¾®¡¦Ãæµ¬ÌÏ¥Û¥Æ¥ë¸þ¤±¾Ê¥¹¥Úー¥¹¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¡ÖCore Touch ¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëPC·¿¡×ËÜ³ÊÅ¸³«³«»Ï¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û
½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ËÜÅ¹¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆÁÀµ ¸)¤Ï¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¡ÖCore Touch¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê¹½À®¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëPC·¿¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¡×¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
100¼¼°Ê²¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤Îº®»¨´ËÏÂ¤ä¾Ê¿Í²½¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥âÂÎ¸³¡¦¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥âÂÎ¸³¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://www.netsysjapan.co.jp/solution_coretouch.html
½ÉÇñ¶È³¦¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤È¾Ê¿Í²½¥Ëー¥º
½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ëº®»¨¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂÔµ¡»þ´ÖÁý²Ã¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ç¤ÏÀµµ¬¡¦ÈóÀµµ¬¤È¤â¤Ë¿Í¼êÉÔÂ³ä¹ç¤¬5³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢DX²½¡¦¾Ê¿Í²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ(Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯ Á´¹ñ¡ÖÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë»Ô¾ì¡×Æ°¸þÄ´ºº)¡§
https://www.tdb.co.jp/report/industry/20250312_ryokanhotel/
°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤ÏãþÂÎ¤¬Âç¤¤¯Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢¾®¡¦Ãæµ¬ÌÏ¥Û¥Æ¥ë¤ä¿·µ¬³«¶È»ÜÀß¤Ç¤ÏÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò½ÀÆð¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹·¿¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëPC¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¡¦Ãæµ¬ÌÏ»ÜÀß¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¢¡ÆÃÄ¹(1)¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×
Âç·¿ãþÂÎ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¾®µ¬ÌÏ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ¹(2)¡¡·èºÑÃ¼Ëö¤äÄàÁ¬µ¡¤Ê¤É¼þÊÕµ¡´ï¤ò½ÀÆð¤ËÄÉ²Ã²ÄÇ½
¥Þ¥ë¥Á·èºÑÃ¼Ëö¡¢¼«Æ°ÄàÁ¬µ¡¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥êー¥Àー¤Ê¤É¤ò±¿ÍÑ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¾Ê¥³¥¹¥ÈÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ¹(3)¡¡Ä¹´ü±¿ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿°ÂÄêÀ¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À
½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤ÎÄ¹´üÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤·¡¢Æ³Æþ¸å¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤ä´ÉÍýÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿ÍÑ¥Õ¥íー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÛÆâ°ÆÆâ¤ä¥µー¥Ó¥¹Í½Ìó¡¢Ä«¿©·ô¤ÎÈ¯·ô¤Ê¤É¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µ¡Ç½³ÈÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã³èÍÑÎã¡ä
- ´ÛÆâ¥µー¥Ó¥¹Í½ÌóÃ¼Ëö¤È¤·¤ÆÍøÍÑ
- Ä«¿©·ô¤ä¿©·ô¤Î¼«Æ°È¯·ô
- ¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÇÛ¿®
- ¥ëー¥à¥ーÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ëÀßÈ÷Áàºî
Æ³Æþ»ÜÀß¤Ç¤Ï¿©·ô¤Î¼«Æ°È¯·ô¤Ë¤è¤ê¼ê½ñ¤ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ÈÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È
(1) 20～100¼¼µ¬ÌÏ¤Î¾®¡¦Ãæµ¬ÌÏ¥Û¥Æ¥ë¤ËºÇÅ¬
¾¯¿Í¿ô±¿±Ä¤Ç¤â¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò¾Ê¿Í²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(2) ¸½ÃÏÀº»»¤¬ÉÔÍ×¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë±¿ÍÑ²ÄÇ½
»öÁ°·èºÑ¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹±¿ÍÑ»ÜÀß¤Ç¤ÏÈóÂÐÌÌ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò´ÊÃ±¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(3) ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤»ÜÀß¤ËÂÐ±þ
É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾Ê¥³¥¹¥È¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
(4) ¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¤ÇÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤
¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëPC·¿¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤âÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§ Core Touch ¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëPC·¿¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡
À£Ë¡(ËÜÂÎ) ¡§ W364¡ßD210¡ßH333mm(15¥¤¥ó¥Á)
³°ÉÕ¤±µ¡´ï¡§ ¥ëー¥à¥ーÈ¯¹Ôµ¡¡¢¥Þ¥ë¥Á·èºÑÃ¼Ëö¡¢¥ì¥·ー¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼«Æ°ÄàÁ¬µ¡¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥êー¥Àー
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§ 1,000,000±ß(ÀÇÊÌ)～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨ËÜÂÎ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î²Á³Ê¹þ¤ß
±¿ÍÑÈñ¡¡¡¡¡§ 15,000±ß～¡¿·î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨½ÉÇñ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È³«È¯Èñ¤ÏÍ×ÁêÃÌ
¾ÜºÙ¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.netsysjapan.co.jp/solution_coretouch.html
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ë¤è¤êÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¶ÈÂÖ¤ä±¿±Ä·ÁÂÖ¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤ËÂ¨¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢½ÉÇñ¶È³¦¤ÎDX¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä²þÁ±¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥âÂÎ¸³¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://www.netsysjapan.co.jp/solution_coretouch.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼è°ú¥Û¥Æ¥ë¿ô1,850Åï°Ê¾å¡¢Æ³ÆþµÒ¼¼¿ô12Ëü¼¼°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨2025Ç¯12·î»þÅÀ)¡£
¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò400°Ê¾åÅëºÜ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à(PMS)¡ÖCore Cast¡×¤ä¡¢µÒ¼¼¥Æ¥ì¥Ó¤ò¾ðÊóÈ¯¿®¥Äー¥ë¤È¤·¡¢´ÛÆâ°ÆÆâ¤«¤é¶ÛµÞÄÌÃÎ¤Þ¤Ç°ì³ç´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëTV¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖCore TV¡×¤Ê¤É¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£
ËÉÙ¤ÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¸½¾ìÍý²ò¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¸½¾ì²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¥²¥¹¥ÈËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ ¡§ ¢©103-0002 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÇÏ¶ôÄ®1-5-6 ¥Ä¥«¥¥Ó¥ë5F(ÅìµþËÜ¼Ò)
¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¢©950-0914 ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶è»çÃÝ»³1ÃúÌÜ7ÈÖÃÏ20¹æ(¿·³ãËÜÅ¹)
ÀßÎ©¡¡ ¡§ 2004Ç¯4·î19Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÆÁÀµ ¸
URL¡¡¡§ https://www.netsysjapan.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹ÊóÃ´Åö
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ business@netsysjapan.co.jp