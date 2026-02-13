【韓国で話題】SKINVIVE Train the Trainer Program 麻布ビューティクリニックより クリニカルトレーナーとして 松田医師が参加

医療法人社団麻布ビューティクリニック

1月16日～17日の2日間にわたり SKINVIVE Train the Trainer Program（主催：アッヴィ合同会社アラガン・エステティックス/本社：東京都港区芝浦三丁目1番21号）が行われ、麻布ビューティクリニック（所在地：東京都港区六本木7丁目8-6）より松田佳歩医師が参加し、意見を交えました。

今回行われた研修では、SKINVIVEの新サービス開始に向けて、先行して発売されている韓国における取り組み（注入テクニック／複合治療）について理解を深め、日本での展開方法を検討しました。

SKINVIVE

アラガン社製の架橋ヒアルロン酸の1種。ヒアルロン酸製剤の中では柔らかく、保水力の向上や小ジワの改善、お肌のバリア機能改善が期待できる。架橋ヒアルロン酸は、体内に吸収されにくくする構造のため、SKINVIVEは保水力が9ヶ月と長期間持続することが特徴。肌の創傷治癒を高める効果もあり、レーザー治療の効果をより高められる。

研修詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166569/table/43_1_3fcc53ed71a744a890094fa82d647465.jpg?v=202602130651 ]

※エネルギー源（Energy）を利用して肌に治療的な効果をもたらす機器の総称

松田 佳歩（まつだ かほ）医師

〈経歴〉

2007年 大分大学医学部卒業

大分大学医学部附属病院など、多くの病院にて形成外科を習得後、美容業界へ転身。美容外科・美容皮膚科の幅広い治療を行った。

その後、都内美容クリニックの院長に抜擢され、多くの患者様の治療を行った。

2020年 麻布ビューティクリニック入職。

アラガン社クリニカルトレーナーとして当院のみならず、他院での注入指導も行なっている。

〈資格〉

ボトックスビスタ認定医 / ジュビダーム認定医 / 日本専門医機構認定形成外科専門医 / 日本創傷外科学会専門医 / 日本美容外科科学会(JSAS,JSAPS)正会員 / 化粧品検定1級

医療法人社団 麻布ビューティクリニック

◆理事長兼院長：加藤聖子

◆所在地：東京都港区六本木7丁目8-6 AXALL ROPPONGI 6階

◆受付時間：10時～18時（最終受付時間：17時半）

◆休診日：日曜・祝日

◆お問い合わせ：03-6400-5511 / info@abcsalon.co.jp

◆アクセス：東京メトロ 日比谷線/都営地下鉄 大江戸線 六本木駅 8番出口より徒歩2分

◆HP：https://www.abcsalon.co.jp/

