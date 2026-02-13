総合型選抜専門塾EQAO、一般入試で難関大実績を持つ「厚胤塾」へ総合型選抜対策カリキュラムと生徒ポータル「AONAVI」を導入決定

株式会社EQAO教育グループ

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）が運営する総合型選抜専門塾「EQAO」は、一般入試において難関大学・国公立大学・医学部などの合格実績を持つ進学塾「厚胤塾（こうしんじゅく）」に対し、EQAOの総合型選抜カリキュラムおよび生徒ポータル・管理システムを導入することを決定しました。

本取り組みは、総合型選抜と一般入試を対立概念として捉えるのではなく、両立させることで国公立大学・難関大学への合格機会を最大化することを目的としたものです。2026年3月より、リニューアルプログラムとして本格始動し、受講生の受付を開始する予定です。

■ 一般入試で実績を持つ厚胤塾への導入が決定した背景

厚胤塾（こうしんじゅく）は、一般入試を中心に、難関大学・国公立大学・医学部などで実績を積み上げてきた進学塾です。高い学力指導力と講師の質、蓄積された指導ノウハウを強みとしています。

一方で近年、国公立大学や難関大学においても、総合型選抜・学校推薦型選抜を活用した進学ルートが拡大しており、一般入試対策と並行して総合型選抜への対応力を高める必要性が高まっていました。

こうした背景のもと、総合型選抜を専門とするEQAOのカリキュラムおよびシステムを導入することで、一般入試に強い塾が総合型選抜にも本格対応できる体制を構築することとなりました。

■ 導入されるEQAOのカリキュラムと生徒ポータル

今回、厚胤塾に導入されるのは、EQAOが総合型選抜専門塾として構築してきたカリキュラムの一部と、その土台となる生徒ポータルおよび学習・進捗管理システムです。

生徒ポータルでは、

・総合型選抜に必要な学習・活動のToDo管理

・進捗の可視化と管理

・小論文・面接対策に向けた教材管理

・授業外学習の記録・共有

などが一元的に管理できる設計となっています。

これにより、一般入試中心の学習を進めながらも、総合型選抜に必要な準備を並行して進めることが可能となります。

■ 総合型選抜と一般入試を「両立」させる新しいモデル

本プログラムの最大の特徴は、総合型選抜と一般入試をどちらか一方に寄せるのではなく、両立させる点にあります。

一般入試で培われる

・学力

・思考力

・学習習慣

を土台としながら、EQAOのカリキュラムを通じて

・志望理由の言語化

・小論文・面接対策

・活動や探究の整理

を進めることで、国公立大学・難関大学における総合型選抜の合格可能性を高める設計となっています。これまで「国公立は総合型選抜が厳しい」と考えられてきた領域においても、選択肢を広げる取り組みです。

■ 講師力とノウハウを掛け合わせ、合格のチャンスを最大化

本取り組みでは、

・厚胤塾が持つ一般入試指導の高い講師力

・EQAOが持つ総合型選抜に特化したカリキュラム設計・管理ノウハウ

を掛け合わせることで、合格の確率そのものを引き上げることを目指します。

特定の生徒だけが成果を出すのではなく、

・合格の再現性

・平均値の底上げ

・進路選択の幅の拡張

を重視した設計となっています。

■ 2026年3月よりリニューアルスタート、受講生受付を開始

本プログラムは、2026年3月よりリニューアルスタートし、順次受講生の受付を開始する予定です。

総合型選抜で難関大学・国公立大学を目指したい方、また一般入試と総合型選抜の両立を検討している方に向けた、新たな選択肢として提供していきます。

■ 総合型選抜で国公立・難関大学を目指す受験生へ

EQAOと厚胤塾が提供する本プログラムは、

「一般入試か、総合型選抜か」

という二択ではなく、両方を活かして合格の可能性を最大化することを目的としています。

今後もEQAOでは、総合型選抜の専門性を活かしながら、他塾・他教育機関との連携を通じて、受験生の進路の選択肢を広げていきます。

