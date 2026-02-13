THE¥¥ã¥éCAFE¤ªÂæ¾ì¥Ç¥Ã¥¯¥¹Å¹¡ß¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡Ú¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡Û¤Î»ö¸åÄÌÈÎ¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÍ Â§ÏÂ¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤è¤êTHE¥¥ã¥éCAFE¤ªÂæ¾ì¥Ç¥Ã¥¯¥¹Å¹¡ß¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡Ú¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡Û¤Î»ö¸åÄÌÈÎ¤òTHE¥¥ã¥éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
THE¥¥ã¥éCAFE¤ªÂæ¾ì¥Ç¥Ã¥¯¥¹Å¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Liella!¤Î¡ÒCafe party ver.¡Ó¤¬THE¥¥ã¥éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÃíÊ¸¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÚÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û
¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥¥ã¥é¡×
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4457
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
¡¦2026Ç¯2·î13Æü(¶â)18:00～3·î2Æü(·î)23:59
¡ÚÈ¯Á÷Í½ÄêÆü¡Û
¡¦2026Ç¯4·î²¼½Ü～5·îÃæ½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¥Û¥í¥°¥é¥à¥«ー¥É¡¡Cafe party ver.
²Á³Ê : 550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¡§6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´11¼ï
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ïー¥È·¿¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¡
Cafe party ver.
²Á³Ê : 660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¡§7,260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´11¼ï
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥ìー¥È¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡
Cafe party ver.
²Á³Ê¡§³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´11¼ï
¥ì¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡
Cafe party ver.
²Á³Ê¡§³Æ1,760±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´11¼ï
¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡
Cafe party ver.
²Á³Ê¡§³Æ2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´11¼ï
¥Õ¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¡¡
Cafe party ver.
²Á³Ê¡§³Æ7,150±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´11¼ï
¹Å¼Á¥«ー¥É¥±ー¥¹¥»¥Ã¥È¡¡
Cafe party ver.
²Á³Ê¡§1,540±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¢¨2Ëç¥»¥Ã¥È
B2¥é¥á¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¡
Cafe party ver.
²Á³Ê¡§3,960±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¡ÚÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û
¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥¥ã¥é¡×
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4457
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
¡¦2026Ç¯2·î13Æü(¶â)18:00～3·î2Æü(·î)23:59
¡ÚÈ¯Á÷Í½ÄêÆü¡Û
¡¦2026Ç¯4·î²¼½Ü～5·îÃæ½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)2024 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥¥ã¥é¡×¡§https://www.the-chara.com/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É
½êºßÃÏ¡§¢©141-0022ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÍ Â§ÏÂ
ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯8·î1Æü
URL¡§https://contents-seed.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä