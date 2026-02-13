¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤¢¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ëÍ½»»¤ò¡£ Æþ´Ö»Ô¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡Ö¥Ûー¥ë¡¦¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¡Ê²ÈÂ²´Ý¤´¤È»Ù±ç¡Ë¡×¤Ê¤É3¤Ä¤Î¿·»Üºö¤òÆ³Æþ¤Ø
¡Ö»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡á²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÈà¤é¤¬Ë¾¤à·Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖËÜ¿Í¤À¤±¤Î»Ù±ç¡Ê¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¡Ë¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¡¢SOS¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§¿ùÅç Íý°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢ÀèÈÌ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÊÎáÏÂ7Ç¯11·î26Æü³«ºÅ¡Ë¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¬Î¥ÊÝ¸î¡×·¿¤Î»Ù±ç¤ò¸«Ä¾¤¹¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè¤ë3·îÄêÎã²ñ¡Ê»ÔµÄ²ñ¡Ë¤Ø¤Î¾åÄø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ø¤Î·×¾å½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿²ÈÂ²Á´°÷¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¸øÈñ¤Ç»Ù¤¨¤ëÆüËÜ½é¢¨¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡Ö¥Ûー¥ë¡ÊWhole¡Ë¡¦¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¡×¤ò´Þ¤à¡Ö3¤Ä¤Î¿·»Üºö¡×¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ï¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÃ´Åö¶ÉÄ¹¤äºë¶Ì¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤âÅÐÃÅ¡£¡Ö½Ä³ä¤ê¹ÔÀ¯¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ëÄ©Àï¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½»»Á¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÄó°Æ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(¢¨ÆüËÜ½é¡§¼«¼£ÂÎ¼çÆ³¤Î¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ãーÂÓÆ±¤ò¡Ö¥Ûー¥ë¡¦¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¡×¤ÈÄêµÁ¤·¸øÅª»Ù±ç²½¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£)
Æþ´Ö»ÔÄ¹¡¡¿ùÅçÍý°ìÏº
1¡¥Í½»»·×¾å¤ÎÇØ·Ê¡Ê¡ÖÏ³¤ì¡×¤È¡ÖµñÈÝ¡×¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¾òÎãÀ©Äê¤ä¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¹½Â¤Åª¤Ê¡Ö2¤Ä¤Î²ÝÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢SOS¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡ÖÀøºßÅª¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¡×¤¬¸«Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤¶¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¡Ö²ðÆþµñÈÝ¡×¤ä¡¢´ûÂ¸¤Î»Ù±çÆâÍÆ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ë¤è¤ê¡¢»Ù±ç¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡ÊÌ¤»Ù±ç¡Ë¥±ー¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÀ©ÅÙ¤Î¶¹´Ö¡×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ï¿·¤¿¤Ê¡Ö3¤Ä¤Î»Üºö¡×¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤ÆÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡Ú´°Á´ÇÄ°®¡ÛÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¹½ÃÛ¤È¡Ö3³¬ÁØ¡ÊÍ½È÷·²¡¦Í×Ãí°Õ¡¦Ì¤»Ù±ç¡ËÊ¬Îà¡×¤Ë¤è¤ë¡¢Ï³¤ì¤Î¤Ê¤¤»Ù±çÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¡£
£²¡¥¡Ú¿´ÍýÅªÊÉ¤ÎÆÍÇË¡Û¡Ö²ÈÂ²¤È¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¡¢²ÈÂ²´Ý¤´¤È»Ù±ç¤¹¤ë¿·³µÇ°¡Ö¥Ûー¥ë¡¦¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¡×¤ÎÆ³Æþ¡£
£³¡¥¡Ú¼ÂÌ³ÅªÊÉ¤ÎÆÍÇË¡ÛÀ©ÅÙ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥µ¥Ýー¥È¡×¤Î¼ÂÁõ¡£
£²¡¥¿·Ç¯ÅÙ¤è¤ê»ÏÆ°Í½Äê¡Ê3¤Ä¤Î»Üºö¤Î¾ÜºÙ¡Ë£±.¡ÚÈ¯¸«¤¹¤ë¡ÛÆüËÜ½é¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¡Ö3³¬ÁØÊ¬Îà¡×¤Ç¡¢Ã¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤
»Ù±ç¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡£Ê¡»ã·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤È½»Ì±¾ðÊó¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë²ÈÄí¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¡ÖÍ½È÷·²¡×¡ÖÍ×Ãí°Õ¡×¡ÖÌ¤»Ù±ç¡×¤Î3³¬ÁØ¤ËÊ¬Îà¡£Í½È÷·²¤Ë¤ÏÇ¯1²ó¡¢Í×Ãí°ÕÁØ¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯¤´¤È¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ò°ì¿Í»Ä¤é¤ºÊáÂª¤·¤Þ¤¹¡£
£².¡Ú¿´¤ò³«¤¯¡Û¡ÖÊ¬Î¥¡×¤«¤é¡Ö¶¦Í¡×¤Ø¡£¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡Ö¥Ûー¥ë¡¦¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¡×»ÏÆ°
½¾Íè¤Î¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¡Ê°ì»þÅª¤ÊµÙÂ©¡Ë¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥¤¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈï²ð¸î¼Ô¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²óÆþ´Ö»Ô¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿¿µÕ¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥ë¥Ñー¤äÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹õ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ±¹Ô¤·¡¢¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¡×¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ä¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£Æü¾ï¤Î¥±¥¢¤ä¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Û¤ó¤Î¿ô»þ´Ö¤Ç¤âËº¤ì¡¢¤¿¤À¤Î¡Ö¿Æ»Ò¡×¤ËÌá¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹Âè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.¡Ú»Ù¤¨ÀÚ¤ë¡Û¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤éºî¤ë¡×¡£À©ÅÙ¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥µ¥Ýー¥È¡×
¡Ö³Ø½¬»Ù±ç¡×¡Ö²È»ö»Ù±ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸¤Î·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¿·Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»Ù±ç¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥µ¥Ýー¥È¡×¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬Å¬¹ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òºî¤ë½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ½»»¤äÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤«¤é½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·¯¤¬É¬Í×¤Ê¤éºî¤ë¤è¡×¤È¸À¤¨¤ë¹ÔÀ¯¤Ø¡£º£²ó¤ÎÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¶¯²½Èñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
£³¡¥ÅÐÃÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ê¹ñ¡¦¸©¡¦Åö»ö¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥ë¥Þ¥â¥Ç¥ë¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¡Ë
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ »Ù±ç¶ÉÄ¹¡¡óîÆ£ ³¾»á
¡Ú¹ñ¡Û¹ÔÀ¯¤Î¡È½Ä³ä¤ê¡É¤ò±Û¤¨¤ë¡¢¸½¾ì¤ÎÆÍÇËÎÏ¤Ë´üÂÔ¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ »Ù±ç¶ÉÄ¹¡¡óîÆ£ »á
¡Ö¹ñ¤È¤·¤Æ¤â¼ÂÂÖÇÄ°®¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ï¤½¤Î¤Ï¤ë¤«Àè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ûー¥ë¡¦¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê½ÀÆð¤Ê»Ù±ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î½Ä³ä¤ê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤¬¡ØÀ©ÅÙ¤Î·ä´Ö¡Ù¤òËä¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤ÎÄ©Àï¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¡»ã¤òÊÑ¤¨¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ´Ö»Ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´õË¾¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ú¸©¡Û¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×ÃÊ³¬¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤¦µß¤¦¤«¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ø¡¡ºë¶Ì¸©µÄ²ñµÄÄ¹¡Ê¥±¥¢¥éー»Ù±ç¾òÎãÀ©Äê¤Ë´ØÍ¿¡Ë¡¡ÇòÅÚ »á
¡Öºë¶Ì¸©¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥±¥¢¥éー»Ù±ç¤ÎÇÈ¤¬¡¢¿ùÅç»ÔÄ¹¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾òÎãÀ©ÄêÅö»þ¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Ï15%¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡ÙÃÊ³¬¤ò±Û¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ø¤É¤¦µß¤¦¤«¡Ù¤òÌä¤¦¥Õ¥§ー¥º¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¤Î´°àú¼çµÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ØÍ·¤Ó¡Ê½ÀÆðÀ¡Ë¡Ù¤ò»ý¤¿¤»¤¿º£²ó¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºë¶Ì¸©µÄ²ñ µÄÄ¹¡¡ÇòÅÚ ¹¬¿Î»á
¸µ¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¡¡¤³¤É¤â²ÈÄí¿³µÄ²ñ°Ñ°÷¡¡Æî¸÷ ³«ÅÍ »á
¡ÚÅö»ö¼Ô¡Û³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¡¢ºá°´¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¡¸µ¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¡¦Âç³ØÀ¸¡¡Æî¸÷»á
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Äó°Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢Êì¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¶¯¤¤ºá°´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè»°¼Ô¤¬´Ö¤ËÆþ¤ê¡Øº£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤«¡£Åö»ö¼Ô¤ÎÄË¤ß¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼óÄ¹¡ÛÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¡Æþ´Ö»ÔÄ¹¡¡¿ùÅç Íý°ìÏº
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤éÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬´°àú¤Ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØÀ©ÅÙ¤¬À°¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀ®Ä¹¤·¡¢Çº¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ³§ÍÍ¤«¤éÄº¤¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤òÎÈ¤Ë¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Ç³Î¤«¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤Î½ñÎà¾å¤Î²ò·è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î³¹¤Ë½»¤à²ÈÂ²¤¬º£Æü°ìÆü¤ò¾Ð´é¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µÄ²ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
Æþ´Ö»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ú¶¹»³Ãã¤Î¶¿¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ÛÆþ´Ö»Ô¤¬ÉÁ¤¯¡ÖWell-being City¡×¤ÎÌ¤Íè¿Þ～ÅÁÅý¤ÎÃãÊ¸²½¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿´Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¿·¥â¥Ç¥ë～
¡¡¼óÅÔ·÷¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¡£»ÔÆâ¤Ë¤ÏÎÐË¤«¤ÊÃãÈª¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤È¤È¤â¤ËÉ÷·Ê¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤·Ê¿§¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ´Ö»Ô¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅªÃã»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇËÌ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¶¹»³Ãã¤ÎÈ¯Å¸¤È¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ëÃãÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê´Ñ
¡¡´ØÅìÊ¿Ìî¤Î¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÃãÇÀ²È¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹»³Ãã¤¬ÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ·³´ðÃÏÀ×ÃÏ¤òºÆÀ°È÷¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ä¡¢Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯Æþ´Ö¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý¤È¸½ÂåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¤Þ¤Á¤ÎÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍÀ¤³¤½¤¬¡¢Æþ´Ö»Ô¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
🏆 SDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¡ÖWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡×
¡¡2022Ç¯¡¢Æþ´Ö»Ô¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤è¤ê¡ÖSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢»Ô¤Ï¡Ö·ò¹¯¤È¹¬¤»¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¶¦ÁÏÅÔ»Ô¡ØWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡Ù¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¶¹»³Ãã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢Á´¹ñ½é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¶¹»³ÃãÂç¹¥¤¾òÎã¡×¤ò»Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¡¦»ö¶È¼Ô¡¦¹ÔÀ¯¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
💡 Ì¤Íè¤Î¡Ö¸¶É÷·Ê¡×¤òÉÁ¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö¿´Ë¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¸¶É÷·Ê¡Ù¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÅÁ¾µ¤¹¤ë¡£¡×
¡¡¤³¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æþ´Ö»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢ÃÏ°è¸ÇÍ¤ÎÉ÷·Ê¡¦Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢»ÔÌ±¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¤è¤êÎÉ¤¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
📊 ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¾¦¶ÈÅªÃã»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇËÌ¡¢400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¶¹»³Ãã¤Î»ºÃÏ
- SDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡Ê2022Ç¯ÁªÄê¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
- ¶¹»³ÃãÊ¸²½¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦ÅÔ»Ô·¿¾¦¶È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÅÔ»Ô·Ê´Ñ
- »ÔÌ±¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡ÖWell-being City¤¤¤ë¤Þ¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
- Á´¹ñ½é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¶¹»³ÃãÂç¹¥¤¾òÎã¡×¤Ë¤è¤ëÃãÊ¸²½¿¶¶½¤È·Ñ¾µ
