課題解決プロジェクトにも参加しました。

株式会社taliki代表・中村多伽氏をメンターとし、課題解決に取り組みました。

ファッションとして下着を好きになったが、自身の体が一般女性より大きく、好みのデザインで体に合うサイズが少ないという課題を提示。

下着は体に一番近い衣類なのに、自分に合うものがないと「存在を認められていない」ような気持ちになってしまうことを問題視し、男性にも同じ課題があることを知って、ジェンダーと下着の課題について取り組みました。

このような課題解決に取り組む経験を経て、今回、ユニセックスな下着ブランドの立ち上げという形で商品をローンチします。

代表・馬勝央実

──────────────

課題解決PJ記事

課題解決プロジェクト・アンカー「０→１」チャレンジ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000006053.html)

課題解決Pシーズン４ 参加者紹介(https://note.com/anchor_kobe/n/n0ebf063da212)

課題解決Pシーズン4 振り返り(https://note.com/anchor_kobe/n/n7e6c6faa8f56)

──────────────

■企画について

現在の下着市場では、メンズ向け商品はそもそもデザインの選択肢が少ない一方、レディースではリラックス時に選べるボクサータイプが限られ、サイズ展開も画一的になりがちという課題があります。

UMAKATSUunderlineは、そうした現状を踏まえ、性別による固定的な区分にとらわれず、装いの選択肢を広げる一例として本商品を企画しました。

■勝負どきのアンダーウェア

一般的に「下着にこだわること」は、他人に見せるための“勝負下着”として対外的な意味合いで語られることが多くあります。

UMAKATSUunderlineが提案するのは、内省的な下着。

身につけることで気持ちが切り替わり、そっと背中を押される――そんな験担ぎとしての下着です。

この商品を選び取って身に着けることが、小さな成功体験になるよう、こだわりを詰め込んでいます。

また、創業者の馬勝という珍しい名前から、勝負事に関する縁起や験担ぎの意味合いも込められています。

■商品について

商品のレース柄には、創業者名「馬勝」に由来する馬のモチーフと、午年の縁起を重ねています。

古くから親しまれてきた験担ぎの文化を、日常の装いに取り入れました。

大・中・小の馬が隠れた柄のレース生地

商品には、風合いが豊かで上質な生地を採用。

通気性に優れ、伸びがよく、なめらかで、長時間の着用でもストレスを感じにくい仕様です。

脚口はフリーカットかつ曲線的な設計とし、もたつきを抑え、足さばきの良さを実現。

脚口にゴムや縫い目を使用していないため圧迫感が少なく、アウターにもひびきにくいデザインです。

また、折れにくいウエストゴムの採用や洗濯タグの取り外し仕様など、細部まで快適さを追求しました。

レースには、馬柄モチーフを大小さまざまに忍ばせることで、さりげない遊び心を加えています。

カラーは、オールシーズン対応の深みある色を採用しました。

縫製は日本産業を応援する意図から、国内工場で行い、品質と安定性を重視。

パッケージには、使い捨てを前提としないZIPポーチを採用して次世代に配慮。

ブランドタグには手に取った後も楽しめる仕掛けを施しています。

ユニセックス設計のため、性別を選ばず、家族や友人とお揃いにできる一着としても提案しています。

■ターゲット、モニター感想

想定顧客層：30代～50代、男女

モニターの方々からは素材の良さやはき心地をお褒めいただき、商品コンセプトにも共感していただきました。

■ブランドステートメント

モニター感想

UMAKATSUunderlineが届けたいのは、単なる下着ではありません。

こだわって商品を選び取ったという体験そのものです。

勝負の日も、何気ない日も、

自分のために、あるいは誰かのために選んだ一着が、

日常の中で一歩踏み出すきっかけになることを願っています。

新ブランド「UMAKATSU underline」ロゴ