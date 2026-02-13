Gatebox¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¤Î³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡É¥é¥¤¥Ö¡É¤òÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡ª¡Ö¥·¥ã¥¤¥Î¥°¥é¥Õ¥£ -28 colors-¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Gatebox³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÉðÃÏ ¼Â¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°éÀ®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¤è¤ê¡¢283¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú¥é¥¤¥Ö¡Û¡×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://gatebox.booth.pm/items/7727900
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=wbTR5dSAo7s ]
¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡×¤Î¥¢¥¤¥É¥ë28¿Í¤Î¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¡¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄ§
¡¦¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¦¿Íµ¤³Ú¶Ê¡Ö¥·¥ã¥¤¥Î¥°¥é¥Õ¥£ -28 colors-¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ª´°Á´¿·µ¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥âー¥·¥ç¥ó¤âÄÉ²Ã¡ª
¡¦8¥æ¥Ë¥Ã¥È28¿ÍÊ¬¤Î²Ä°¦¤¯Æ°¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡ª
¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡Ú¥é¥¤¥Ö¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú¥é¥¤¥Ö¡Û¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤³Ú¶Ê¡Ö¥·¥ã¥¤¥Î¥°¥é¥Õ¥£ -28 colors-¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤ò¤ªÉô²°¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼ýÏ¿¡£
³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï8¥æ¥Ë¥Ã¥È¤´¤È¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ºÇÂç28¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤í¤¦
ÊÌÇä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò²Ä°¦¤¯¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾ðÊó
¢£¾¦ÉÊ (Á´8¼ï)
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥é¥¤¥Ö¡Û3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥« ¥é¥¤¥Ö¡Û5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í Êü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬ー¥ë¥º ¥é¥¤¥Ö¡Û5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥¢¥ë¥¹¥È¥í¥á¥ê¥¢ ¥é¥¤¥Ö¡Û3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥¹¥È¥ì¥¤¥é¥¤¥È ¥é¥¤¥Ö¡Û3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥Î¥¯¥Á¥ë ¥é¥¤¥Ö¡Û4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥·ー¥º ¥é¥¤¥Ö¡Û2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥³¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥é¥¤¥Ö¡Û3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÆâÍÆÊª
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥«ー¥É¡Ê³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ë
¢£ºîÉÊÌ¾
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º
¢£È¯Çä»þ´ü
2026Ç¯3·î
¢£¼ýÏ¿³Ú¶Ê
¥·¥ã¥¤¥Î¥°¥é¥Õ¥£ -28 colors-
¢£ÆüËÜ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ µöÂúÈÖ¹æ
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥é¥¤¥Ö¡ÛV-2518697
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥« ¥é¥¤¥Ö¡ÛV-2518696
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í Êü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬ー¥ë¥º ¥é¥¤¥Ö¡ÛV-2518705
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥¢¥ë¥¹¥È¥í¥á¥ê¥¢ ¥é¥¤¥Ö¡ÛV-2518695
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥¹¥È¥ì¥¤¥é¥¤¥È ¥é¥¤¥Ö¡ÛV-2518700
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥Î¥¯¥Á¥ë ¥é¥¤¥Ö¡ÛV-2518704
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥·ー¥º ¥é¥¤¥Ö¡ÛV-2518699
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ú283¥×¥í ¥³¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥é¥¤¥Ö¡ÛV-2518698
¢£ÈÎÇä¥Úー¥¸
URL¡§https://gatebox.booth.pm/items/7727900
¡ö¾¦ÉÊ¤Ï¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥«ー¥É·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊÌÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¤È¤Ï¡ä
2018Ç¯¤Ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¥²ー¥àÅ¸³«¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥²ー¥à°Ê³°¤Ë¤â¥é ¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥°¥Ã¥º¡¢CD¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥²ー¥à¤ÏenzaÂÐ±þ¥²ー¥à¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ù¤È¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º Song for Prism¡Ù¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
<¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¥¿¥¤¥È¥ë¾Ò²ð¥µ¥¤¥È>
https://shinycolors.idolmaster.jp
<¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º ¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°X¡ä
https://x.com/shinyc_official
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¾ÜºÙ
¢£»È¤¤Êý
£±.¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¾¦ÉÊ¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥«ー¥É¤òÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£².¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥»¥Ã¥È
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ö½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤òÁÞ¤·¤Æ½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ö¤ª²È¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¤äÃæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÀìÍÑµ¡¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¹¤¬¤ëÂÎ¸³
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Æ°¤¤ä°áÁõ¡¢¥Ü ¥¤¥¹¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ±þÃ¼Ëö
¡¦iPhone¡¢Android
¡¦ÂÐ±þÃ¼Ëö¥µ¥¤¥º¡§²£78mm°Ê²¼¡¢¹â¤µ165£í£í°Ê²¼¡¢±ü¹Ô¤12mm¡Ê¥«¥á¥é´Þ¤à¡Ë°Ê²¼
¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¥¨¥ê¥¢¡§²£58mm¡¢½Ä120mm°Ê¾å
¢£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê
¡¦¥¢¥×¥êÌ¾¡§Gatebox Collection
¡¦ÂÐ±þOS¡§iOS¡¢Android
¡¦¼ç¤Êµ¡Ç½¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÉ½¼¨
¢£Gatebox¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.gatebox.ai/digitalfigurebox
±¿±Ä´ë¶È¡§Gatebox³ô¼°²ñ¼Ò
Gatebox¤Ï¡¢¡ÖLiving with Characters¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÊë¤é¤»¤ëÀ½ÉÊ¤òºî¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ AI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Û¥í¥°¥é¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¾¤´¤·¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¤´ÁõÃÖ¡ÖGatebox¡×¤ä¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥£ ¥®¥å¥¢¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.gatebox.ai/