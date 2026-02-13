【やっぱりステーキは今年で11周年！】やっぱりステーキ11周年感謝祭 第3弾 2月23日（月・祝）はステーキ100g強制増量します

株式会社ディーズプランニング

◼︎やっぱりステーキ、11周年感謝祭 第3弾

2月23日（祝）はステーキ100g強制増量します

沖縄のステーキ食堂「やっぱりステーキ」は、日頃よりご来店いただいているお客様をはじめ、地域の皆さま、そして関係者の皆さまの温かいご支援に支えられ、このたび11周年を迎えることができました。

創業11周年を記念した感謝祭の第3弾として、2月23日（月・祝）限定で

「ステーキ100g強制増量キャンペーン」を実施いたします。

ステーキメニュー（単品・テイクアウトは対象外）をご注文いただいたお客様全員にステーキを100g強制的に増量する、11周年にふさわしいスペシャルな企画。

ご来店いただいたすべてのお客様が対象となります。

「お腹いっぱい食べてほしい」

その想いをそのまま形にしたのが、今回の“強制増量”。

11周年の感謝を“肉”で伝える、年に一度の特別な一日。

ぜひこの機会に、やっぱりステーキの本気のサービスをご体感ください。

■キャンペーン概要

実施日：2026年2月23日（月・祝）

内容：ステーキメニューご注文で、ステーキ100g強制増量

対象：ご来店のお客様全員

※単品メニュー・テイクアウトは対象外

■ 商品券が当たる！Xにてキャンペーンを実施

また、11周年を記念し、XにてSNSキャンペーンを同時開催いたします。

2月13日から2月23日の期間中、やっぱりステーキ公式Xアカウントをフォローし、

キャンペーン投稿をリポストいただいた方の中から、

抽選で29名様に3,000円分のお食事券をプレゼントいたします。

さらに、「#やっぱりステーキは11周年」のハッシュタグをつけて、

やっぱりステーキでのお食事写真を投稿いただくと、当選確率がアップ。

実際の来店体験をシェアいただくことで、

より多くの方に11周年の盛り上がりを届ける参加型キャンペーンとなっています。

2月23日の「ステーキ100g強制増量」とあわせて、ぜひSNSでもやっぱりステーキの11周年をお楽しみください。

■ 今後の展開について

11周年感謝祭の流れをさらに盛り上げるべく、

3月にも11周年のキャンペーンの実施を予定しております。

今後も「沖縄発のステーキ食堂」として、

国内外のお客様に愛されるブランドを目指してまいります。

※各キャンペーンの実施内容は、店舗により一部異なる場合がございます。