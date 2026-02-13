アールスリーインスティテュート、「キントーンまるわかりDay in 福岡」に出展

有限会社アールスリーインスティテュート

アールスリーインスティテュート（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西松 顯、以下「当社」）は、2026年2月17日（火）に福岡県福岡市で開催される「キントーンまるわかりDay in 福岡」に出展いたします。

本イベントは、kintoneを提供するサイボウズ株式会社が主催する「キホンからAI連携まで体感できる1日」をテーマとしたイベントです。

出展ブースについて

キントーンまるわかりDay in 福岡

当社のブースでは、kintone活用における「ちょっと面倒」を解決する、2つのサービスをご紹介します。

当日は、実際の画面を用いたデモンストレーションを交えながら、kintone活用における課題解決の方法をご提案いたします。ぜひこの機会に、当社のブースへお立ち寄りください。

gusuku Customine（グスク カスタマイン）について

カスタマイン1つあれば、業務で使う“あの機能”がだいたい入る！

ノーコードで、kintoneの「できない」を「できる」に変えられるkintoneカスタマイズサービスです。

《活用事例》

顧客・案件管理、在庫管理、予算管理、ワークフロー、帳票出力、生成AI連携

gusuku Everysite（グスク エブリサイト）について

エブリサイト1つあれば、フォームもビューもワンストップで完結！

kintoneのデータを、自由なレイアウトや挙動でWebサイトとして入出力できるフロントエンド開発サービスです。

社内の業務システムを外部とつなぎ、外部ユーザーとkintoneを連携できます。

《活用事例》

マイページ・予約申し込み管理、顧客向けサポートページ、顧客別取引ポータル、採用サイト、会社サイト、資料ダウンロードページ

gusukuシリーズは2,400社以上に導入いただいています。

イベント概要

アールスリーインスティテュートについて

- イベント名： キントーンまるわかりDay in 福岡- 開催日時： 2026年2月17日（火） 13:00～17:00（受付開始 12:45）- 会場： 福岡国際会議場5F- 参加費：無料- 主催： サイボウズ株式会社- イベント詳細： https://page.cybozu.co.jp/-/maruwakari-fukuoka/

アールスリーインスティテュートは、2000年の創業からシステム開発を通じて多くのお客様の業務改善を支援してまいりました。

この知見をもとに、kintoneを効果的に活用する多彩なサービスをご用意しています。

【知る】- kintone の正しい使い方や最適解を学べる「Cloud University」【支援を受ける】- kintone の業務改善に失敗しないための “道しるべ” となる「キミノマホロ」【活用する】- 日々の「面倒」を潰して、kintone の定着と改善を加速する「gusuku Customine」- kintone の運用を崩さず、情報を ”見せたい形” に整えて、外部へ届けられる「gusuku Everysite」- kintone アプリやデータを効率的に管理する「gusuku Deploit」- gusuku Customine の導入を加速する「gusuku Boostone」



これらのサービスにより、100社100通りの業務改善に貢献します。

会社名 ：アールスリーインスティテュート（R3 Institute Ltd.）

所在地 ：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーC 16階

設立 ：2000年8月

代表取締役：西松 顯

コーポレートサイト ：https://www.r3it.com/

製品ポータルサイト ： https://gusuku.io/