大人気ゲーム『逆転裁判』×豪華キャストによる初の朗読劇がまもなく開廷！　法廷バトルを熱くするオリジナルグッズを大公開！

2026年2月21日(土)～2月25日(水)に一般財団法人 日本教育会館 一ツ橋ホールにて、Lemino presents アニマックス朗読劇「逆転裁判」を開催します。それに伴い、会場内の物販コーナーにて、公演オリジナルグッズの発売が決定！！

全14種類のオリジナルグッズが登場！

原作のイラストを使用した朗読劇限定のオリジナルグッズは全14種類。

“キャストとお揃いの台本”を持ったキャラクターの「アクリルスタンド」をはじめ、成歩堂龍一と御剣怜侍がリバーシブルになる「逆転ポーチ」や綾里姉妹の「前髪クリップ」、小中大の「ホテルキーホルダー」、「有罪無罪トートバッグ」など、これまでになかったオリジナルグッズを手に取って、本番当日の法廷バトルを最大級にお楽しみください。

公演のチケットがない方でも購入可能ですので、お近くに御用の際はお気軽にどうぞ！

トレーディング缶バッジ【全6種】

サイズ：約Ф56mm

販売価格：1PACK 各550円（税込）

1BOX 3,300円（税込）

スクエア缶バッジセット【全2種】

サイズ：約W53×H78mm

販売価格：各1,100円（税込）

トレーディング名言アクリルチャーム【全5種】

サイズ： 約W50×H43mm以内

販売価格：1PACK 各550円（税込）

1BOX 2,750円（税込）

法廷ジオラマアクリルスタンド

サイズ：約W150×Ｈ90ｍｍ

台座：約Ｗ150×Ｈ45ｍｍ

販売価格：2,750円（税込）

アクリルスタンド【全3種】

サイズ：板状 約W110×H150mm

販売価格：各1,650円（税込）

トレーディング前髪クリップ【全5種】

サイズ：キャラサイズ 約W40×H40mm以内

販売価格：1PACK 各770円（税込）

1BOX 3,850円（税込）

チケットケース

サイズ：ケース 約W210×H248ｍｍ（展開時）

ダミーチケット 約200×H70mm

販売価格： 2,750円（税込）

異議あり巾着

サイズ：約W150×H170mm以内

販売価格：1,320円（税込）

有罪無罪トートバッグ

サイズ：本体 約W359×H362×D112mm

持ち手長さ 約250ｍｍ

販売価格：3,850円（税込）

ホテルキーホルダー【全3種】

サイズ：本体 約W18×H88ｍｍ

チャーム 約W20×Ｈ20ｍｍ

販売価格：各1,760円(税込）

逆転ポーチ ※リバーシブル仕様

サイズ：約W150×H100×D55ｍｍ

販売価格：2,750円（税込）

クリアしおりセット

サイズ：約W210×H150mm

販売価格：990円（税込）

ステンレスタンブラー

サイズ：360ml

販売価格：2,420円（税込）

クリアファイル

サイズ：A4サイズ

販売価格：550円（税込）

会場内での販売に関する注意事項

・購入制限がございます。また、制限につきましては予告なく解除になる場合もございます。予めご了承ください。

・一部商品につきましては、後日の販売となる場合もございます。また、やむを得ない事情による販売

中止や品切れ等の場合もございます。ご容赦いただけますようお願いいたします。後日の販売、および

再販日時につきましては、公式Ｘ（エックス）にてお知らせさせて頂きます。

・スタッフの指示に従って頂けない場合、販売をお断りさせて頂く場合がございます。

・当日の状況により事前のご案内内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。

・不良品以外の交換返品はお承りできかねます。サイズ・色など商品をよくご確認の上、ご購入ください。

※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

購入特典プレゼントを実施

1会計につき税込2,500円以上お買い上げのお客さまへ、購入特典として「特製クリアカード」（全5種）をランダムでプレゼントを実施いたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

人気声優・俳優・芸人など豪華キャスト陣

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、予めご了承ください。

キャストには、「逆転裁判」のゲーム実況でも人気の芸人・狩野英孝氏をはじめ、ドラマや映画、舞台など第一線で活躍するベテラン俳優・神保悟志氏が出演します。さらに、「逆転裁判」が大好きと公言する茜屋日海夏氏、高野麻里佳氏をはじめ、人気声優の今井文也氏、大西亜玖璃氏、志麻氏、鈴木達央氏、高木渉氏、高塚智人氏、中島由貴氏、朴璐美氏、速水奨氏、日笠陽子氏、前野智昭氏、森久保祥太郎氏（※五十音順）と豪華な陣営でお届けします。

また、先日追加発表されたアンサンブルには、「逆転裁判」実況でも名高い、現役弁護士芸人のこたけ正義感氏をはじめ、大西綺華氏、岡井カツノリ氏、後藤光祐氏（※五十音順）の実力派揃いの総勢20名が出演します。

▼一般発売チケットはこちら

https://eplus.jp/animaxreading-gyakuten/

公演情報

・公演名：Lemino presents アニマックス朗読劇「逆転裁判」

・原作：逆転裁判／株式会社カプコン

・日程：2026年2月21日（土) ～ 25日（水）全9回

・会場：一般財団法人 日本教育会館 一ツ橋ホール

・URL：https://www.jec.or.jp/hall.html

・座席：全席指定席 11,000円（税込）

出演（※出演日ごと五十音順）

◆2026年2月21日（土）18:30開演（18:00開場）

メインキャスト： 高木渉 / 高塚智人 / 中島由貴 / 朴璐美 / 前野智昭

アンサンブル： 大西綺華 / 岡井カツノリ / 後藤光祐

◆2026年2月22日（日）14:00開演（13:30開場）/ 17:30開演（17:00開場）

メインキャスト： 鈴木達央 / 高野麻里佳 / 速水奨 / 日笠陽子 / 森久保祥太郎

アンサンブル： 大西綺華 / 岡井カツノリ / 後藤光祐

◆2026年2月23日（月・祝）14:00開演（13:30開場）/ 17:30開演（17:00開場）

メインキャスト： 茜屋日海夏 / 大西亜玖璃 / 志麻 / 神保悟志 / 鈴木達央

アンサンブル： 大西綺華 / 岡井カツノリ / 後藤光祐

◆2026年2月24日（火）15:30開演（15:00開場）/ 19:00開演（18:30開場）

メインキャスト： 茜屋日海夏 / 今井文也 /大西亜玖璃 / 神保悟志 / 鈴木達央

アンサンブル： 大西綺華 / 岡井カツノリ / こたけ正義感（※2月24日(火)のみ出演）

◆2026年2月25日（水）15:30開演（15:00開場）/ 19:00開演（18:30開場）

メインキャスト： 茜屋日海夏 / 大西亜玖璃 / 狩野英孝 / 神保悟志 / 鈴木達央

アンサンブル： 大西綺華 / 岡井カツノリ / 後藤光祐

主催：株式会社NTTドコモ、株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

協賛：株式会社イープラス、株式会社ファミリーマート

監修・製作協力：株式会社カプコン

(C)CAPCOM

(C)アニマックスブロードキャスト・ジャパン

各公演スケジュール、最新情報は公式サイト、公式Xをチェック！

▼公式サイト

https://www.animax.co.jp/animaxreading/gyakuten-saiban202602/

▼公式X

https://x.com/animax_reading

【アニマックスについて】

アニメ専門チャンネル「アニマックス」は、1998年の開局以来、『機動戦士ガンダム』『ちびまる子ちゃん』『ルパン三世』といった不朽の名作から、最新のヒットアニメまで、幅広いジャンルの良質な作品を24時間365日お届けしています。また、2009年に開始したアニメミュージックイベント「ANIMAX MUSIX」をはじめ、「朗読劇」や「eスポーツイベント」などアニメの魅力を多角的に発信しています。2024年、家電専門店・ノジマのグループ会社として、新たな取り組みにも積極的に挑戦しています。

▼公式サイト

https://www.animax.co.jp/