性風俗店や高級クラブでの接待、収賄容疑は氷山の一角に過ぎない！世界的名医が告発した「東大病院」の実態！

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より２月１３日に発売となった『戦慄の東大病院』は、世界的名医として知られる坂本二哉（さかもと・つぐや）医師（元東京大学健康管理センター教授・日本心臓病学会創立理事長）がはじめて綴った告発ノンフィクションです。表に出ている事件は氷山の一角に過ぎず、続出する手術死や医療事故隠蔽、聴診器すら使えない医師、手術中に帰宅する研修医、論文盗作・データ改ざん、不正が横行する教授選挙など、衝撃の事実が克明に記されています。

誰も書けなかった巨大権力の闇

【目次】

第一章 聴診器を使えない医師たち

第二章 恐ろしい専門医

第三章 続出する手術死、医療事故隠蔽

第四章 論文盗作、不正の横行

第五章 東大紛争の知られざる真実

第六章 無気力な東大医学生たち～嘘のようなほんとうの話

第七章 体験的日本学術会議批判

第八章 反骨の半生

終章 東大医学部改革試案

天野惠子氏（医学博士）激賞！

「母校の危機を憂う一卒業生の自戒と警告」



南淵明宏氏（昭和医科大学教授）絶賛！

「偏差値エリートの『お医者さんごっこ』の無法地帯だ！」

皆身内をかばうばかりで患者のことなど全く考えていない

医療界からも推薦の声があがるなどこれまでにない一冊

坂本二哉（さかもと・つぐや）

1929年、北海道釧路市生まれ。海軍経理学校予科、旧制二高を経て東京大学医学部卒業。東大医学部第二内科入局、新制東大大学院卒業。米国留学。東大医学部講師などを経て東大健康管理センター教授。東大時代から一貫して臨床を重視、退官後も2024年まで民間医療機関の第一線で患者を診療した。「日本心臓病学会」「日本心エコー図学会」「アジア・太平洋心エコー図学会」創立者。

【商品情報】

『戦慄の東大病院』

著者：坂本二哉

定価：1900円（税込）

発売日：2026年2月13日

発行：飛鳥新社

判型：四六判：244ページ

Amazonストア：https://amzn.to/4r9Yv2z

【出版社情報】

株式会社 飛鳥新社

所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F

■飛鳥新社ホームページ

http://asukashinsha.co.jp