À¤³¦ºÇ¹âÁí¾Þ¶â³Û¡¦Ìó31²¯±ß¤ò¸Ø¤ë¡Ø¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡Ù¡¡¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë0»þ¤è¤êÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ·èÄê¡¡ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¦¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¥ä¥ó¥°¤¬Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡ªÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ÏÊ¡±ÊÍ´°ìÄ´¶µ»Õ¤Ë·èÄê
(C)︎Jockey Club of Saudi Arabia
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë0»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤ª¤è¤ÓÆüËÜÇÏ½ÐÁöÍ½Äê¤Î3¥ìー¥¹¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸ー¥º¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Àー¥È1800m¤ÎG1¥ìー¥¹¤Ç¤¹¡£1Ãå¾Þ¶âÌó16²¯±ß¡¢¾Þ¶âÁí³ÛÌó31²¯±ß¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁí¾Þ¶â³Û¤ò¸Ø¤ë¥ìー¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ËèÇ¯À¤³¦Ãæ¤«¤é¥Àー¥ÈºÇ¶¯ÇÏ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ±¥ìー¥¹ÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜÇÏ¡¦¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¥ä¥ó¥°¡£3ºÐ»þ¤ËÌµÇÔ¤Ç¥µ¥¦¥¸¥Àー¥Óー¡¢UAE¥Àー¥Óー¤òÀ©¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸ÅÇÏ¤òÁê¼ê¤Ë¸«»ö¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÆüËÜ¤Î¥Àー¥È³¦¤òÇØÉé¤¤¡¢º½Çù¤ÎÃÏ¤Ç¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡¢¥ë¥¯¥½ー¥ë¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÇÏ¤Î½ÐÁö¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥ìー¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ø¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë¡Ù¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢µ³¼ê»þÂå¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¿ô¡¹¤ÎG1¤òÀ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÊ¡±ÊÍ´°ì»á¤¬½Ð±é·èÄê¡£µ³¼êÌÜÀþ¡¢¤½¤·¤ÆÄ´¶µ»ÕÌÜÀþ¤Ç¤Î±Ô¤¤²òÀâ¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ìー¥¹¤Ë¤âÂ¿¿ô¤ÎÆüËÜÇÏ¤Î½ÐÁö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¡¢¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ïー¡¢¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¥¿¥¤¥à¤¬½ÐÁöÍ½Äê¤Î¡Ø1351¥¿ー¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡ÊG2¡Ë¡Ù¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡¢¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥éー¡¢¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Öー¥¯¥ê¥¨¤¬½ÐÁöÍ½Äê¤Î¡Ø¥Í¥ª¥à¥¿ー¥Õ¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë¡Ù¡¢¥ô¥§¥ë¥ß¥»¥ë¡¢¥·¥å¥È¥ëー¥ô¥§¤¬½ÐÁöÍ½Äê¤Î¡Ø¥ì¥Ã¥É¥·ー¥¿ー¥Õ¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¡ÊG2¡Ë¡Ù¤Î3¥ìー¥¹¤â¡¢¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡±Ê»á¤Ïº£²ó¤Î¡Ø¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¡±ÊÍ´°ì»á¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
Q.º£Ç¯¤Î¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â2025Ç¯ÅÙJRAÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇÍ¥½¨¸ÅÇÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¥ä¥ó¥°¤¬¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯½éÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¾¡Íø¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥³ー¥¹Å¬Àµ¤ÏÈ´·²¡£ÀäÂÐÅª²¦¼Ô¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¥ä¥ó¥°¤Î¡Ö¿Ê²½¤Ö¤ê¡×¤È¡ÖÏ¢ÇÆ¤ÎÆñ°×ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ÆÇÏÂÎ¤Ï´°À®¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥³ー¥¹¤Ç¤â¤¢¤êÏ¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤½¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼¡Àï¤Ë¥É¥Ð¥¤WC¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡¢º£²ó¤Ï100%¤Î»Å¾å¤²¤ÇÎ×¤àÌõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î»Å¾å¤²¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¿Ø±Ä¤Ë¤ÏÌä¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç²èÌÌ¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×µ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¿¼Ìë¤Î¥ìー¥¹¤âÍâÄ«¤Ê¤É¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Àー¥ÈºÇ¶¯·èÄêÀï¡Ø¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×2026¡Ù ABEMAÃæ·Ñ³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë0»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
»ëÄ°¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://abema.tv/live-event/850a8e94-2600-4aee-8fb7-9ee7ebe00e08)
ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡§Ê¡±Ê Í´°ì
¼Â¶·¡§À¶¿åµ×»Ì
¿Ê¹Ô¡§¼ÆÅÄ°¤Ìï
ÊüÁ÷¥ìー¥¹¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
¡¦0:25º¢~¡¡1351¥¿ー¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡ÊG2¡Ë
¡¦1:10º¢~¡¡¥Í¥ª¥à¥¿ー¥Õ¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë
¡¦1:50º¢~¡¡¥ì¥Ã¥É¥·ー¥¿ー¥Õ¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¡ÊG2¡Ë
¡¦2:40º¢~¡¡¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë
¢¨¡Ø¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡Ù¤Î¤ß¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñー¥È¤¢¤ê¡¢Â¾3¥ìー¥¹¤Ï¼Â¶·¤Î¤ß¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£