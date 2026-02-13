Åì±Ç¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¿·Å¸³«¡ª2026Ç¯2·î15Æü¡ÖPROJECT R.E.D.¥«¥Õ¥§¡×ÃÂÀ¸&¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÅì±Ç¥Òー¥íー¥º¥¥Ã¥Á¥ó¡×»ÏÆ°¡ª
¥Ñ¥»¥é¥ê¥¾ー¥ÄÃÓÂÞËÜÅ¹Æâ¤Ë¿·¤¿¡ÖPROJECT R.E.D.¥«¥Õ¥§¡× ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØPROJECT R.E.D.¡Ù¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè£±ÃÆºîÉÊ¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤«¤é¤Î³«Å¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë
²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー ¥¶ ¥À¥¤¥Êー
¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¤Î2Å¹ÊÞ¤ËPROJECT R.E.D.¥«¥Õ¥§¤ò¤¢¤ï¤»¤¿Á´3Å¹ÊÞ¤ò¡¢
¿·¥Ö¥é¥ó¥É ¡ÖÅì±Ç¥Òー¥íー¥º¥¥Ã¥Á¥ó¡× ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅì±Ç¥Òー¥íー¥º¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥·¥êー¥º¡Ù¤ä¡Ø¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¡Ù¡¢¡ØPROJECT R.E.D.¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡È¿©¡É¤È¡È¶õ´Ö¡É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢Åì±Ç¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Òー¥íー¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·Å¹ÊÞ¡ÖPROJECT R.E.D.¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØPROJECT R.E.D.¡Ù¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè£±ÃÆºîÉÊ¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢
ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ä¶õ´Ö±é½Ð¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÅì±Ç¥Òー¥íー¥º¥¥Ã¥Á¥ó¡×¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¡¢
2026Ç¯2·î13Æü18:00¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÆ±»þ¤Ë³«ÀßÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¾ðÊó¤ä¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÅì±Ç¥Òー¥íー¥º¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Î»ÏÆ°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー ¥¶ ¥À¥¤¥Êー¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢
¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー¤ÎÆâÍÆ¤âºþ¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ø¤È¿Ê²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡ÖÅì±Ç¥Òー¥íー¥º¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ï¡¢ºîÉÊ¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ACCESS
Å¹Ì¾¡§PROJECT R.E.D.¥«¥Õ¥§
½»½ê¡§¢©171-0021
ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ£±ÃúÌÜ£²£±－£¹
¥Ñ¥»¥é¥ê¥¾ー¥ÄÃÓÂÞËÜÅ¹£´£Æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§
·î～ÌÚ¡§11:00～21:00
¶â¡§11:00～22:00
ÅÚ¡§10:00～22:00
Æü¡¦½Ë¡§10:00～21:00
¢¨ÍâÆü¤¬½ËÆü¤Î»þ¤Ï22:00¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNS¥°¥ëー¥×
³ô¼°²ñ¼ÒNS¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªÅù¡¹¡¢50¼ïÎà°Ê¾å¤Î»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀïÎ¬Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÎÎ°è¤Ç¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡ØÊ£¹ç¥¹¥Èー¥êーÀïÎ¬¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»ö¶È/¥Ö¥é¥ó¥É¡ä¢¨°ìÎã
¡¦¥Ð¥êÉ÷ÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥ó¥ê¥¾ー¥È¡×
¡¦¥Ï¥Ë¥Èー¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¡×
¡¦ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¢¥ó¥À¥ê¥¾ー¥È¡×
¡¦¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö°Â¿´¤ª½É¡×
¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥Ñ¥»¥é¥Ü¥¿¥ïー¡×
¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡õ¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥Ð¥È¥¥ー¥ë¡×¡Ö¥°¥ìー¥¹¥Ð¥ê¡×¤Ê¤É
¢¨³ô¼°²ñ¼ÒNS¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥È¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¶¤Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNS¥°¥ëー¥×
ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²®Ìî²ÂÆà»Ò
½êºßÃÏ¡§¢©160-0021¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®2ÃúÌÜ4-10¡¡KDXÅì¿·½É¥Ó¥ë7F
ÀßÎ©Æü¡§1986Ç¯9·î19Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Úー¥¹¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥ê¥¾ー¥È¥«¥é¥ª¥±¡¦¥Ðー¡¦¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ªÅù¤òÃæ¿´¤ËÌó20¶ÈÂÖ100Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«
URL¡§https://www.nsgrp.co.jp/