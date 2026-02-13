【やっぱりステーキは今年で11周年！】やっぱりステーキ11周年感謝祭 第3弾 2月23日（月・祝）はステーキ100g強制増量します

株式会社ディーズプランニング


◼︎やっぱりステーキ、11周年感謝祭 第3弾


2月23日（祝）はステーキ100g強制増量します



沖縄のステーキ食堂「やっぱりステーキ」は、日頃よりご来店いただいているお客様をはじめ、地域の皆さま、そして関係者の皆さまの温かいご支援に支えられ、このたび11周年を迎えることができました。



創業11周年を記念した感謝祭の第3弾として、2月23日（月・祝）限定で


「ステーキ100g強制増量キャンペーン」を実施いたします。



ステーキメニュー（単品・テイクアウトは対象外）をご注文いただいたお客様全員にステーキを100g強制的に増量する、11周年にふさわしいスペシャルな企画。


ご来店いただいたすべてのお客様が対象となります。



「お腹いっぱい食べてほしい」


その想いをそのまま形にしたのが、今回の“強制増量”。



11周年の感謝を“肉”で伝える、年に一度の特別な一日。


ぜひこの機会に、やっぱりステーキの本気のサービスをご体感ください。



■キャンペーン概要



実施日：2026年2月23日（月・祝）


内容：ステーキメニューご注文で、ステーキ100g強制増量


対象：ご来店のお客様全員


※単品メニュー・テイクアウトは対象外





■ 商品券が当たる！Xにてキャンペーンを実施



また、11周年を記念し、XにてSNSキャンペーンを同時開催いたします。


2月13日から2月23日の期間中、やっぱりステーキ公式Xアカウントをフォローし、


キャンペーン投稿をリポストいただいた方の中から、


抽選で29名様に3,000円分のお食事券をプレゼントいたします。



さらに、「#やっぱりステーキは11周年」のハッシュタグをつけて、


やっぱりステーキでのお食事写真を投稿いただくと、当選確率がアップ。
実際の来店体験をシェアいただくことで、


より多くの方に11周年の盛り上がりを届ける参加型キャンペーンとなっています。



2月23日の「ステーキ100g強制増量」とあわせて、ぜひSNSでもやっぱりステーキの11周年をお楽しみください。




■ 今後の展開について



11周年感謝祭の流れをさらに盛り上げるべく、


3月にも11周年のキャンペーンの実施を予定しております。



今後も「沖縄発のステーキ食堂」として、


国内外のお客様に愛されるブランドを目指してまいります。



※各キャンペーンの実施内容は、店舗により一部異なる場合がございます。