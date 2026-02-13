【東京都主催】第3回ソーシャルファームセミナー「人的資本経営による企業価値の向上」を開催！
ソーシャルファームとは、一般的な企業と同様に自律的な経営を行いながら、様々な理由により就労に困難を抱える方が必要なサポートを受け、他の従業員と共に働いている社会的企業のことです。
東京都は、ソーシャルファームを社会に広げていくため、全国で初めて条例を制定し、東京都認証ソーシャルファームの創設や活動の促進に取り組んでいます。
本セミナーでは、東京都が認証したソーシャルファーム事業者等に登壇いただき、障がいのある方・引きこもり経験がある方・ひとり親の方・刑余者などで、さまざまな理由から働くことに困難を抱えている方の雇用・定着・育成、個々の従業員の強みを活かす経営等のお話を通じて、誰もが活躍できる社会やこれからの企業経営のあり方等について考えます。
昨今の人材不足等、経営課題の解決への糸口も見つかるかもしれません。是非ご活用ください！
令和7年度は、ソーシャルファーム普及啓発のためのセミナーを5回開催いたします。
第４回は、「若者を取り巻く環境とソーシャルファームの可能性」をテーマに、若者の置かれた現状や可能性、就労に当たって直面している壁とそれをどのように乗り越えようとしているかを議論します。
東京都が認証したソーシャルファーム事業者からは、労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 東京北部事業本部 本部長 小川 勇気 氏・同事務局長 関 智子 氏・小豆沢事業所 山田 隆 氏の３名に登壇いただき、ソーシャルファームに取り組んだ理由、その中での困難やそれをいかに乗り越えたかについてお話しいただきます。
ゲストスピーカーには、若者を「居・職・住」の３つの面からサポートする活動を行っている特定非営利活動法人サンカクシャ 代表理事 荒井 佑介 氏、教育機関の現場で日々若者と向き合いながら働く学校法人佐藤学園 ヒューマンキャンパス高等学校 立川学習センター 運営責任者 田中 遼太 氏に登壇いただきます。
MCには、フリーアナウンサー・ナレーターの赤平 大 氏を迎え、議論を深めてまいります。
セミナーの後半では、登壇者によるクロストークセッションや参加者も含めたグループディスカッションにより、ソーシャルファームについてより深く学ぶことができます。
ぜひご来場ください。
開催概要
若者を取り巻く環境とソーシャルファームの可能性
開催日時
2026年２月26日（木）13:00～（12:30受付開始）
開催会場
TKP池袋カンファレンスセンター ホール6A
東京都豊島区南池袋2-22-1 第3高村ビル 6F
定員
20名
※当日参加いただいた方には、アーカイブ配信もございます。
主催
東京都
来場対象者
企業経営者・人事担当者・若者の就労支援に携わる教育機関や学校担当者・その他本テーマに関心のある方など
※企業の方は、業種を問わずご参加いただけます。
参加費
無料
登壇者
トークゲスト
特定非営利活動法人サンカクシャ
代表理事 荒井 佑介 氏
学校法人佐藤学園 ヒューマンキャンパス高等学校
立川学習センター 運営責任者
田中 遼太 氏
都 認証事業者
労働者協同組合 労協センター事業団 東京北部事業本部 本部長
小川 勇気 氏
事務局長 関 智子 氏
小豆沢事業所 山田 隆 氏
MC
元テレビ東京アナウンサー 赤平 大 氏
申込方法
以下URLからお申込みください。 （お申込み締切２月25日（水））
URL：https://www.social-firm-seminar.tokyo/
＜今後のスケジュール＞
・第５回の開催は３月中下旬を予定しています。
随時更新してまいりますので、公式サイトでの発表をお待ちください。
※どちらのセミナーも参加は無料です。
詳細は公式サイトをご覧ください。
認証事業者等へのインタビュー動画、就労体験などのレポートも続々更新中です！
URL：https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-social-firm-action/
お問い合わせ
東京都ソーシャルファームアクション運営事務局
TEL：03-3233-8395（受付時間 平日10:00～17:00）
Email： socialfarm@ad-nikko.co.jp