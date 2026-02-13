¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é&¥¢¥Ë¥á¥¬¡ß¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä·èÄê¡ª
IP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¦¥°¥Ã¥º»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥Ç¥£¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹½ÓÊ¿¡¢°Ê²¼¥¤ー¥Ç¥£¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò2026Ç¯2·î20Æü¤è¤ê¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é&¥¢¥Ë¥á¥¬¡ß¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=princess_session(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=princess_session)
¡¦ÈÎÇä¾ðÊó
¡Ú¥¢¥Ë¥á¥¬¡ß¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡Û
¥¢¥Ë¥á¥¬¡ß¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× AKIBA¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È´Û
¥¢¥Ë¥á¥¬¡ß¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× ÀçÂæ±ØÁ°Å¹
¥¢¥Ë¥á¥¬¡ß¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× Å·¿À1¹æ´Û
¡Ú¥¢¥¥Ð¡ù¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×(ÄÌÈÎ)¡Û
https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=badgirl(https://a.sofmap.com/contents/?id=animega-online&sid=badgirl)
¢¡Àè¹ÔÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯2·î20Æü(¶â)～3·î1Æü(Æü)
¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ³Æ1,430±ß
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW60¡ßH130mm°ÊÆâ
ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§¶õÌî ¤ß¤Ê¤â¡¢¼±ÊÕ¤«¤¬¤ê¡¢°ì¾ò ¤Ê¤¬¤»¡¢É÷²Ö ¤¹¤ß¤ì¡¢É÷²Ö ¤ê¤ê [Á´5¼ï]
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Ã±ÉÊ²Á³Ê¡§³Æ440±ß(ÀÇ¹þ)
BOXÈÎÇä²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó¦Õ56mmÆâ
ÁÇºà¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§¶õÌî ¤ß¤Ê¤â¡¢¼±ÊÕ¤«¤¬¤ê¡¢°ì¾ò ¤Ê¤¬¤»¡¢É÷²Ö ¤¹¤ß¤ì¡¢É÷²Ö ¤ê¤ê [Á´5¼ï]
¾¦ÉÊÌ¾¡§B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ³Æ3,850±ß
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH728¡ßW515mmÆâ(=B2)
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§¶õÌî ¤ß¤Ê¤â¡¢¼±ÊÕ¤«¤¬¤ê¡¢°ì¾ò ¤Ê¤¬¤»¡¢É÷²Ö ¤¹¤ß¤ì¡¢É÷²Ö ¤ê¤ê [Á´5¼ï]
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
Ã±ÉÊ²Á³Ê¡§³Æ990±ß(ÀÇ¹þ)
BOXÈÎÇä²Á³Ê¡§4,950±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH80¡ß70mmÆâ
ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§¶õÌî ¤ß¤Ê¤â¡¢¼±ÊÕ¤«¤¬¤ê¡¢°ì¾ò ¤Ê¤¬¤»¡¢É÷²Ö ¤¹¤ß¤ì¡¢É÷²Ö ¤ê¤ê [Á´5¼ï]
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È
Ã±ÉÊ²Á³Ê¡§³Æ1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH80¡ß40mmÆâ
ÁÇºà¡§»æ
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§1¼ï(5Ëç1¥»¥Ã¥È)
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
Ã±ÉÊ²Á³Ê¡§³Æ 3,080±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§ÌóH250¡ßW140mmÆâ
ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§¶õÌî ¤ß¤Ê¤â¡¢¼±ÊÕ¤«¤¬¤ê¡¢°ì¾ò ¤Ê¤¬¤»¡¢É÷²Ö ¤¹¤ß¤ì¡¢É÷²Ö ¤ê¤ê [Á´5¼ï]
¢¨¼õÃí¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¹ØÆþÆÃÅµ
¥Õ¥§¥¢¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤´°ÆÆâ¡Ó
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢Æ±¤¸³¨ÊÁ¤¬½Ð¤ë»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¸¢ÍøÉ½µ¢¡
(C)Project PRINCESS-SESSION
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×¢¡
¢£¥¤ー¥Ç¥£¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://edith.co.jp/
¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤Î´ë¶È¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Âç¼ê¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ê¤É¤Î½¸µÒ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥¨¥ê¥¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢³°¿©¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿Å¹ÊÞ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»öÎã¡¦¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
ÂçÀÚ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë°Õ³°À¤Î¤¢¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¶Ã¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥Ç¥£¥¹
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹¡¡½ÓÊ¿
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-23-13
»ö¶È¡§¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¦¥°¥Ã¥º»ö¶È
¢£¼«¼Ò±¿±Ä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖEDITH ONLINE¡×https://edith-online.com/
¡ÖE-flower¡×https://e-flower.biz
¼«¼Ò¤Ç¤Î´ë²è¾¦ÉÊ¤ä¡¢¼«¼Ò´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¤³¤³¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖE-DINER¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÃÓÂÞËÜÅ¹¡Û
½êºßÃÏ¡§¥½¥·¥¢¥ë¥Ó¥ë£±F
½»½ê¡§¢©170-0013¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1ÃúÌÜ23-1
¥¤ー¥Ç¥£¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ëIP¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õー¥É¤òÈÎÇä¡£Å¹Æâ¤ÏºîÉÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀß¤±¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¸³«ÆâÍÆ¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¤ー¥¢¥Ë -EDITH ANIME SHOP-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡§HEP FIVEÆâ 6³¬
½»½ê¡§¢©530-0017 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®5-15
¥¤ー¥Ç¥£¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
E-DINER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢E-DINER¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë
¥°¥Ã¥º¤ò¥¤ー¥¢¥ËÆâ¤ÇPOP UP¤·ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë¡¢ÊÀ¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖEDITHONLINE¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡£
Å¹Æâ¤ÏPOP UPºîÉÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀß¤±¡¢
³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥Ç¥£¥¹
E-mail¡§info@edith.co.jp