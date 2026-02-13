¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡×½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤è¤ê¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥ÈÂèÆóÃÆ¤¬ÅþÃå¡ªÂÔË¾¤ÎÆóÆüÌÜ¸ø±é¤â2/22(Æü)¤ËWOWOW¤ÇÌëÏª»à¶ì¡ª
¡¡2025Ç¯11·î¤Ë2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ～´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó～¡×¤ò¡¢WOWOW¤ÇÁ´12»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡×¤Ï¡¢°½¾®Ï© æÆ¤Î¡ÖºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²ÎÍØ¶Ê¡¢±é²Î¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡WOWOW¤Ç¤Ï1·î¤Ë½éÆü¸ø±é¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¡¢¤½¤Î¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¤Ä¤¤¤Ë2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂÔË¾¤ÎÆóÆüÌÜ¸ø±é¤òÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¸ø±é½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¡¡ÅöÆü»²²Ã¤·¤¿¿Í¤â¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¿Í¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÈÖÁÈ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ～´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó～
ÆóÆüÌÜ Á°ÊÔ¡§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å6:00～WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
ÆóÆüÌÜ ¸åÊÔ¡§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å9:00～WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨³ÆÈÖÁÈÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç1¥«·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡ã´ØÏ¢ÈÖÁÈ¡ä
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ～´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó～ »ö¸å¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ
3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å8:00～WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç1¥«·î´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡ãÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.wowow.co.jp/music/kishidan/
ÆóÆüÌÜ¸ø±é½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¡¸«¤É¤³¤í¥³¥á¥ó¥È
»£±Æ Ê¿Ìî¥¿¥«¥·
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
³×Ì¿Æ»Ãæ¤òSEÉÕ¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Þ¤¿¿·¤·¤¤³×Ì¿¤òµ¯¤³¤»¤¿¤«
¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¡ÖÝæ»ÖÇúÆ»Ãæ¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÀ§Èó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»£±Æ ÀÄÌÚ¥«¥º¥íー
½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ðー¥È¡Ë
¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ë¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤á¤ËÆü¾Æ¤±¥Þ¥·ー¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ýæ»ÖÔ¥¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÇßµÜ¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»£±Æ Ê¿Ìî¥¿¥«¥·
·¯ÅçÂç¶õ¡¡¹çÁÕ·ÁÂÖ
ºòÇ¯¤ÏÆÈÁÕ¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹çÁÕ¤È¤·¤Æ
½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±éÁÕ¤Ë´ò¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×
¤¦¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»£±Æ ÀÄÌÚ¥«¥º¥íー
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ë¶á¤¤Ä«¤Î¥¹¥Æー¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤«¤é²¼¥Í¥¿¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾Ð¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
»£±Æ ÃæÌî½¤Ìé
¥¸¥åー¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô
½é¤á¤ÆÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÈÖÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼ýÏ¿¤Ê¤ó¤«¤â¼ÙËâ¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Þ
¤·¤¿¡£¾Ð ½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢
À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»£±Æ ÃæÌî½¤Ìé
»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø
3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¤È¤¢¤ëÊý¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
»£±Æ Å£Ìî¹§¹¨
-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î°¦¼Ö¡Ê¥Ð¥¤¥¯¡Ë¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç±éÁÕ¤è¤ê¤âÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾Ð
¤Ê¤ó¤¿¤Ã¤Æ¼«ºî¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬Á°²ó¤è¤ê¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»£±Æ Å£Ìî¹§¹¨
Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô
¶ÊÃæ¤Ë¿§¡¹¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ä¡¢
¡Ö½éÎø¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥È¥¥¥â¥íーºÇ¶¯Àâ!!¡×¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
»£±Æ Å£Ìî¹§¹¨
DJ¥À¥¤¥Î¥¸
ÆùÎ¥¤ì¤·¤Æ¡¢É¨¤ËÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤¿ÂçÃÏ¤µ¤ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¤´Í÷
¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾Ð¡¡Ä«¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ
¤Ã¤Æ¥Ñ¥ïー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
»£±Æ Ê¿Ìî¥¿¥«¥·
Dragon Ash
°ìÈÖ·ã¤·¤á¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ª¸Æ¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢·ã¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ Å£Ìî¹§¹¨
NEWS
Ýæ»ÖÔ¥¤ÎËüÇî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®»³¤È²ÃÆ£¤Ï¡¢È±·¿¤òæÆ¤ä¤ó¤Ë´ó¤»¤Æ
¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁýÅÄ¤Ï¥â¥Ò¥«¥ó¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¡¢ÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡¡2Ç¯ÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ä¡¢¥³¥é¥Ü¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
»£±Æ ÀÄÌÚ¥«¥º¥íー
BUCK¡çTICK
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç½Ð±é¤Ç¤¤ÆËÜÅö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»£±Æ ÀÄÌÚ¥«¥º¥íー
RIP SLYME
Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤ÎÁ°Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç
»é¤Î¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»£±Æ ÀÄÌÚ¥«¥º¥íー
¥ì¥¥·
¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¾Ð
2024Ç¯¤è¤ê¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡×¡£
2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ºÇ¶¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤òÁ´12»þ´Ö¡¢WOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª
ÆóÆüÌÜ Á°ÊÔ¡§BUCK¡çTICK¡¢·¯ÅçÂç¶õ ¹çÁÕ·ÁÂÖ¡¢¥ì¥¥·¡¢Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー¡¢¥¸¥åー¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¡¢½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ðー¥È¡Ë
ÆóÆüÌÜ ¸åÊÔ¡§Ýæ»ÖÔ¥¡¢RIP SLYME¡¢NEWS¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢Dragon Ash¡¢-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¡¢DJ¥À¥¤¥Î¥¸
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯11·î15Æü¡¢16Æü¡¡¼ýÏ¿¾ì½ê¡§ÀéÍÕ¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9～11¥Ûー¥ë
Á°²ó¤è¤ê¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤ËÀøÆþ¡ª
¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤òWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª
¡¡2024Ç¯¤è¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀéÍÕ¡¦Âµ¥±±º³¤ÉÍ¸ø±à¤«¤éËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ø¤È°Ü¤·¡¢³«ºÅ»þ´ü¤â9·î¤«¤é11·î¤ËÊÑ¹¹¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡×¡£WOWOW¤Ç¤Ïº£²ó¤â2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ～´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó～¡×¤òÁ´12»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆËÜ¥Õ¥§¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡ª½Ð±é¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ä¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¤ò1»þ´ÖÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡×¤Ï¡¢Ô¥Ä¹¡¦°½¾®Ï© æÆ¤Î¡ÖºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²ÎÍØ¶Ê¡¢±é²Î¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÇ®¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¥¹¥Æー¥¸¤Î´¶Æ°¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
½éÆü½Ð±é¡§¢¨¸Þ½½²»½ç
ASKA¡¢ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢OKAMOTO¡ÇS¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢À»µ²ËâII¡¢7ORDER¡¢10-FEET¡¢20th Century¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤· ¡ãOPENING CEREMONY ACT¡ä¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥íー¥ÐーZ¡¢Ìø²ÈËÓ¡õTHE RATBONES ¡ãWELCOME ACT¡ä¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ëー¡¢ROTTENGRAFFTY¡¡¡¡¢¨¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆóÆüÌÜ½Ð±é¡§¢¨¸Þ½½²»½ç
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ðー¥È¡Ë ¡ãOPENING CEREMONY ACT¡ä¡¢Ýæ»ÖÔ¥¡¢·¯ÅçÂç¶õ ¹çÁÕ·ÁÂÖ¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー¡¢¥¸¥åー¥¹¤´¤¯¤´¤¯¶æ³ÚÉô¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¡¢Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¡¢DJ¥À¥¤¥Î¥¸ ¡ãWELCOME ACT¡ä¡¢Dragon Ash¡¢NEWS¡¢BUCK¡çTICK¡¢RIP SLYME¡¢¥ì¥¥·
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯11·î15Æü¡¢16Æü¡¡¡¡¼ýÏ¿¾ì½ê¡§ÀéÍÕ¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9～11¥Ûー¥ë