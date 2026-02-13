【限時大促】ORICO 8-in-1 M.2 SSD 外付けケースが33％OFF！今なら 4,689！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

こんにちは！今日は ORICO の多機能 USB-C ドッキングステーション「8-in-1 M.2 SSD 外付けケース」 をご紹介します。

この製品は、SSDケースと USB-C ハブ／ドッキングステーションが一体になった 便利ガジェットの決定版 です🌟

🧰 製品概要

この ORICO 8-in-1 M.2 SSD 外付けケース（モデル：OM28P） は、M.2 NVMe/SATA SSD を装着して使える外付けストレージと、USB-C ハブ機能を両立したドッキングステーションです

★ 主な特徴

📋 M.2 SSD 対応

NVMe・SATA 両対応（M-Key / B&M Key）で、最大 8TB までストレージ拡張可能📂

⚡ 高速データ転送

USB 3.2 Gen2 に対応した 10Gbps の高速ポート を搭載し、大容量のファイルもサクサク移動できます📊

📺 4K @ 60Hz HDMI 出力対応

外部ディスプレイへ高精細出力が可能。プレゼンや動画視聴にも最適！📺

🔌 100W PD 電源供給

ノートPC への電力供給も可能で作業中に電源不足になる心配がありません🔋

📸 カードリーダー＆豊富なポート

SD/TF カードスロット、USB-A×2、USB-C×1 など、周辺機器の接続もバッチリ対応👍

💡 使用感・おすすめポイント

このドッキングステーションは 一台で多機能をこなす万能ガジェット。

ノートPC 作業時に SSD への大容量バックアップ → HDMI 出力 → 周辺機器接続 → 充電まで 全部まかなえちゃいます！📈

M.2 SSD を自分で載せ替えられるので、ストレージのアップグレードも自由自在です。

もちろん SSD 本体は別売りなので、好みの容量を選んで楽しめるのも魅力です

💸 セール情報（期間限定）

🔖 クーポンコード：ORICOOM28

💰 原価：\6,999

🏷️ 割引後価格：\4,689 （2026-02-19 23:59 JST まで）

※クーポンで 約33% OFF 🛍️

お得なこのチャンスをお見逃しなく！

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5LYX1VC

まとめ

ORICO OM28P は、M.2 SSD 外付けケース + USB-C 多機能ハブという点で非常に優れたコスパ製品です。

とくにクリエイター、出先で効率よく作業したいビジネスユーザー、そして拡張性を求めるユーザーに 自信を持っておすすめ できます！

ぜひチェックしてみてください