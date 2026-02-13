月3万円台でマイホーム実現！「子育て世帯向けリノベセミナー」2月21日開催

Difference Design株式会社

リノベーション事業を行っているDifference Design株式会社(本社：大阪府大阪市 代表取締役：杉 将史) は、2026年2月21日（土）に子育て世帯・シングルマザーを対象とした「子育て世帯向けリノベセミナー」をオンラインにて開催します。

本イベントでは、家事動線・収納・間取り・設備・インテリアといった住まいの改善アイデアに加え、中古物件を安く購入してリフォームで理想を叶えるプランを詳しく紹介。「新築を買うには予算が厳しい…」という方にも、現実的な選択肢をご提案します。

■住宅取得を難しくする現実と課題

中古物件の和室のリフォーム事例

物価上昇や住宅ローン金利の上昇、建築資材の高騰などにより、家を持つことがますます難しくなっています。特に、子育て世帯やシングルマザーのように教育費や生活費の負担が大きい世帯では、「新築一戸建てを買うのは現実的ではない」と感じる声も少なくありません。一方で、賃貸に住み続ける場合も家賃が上昇傾向にあり、“持ち家を持たないリスク”が高まりつつあります。こうした社会的な状況を背景に、当社は「中古購入＋リフォーム」という新たな住宅取得の選択肢を提案しています。新築よりもコストを抑えつつ、生活に馴染む間取りやデザインを自分たちらしく仕立て直すことで、“無理のない暮らし”と“理想の空間”を叶えられる住まいづくりをサポートしています。

■セミナー内容

本セミナーでは、子育て世帯の住まいで多く聞かれる悩みである、「片づかない」「家事動線が悪い」「時間が足りない」といった課題を、間取り・設備・収納・インテリアの工夫を通して日常生活に落とし込める解決策として紹介します。

なかでも今回は、シングルマザー・シングルファーザー世帯が抱える「経済的負担」「家事と仕事の両立」「子どもの成長に合わせた住まい方」に焦点をあて、月3万円台からマイホームを実現できる仕組みを紹介します。中古物件の購入からリフォーム、ローンや予算の最適化までをワンストップで支援し、限られた収入の中でも無理なく“持てる暮らし”を叶える方法を具体的に解説します。

代表・杉氏は二児の父として、住まいの悩みに向き合いながら自身も7年間で4回の住み替えを経験しました。「家は一生に一度の買い物」という固定観念にとらわれず、ライフステージに合わせて柔軟に住まいを選ぶ重要性を実感したことが、このサービスの原点です。

こうした経験をもとに、家賃より安く、将来の資産にもなる住まいの仕組みを整え、誰もが自分らしい暮らしを実現できる社会を目指しています。特に、これまで住宅取得を諦めてきた子育て世帯やシングルマザーにこそ、暮らしを自由にデザインできる機会を届けたいと考え、実際のリノベーション事例を交えながら、新しい住まいの選択肢を提案します。

【セミナーで学べるポイント】

◎家事ラク設計の考え方：動線・収納・間取り設計のコツ

◎設備機器・水回りの配置や設備の選び方

◎収納・インテリアで“すっきり見せる”配色や素材の工夫

◎中古物件購入＋リフォーム活用プラン「月3万円台でマイホームを実現」するには

◎ケーススタディ紹介：過去のビフォー／アフターやコスト比較

■こんな方におすすめ

- 子育て世帯で、家事や収納に悩みを抱えている方- シングルマザー・シングルファザーで、無理なく持てる家を探している方- 中古物件購入＋リフォームでコストを抑えたい方- 間取りや動線、インテリアを工夫して暮らしやすい家にしたい方- 住宅ローンや補助金・支援制度を活用してマイホームを実現したい方- 新築にこだわらず、自分らしい住まいの選択肢を広げたい方

■子育て世帯向けリノベセミナー 開催概要

・開催日時：2026年2月21日（土） 13:30～14:30

・形式：オンライン （Zoom）

※参加にかかるデータ通信料は参加者様負担となりますので、

通信料金やお使いの端末の契約内容にご注意ください。

※ご視聴用のURLは、フォームお申し込み後の自動返信メールでお送りします。

・参加費：無料

・お申込方法：下記フォームよりお申し込み下さい（先着順となります）

お申込みフォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepFONAB6GRH5l6i1nja-XKECsFhnh-dnO_52Agzren3TshIQ/viewform?usp=publish-editor)

・締め切り：2026年2月20日(金) 17時締め切り

・参加特典：

１. 30分間の無料カウンセリング

２. 当セミナーご参加＋カウンセリングを経てご成約の方、先着3名に10万円相当の家具プレゼント

■登壇者

代表取締役 杉 将史

Difference Design株式会社

代表取締役 杉 将史

リノベ会社勤務を経て独立。350件以上のリノベ実績を持ち、住宅ローン診断士・インテリアコーディネーター等の資格を保有。自身も7年間で4回住まいを買い替えた経験を活かし、子育て世帯やシングルマザー向けに月3万円台で持ち家を実現する仕組みを提案。



＜保有資格＞ホームステージャー2級／インテリアコーディネーター／カラーコーディネーター／窓装飾プランナー／ホームインスペクター／住宅ローン診断士

■Difference Design株式会社について

Difference Design株式会社は、リフォーム・リノベーション事業を軸に、中古物件購入＋改修による住まいづくりを手がける会社です。ライフスタイルや家族構成の変化に合わせ、柔軟かつ実践的な住まいを設計。これまで、「デザイン性 × コスト合理性」を両立したリノベーションを多数手がけています。

会社名： Difference Design株式会社

所在地： 大阪府大阪市住吉区山之内3-14-5-102

代表者： 代表取締役 杉 将史

設立： 2021年11月

事業内容： 住宅リノベーション事業、住まいの資産化サポート、買い替え支援

URL： https://differencedesign.co.jp/