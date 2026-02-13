½©ÅßÂç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¥êー¥Ê¥·¥êー¥º¤¬¤µ¤é¤ËÍú¤¤ä¤¹¤¯¿Ê²½¡ª2026SS¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ê¡È¥¹¥ê¥à¥¹¥Ëー¥«ー¡ÉCarol & Ayla¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë x ²÷Å¬¤µ x ¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¡×¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤¦¥Ô¥å¥¢¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É VIVAIA¡Ê¥Ó¥Ð¥¤¥¢¡¢ËÜ¼Ò¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÂåÉ½¡§Jeff Chan ¥¸¥§¥Õ¡¦¥Á¥§¥ó¡¢°Ê²¼¡§VIVAIA¡Ë¤Ï2026Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥¹¥Ëー¥«ー¥êー¥Ê¥·¥êー¥º¤Î¿Ê²½¥â¥Ç¥ë¡¢¡ÖCarol¡×¤È¡ÖAyla¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢26SS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡È¥¹¥ê¥à¥¹¥Ëー¥«ー¡É¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÍú¤¤ä¤¹¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¥ー¥«¥éー¤Ë¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡¢½Õ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ð¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢µ¡Ç½À¤È¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¸µ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ëー¥«ー¤Î²÷Å¬¤µ¡×¤È¡Ö¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤ÎÍ¥Èþ¤µ¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢AW¥·ー¥º¥ó¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¹¥Ëー¥«ー¥êー¥Ê¥·¥êー¥º¡£¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¤Ï¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤ò»ý¤Ä¥µ¥Æ¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¡£¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥Ëー¥«ー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤µ¤é¤ËÄÉµá¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÍú¤¿´ÃÏ¡£¤Þ¤ë¤ÇÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤¤ÃåÍÑ´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ä¹»þ´ÖÍú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥½ー¥ë¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Ë¤è¤ê¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£Carol
¡ÖCarol¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¡È¥Ð¥Ö¥ë¥½ー¥ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥åー¥ºÉ÷¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥¯¥êー¥ó¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¥¥¤¬ÅÔ²ñÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¡£
- 2WAY»ÅÍÍ¡§¥À¥Ö¥ë¥·¥åー¥ìー¥¹»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ü¥ó·ë¤Ó¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê·ë¤ÓÊý¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¼«ºß¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
- ÁÇºà: ±ð¤ä¤«¤Ê¥µ¥Æ¥óÁÇºà¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Ëー¥«ー¤è¤ê¤â¾åÉÊ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
²Á³Ê¡§\21,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§VIVAIA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
BUTTER YELLOW
26SS¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ð¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤Ï½Õ¤é¤·¤µ¤òÂ²¼¤Ë¥×¥é¥¹¡£¹ÃÉôÊ¬¤È¥½ー¥ë¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥¤¥¨¥íー¤òÂç¿Í¤Ý¤¯¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
LIGHT GOLD
½Õ¤é¤·¤¤¥Èー¥ó¤Î¥é¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤ÏÉáÃÊ¥«¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤Êý¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤°ì¿§¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ëº£Ç¯¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡£
GREY SILVER
ON/OFFÌä¤ï¤º°ìÈÖ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥°¥ì¥¤¥·¥ë¥Ðー¡£¥ï¥ó¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¤ÎºÝ¤ËÍú¤¤¤Æ¤â¡ý
¢£Ayla
°¦¤é¤·¤¤¥á¥êー¥¸¥§ー¥ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¼Á´¶¤Ç¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- µ¡Ç½Èþ¡§¥¢¥Ã¥Ñー¤Î75%¤Ë¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
- ²÷Å¬À¡§¤«¤«¤È¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤¿½Ì»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ¤·¡¢·¤»¤¤ì¤ò·Ú¸º¡£¥½ー¥ë¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤¬¡¢Æü¾ï¤«¤éÄÌ¶Ð¤Þ¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÊâ¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
²Á³Ê¡§\22,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§VIVAIA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
LIGHTGOLD ALMOND
¥È¥ì¥ó¥É´¶°î¤ì¤ë¥é¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¡¦¥¢ー¥â¥ó¥É¤ÏÈ©ÆëÀ÷¤ß¤¬ÎÉ¤¤°ì¿§¡£¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç½Õ¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
WHITE OFFGREY
¥½ー¥ë¤ÎÀÖ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥ª¥Õ¥°¥ìー¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÂ¤Ç¤¹¡£
BALLET PINK
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ì¥¨¥Ô¥ó¥¯¤Ï½Õ¤Ëµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥éー¡£
´º¤¨¤Æ¥Ç¥Ë¥à¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡Å¹ÊÞ¾ðÊó
¥Ï¥é¥«¥ÉÅ¹
Å¹ÊÞ½»½ê¡§150-0001
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-31-21 ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§Á´Æü11¡§00～21¡§00
URL¡§https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-harakado-store
¿·½É¥Þ¥ë¥¤ËÜ´ÛÅ¹
Å¹ÊÞ½»½ê¡§160-0022
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-30-13 ¿·½É¥Þ¥ë¥¤ËÜ´Û2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§Á´Æü11¡§00～20¡§00
URL¡§https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-0101-store
Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹
Å¹ÊÞ½»½ê¡§158-0094
À¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî1-14-1 Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¥Æ¥é¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È
Æó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ 2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§Á´Æü10¡§00～20¡§00
URL¡§https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-futakotamagawa-store
¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºåÅ¹
Å¹ÊÞ½»½ê¡§530-0011
Âçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®5-54 ¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå ¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó Æî´Û2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§Á´Æü11¡§00～21¡§00
URL¡§https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-grandgreenosaka-store
¢£VIVAIA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
VIVAIA¤Ï2020Ç¯6·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¡¢VIVAIA¤Î¥·¥åー¥º¤òÍú¤±¤Ð¡¢²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£VIVAIA¤Ï¡¢ºÍ¿§¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥·¥åー¥º¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹çÀ®Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÂ¿¹ñÀÒ´ë¶ÈÀ¤³¦Åª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ëREPREVE(R)¼Ò¤ÈÄó·È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¹á¹Á¤ËÅ¹ÊÞ¤òÀß¤±¡¢À¤³¦61¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤¬¤è¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥·¥åー¥º¤òÉý¹¤¯¸ÜµÒ¤Î³§ÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VIVAIA¤Î¡ÖVV¡×¤È¡ÖAA¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀè¤Î¤È¤¬¤Ã¤¿¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤¿Æó¿Í¤Î½÷À¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤òÉ½¤·¤¿Ê¸»ú¤Ç¡¢Æó¤Ä¤Î¡ÖI¡×¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¿Í¤Î½÷À¤¬¹ø¤ò¶Ê¤²¤Æ½¦¤¤¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤ÎÍ¥¤·¤µ¤äÁ¡ºÙ¤µ¤¬ÃÏµå¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§VIVAIA JAPAN
ÆüËÜ»Ù¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ7-30¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥é¥óÀ¾¿·½É 1001
ÂåÉ½¡§Jeff Chan¡Ê¥¸¥§¥Õ¡¦¥Á¥§¥ó¡Ë
VIVAIA¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://vivaia.jp/
VIVAIA Japan¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/vivaia.japan/