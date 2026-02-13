大規模カンファレンスイベント「 Digital Space Conference 2026」の後援に内閣府が決定

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

一般社団法人日本デジタル経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾吉孝、以下、「当連盟」）が主催し、株式会社CoinPost（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：各務貴仁）が企画・運営を担当する大規模カンファレンスイベント「Digital Space Conference 2026（以下、「DSC2026」）」を、2026年2月17日（火）に虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催する運びとなり、このたび後援として「内閣府」の参画が決定いたしました。

内閣府知的財産戦略推進事務局は、「知的財産推進計画２０２５」において、関係省庁と連携しながら、Web3.0やメタバース等のデジタル技術を活用した、個々のクリエイターを支援する環境整備の取組、知財を活用したビジネスモデルの高度化、新たなコンテンツ体験価値の提供を図る取組を支援することとしています。

Digital Space Conferenceでは、デジタル空間における新たな経済と社会のあり方を問い続けてきました。第1回目の2023年には「我々は、デジタル空間に新しい経済を築けるか？」という根源的な問いを掲げ、技術革新が社会にもたらす可能性を探求しました。第2回目の2024年には、リアルとバーチャルの融合や生成AI、Web3による価値創出に焦点を当て、デジタル空間経済の現在地を俯瞰。第3回目の2025年には、過去の知見を踏まえながら次世代を見据え、技術と社会の関係性を多角的に議論してきました。

そして第4回目となる2026年は、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに、AI、Web3、メタバース、サイバーセキュリティなどの最新技術が、産業や社会、価値循環の中でどのように実装されていくのかを産業横断で議論・体感し、これからの社会を形づくるための実践的な示唆を提供します。

DSC2026は、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに掲げ、AI、Web3、メタバース、サイバーセキュリティなどの最新技術や先進事例を幅広く取り上げます。産業横断で今後の社会構造や価値循環について議論・体感することを通じて、参加者の皆さまに新たな示唆と実践的な気づきを提供します。

また、本年は展示会場内に新設エリアとしてピッチステージを設置します。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、経済活動を牽引するキーパーソンが一堂に会し、展示ブースやネットワーキングを通じて、業種・業界を越えた対話と共創の機会を創出します。

開催日：2026年2月17日（火）

開催場所：東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階「虎ノ門ヒルズフォーラム」

主催：一般社団法人日本デジタル経済連盟

企画・運営：株式会社CoinPost

