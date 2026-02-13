おわる先生×RAKU CAFE コラボキャンペーンが2026年3月5日(木)より開催決定！

株式会社極楽湯ホールディングスおわる先生×RAKU CAFE コラボキャンペーン

当社子会社の当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年3月5日(木)よりRAKU CAFEで、大人気BL漫画家「おわる先生」とのコラボキャンペーンを開催いたします。

おわる先生の人気作品から3作品、「ストリーミング(ハート)ラブアディクション」「淫魔くんデリバリー」「スウィートルームエスケイプ」のキャラクターたちが登場する『ネオンチャイナ』をテーマにしたコラボカフェを期間限定で開催が決定！

おわる先生×RAKU CAFE 『好好中華街』

コラボHP：https://rakuspa.com/rakucafe/owal.pdf

▼予約＆利用のご案内

https://rakuspa.com/rakucafe/

コラボキャンペーン概要

〇開催期間：2026年3月5日(木)～3月31日(火)

〇開催店舗：RAKU CAFE 池袋1号店・RAKU CAFE 心斎橋1号店

〇開催内容

- オリジナルコラボグッズの販売- オリジナルコースターがもらえるコラボメニューの販売- イラストを使用したパネル・ポスターのコラボ装飾1.コラボグッズの販売

描き下ろしイラストなどを使用したオリジナルデザインのコラボグッズを販売します。

また、オンラインショップでも3月5日(木)13:00～販売します。

▼オンラインショップ

https://www.store-gk.com/

＜店舗限定 グッズ購入特典＞

店舗でグッズを2,000円(税込)ご購入ごとに特典でオリジナルイラストカードをプレゼントします。(全3種ランダム)

※在庫がなくなり次第終了となります。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。

コラボグッズ2.コラボメニュー販売

キャラクターや作品をイメージした限定メニューを店舗で販売します。

ご注文いただいた方に、つながるコースターをランダムでプレゼントします。

コラボメニュー【コラボメニュー特典】つながるコースター

3.コラボ装飾

描き下ろしイラストを使用したパネルや各作品のイラストポスターが店内に登場します。

コラボ装飾

▼おわる先生X (@_owal_)

https://x.com/_owal_

▼おわる先生公式サイト

https://www.owal.jp/

▼RAKU CAFE 池袋(公式)X (@RAKUCafe__)

https://x.com/RAKUCafe__

▼RAKU CAFE 心斎橋(公式)X (@RAKU_CAFE)

https://x.com/raku_cafe

▼極楽湯／RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)

https://x.com/gokurakuyu_spa

コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

▼おわる先生×RAKU CAFE 『好好中華街』

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/



(C)おわる/竹書房