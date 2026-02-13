【やっぱりステーキは今年で11周年！】やっぱりステーキ11周年感謝祭 第3弾 2月23日（月・祝）はステーキ100g強制増量します
◼︎やっぱりステーキ、11周年感謝祭 第3弾
2月23日（祝）はステーキ100g強制増量します
沖縄のステーキ食堂「やっぱりステーキ」は、日頃よりご来店いただいているお客様をはじめ、地域の皆さま、そして関係者の皆さまの温かいご支援に支えられ、このたび11周年を迎えることができました。
創業11周年を記念した感謝祭の第3弾として、2月23日（月・祝）限定で
「ステーキ100g強制増量キャンペーン」を実施いたします。
ステーキメニュー（単品・テイクアウトは対象外）をご注文いただいたお客様全員にステーキを100g強制的に増量する、11周年にふさわしいスペシャルな企画。
ご来店いただいたすべてのお客様が対象となります。
「お腹いっぱい食べてほしい」
その想いをそのまま形にしたのが、今回の“強制増量”。
11周年の感謝を“肉”で伝える、年に一度の特別な一日。
ぜひこの機会に、やっぱりステーキの本気のサービスをご体感ください。
■キャンペーン概要
実施日：2026年2月23日（月・祝）
内容：ステーキメニューご注文で、ステーキ100g強制増量
対象：ご来店のお客様全員
※単品メニュー・テイクアウトは対象外
■ 商品券が当たる！Xにてキャンペーンを実施
また、11周年を記念し、XにてSNSキャンペーンを同時開催いたします。
2月13日から2月23日の期間中、やっぱりステーキ公式Xアカウントをフォローし、
キャンペーン投稿をリポストいただいた方の中から、
抽選で29名様に3,000円分のお食事券をプレゼントいたします。
さらに、「#やっぱりステーキは11周年」のハッシュタグをつけて、
やっぱりステーキでのお食事写真を投稿いただくと、当選確率がアップ。
実際の来店体験をシェアいただくことで、
より多くの方に11周年の盛り上がりを届ける参加型キャンペーンとなっています。
2月23日の「ステーキ100g強制増量」とあわせて、ぜひSNSでもやっぱりステーキの11周年をお楽しみください。
■ 今後の展開について
11周年感謝祭の流れをさらに盛り上げるべく、
3月にも11周年のキャンペーンの実施を予定しております。
今後も「沖縄発のステーキ食堂」として、
国内外のお客様に愛されるブランドを目指してまいります。
※各キャンペーンの実施内容は、店舗により一部異なる場合がございます。