祝25周年！大人気ゲーム「逆転裁判」×豪華キャストによる初の朗読劇がまもなく開廷！法廷バトルを熱くするオリジナルグッズを大公開！

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

アニメ専門チャンネル『アニマックス』を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫、以下、アニマックス）は株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田義晃、以下「NTTドコモ」）との共催で2026年2月21日(土)～2月25日(水)に一般財団法人 日本教育会館 一ツ橋ホールにて、Lemino presents アニマックス朗読劇「逆転裁判」を開催します。

2001年に発売された世界初の法廷バトルゲーム「逆転裁判（株式会社カプコン）」。25周年を迎える記念すべき年にご縁をいただき、シリーズ初の朗読劇の幕が上がります。それに伴い、会場にて公演オリジナルグッズの発売が決定しました！

【全14種類のオリジナルグッズが登場！】

原作のイラストを使用した朗読劇限定のオリジナルグッズは全14種類。

“キャストとお揃いの台本”を持ったキャラクターの「アクリルスタンド」をはじめ、成歩堂龍一と御剣怜侍がリバーシブルになる「逆転ポーチ」や綾里姉妹の「前髪クリップ」、小中大の「ホテルキーホルダー」、「有罪無罪トートバッグ」など、今までにないオリジナルグッズを手に取って、本番当日の法廷バトルを最大級にお楽しみください。

なお、公演のチケットがない方でも購入可能ですので、お近くに御用の際はお気軽に お立ち寄りください♪

さらに、１会計につき税込2,500円以上お買い上げのお客さまへ、購入特典として「特製クリアカード」（全５種）をランダムでプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

＜▼オリジナルグッズの詳細はこちら＞

https://www.animax.co.jp/animaxreading/gyakuten-saiban202602/

【人気声優・俳優・芸人など豪華キャスト陣が出演】

キャストには、「逆転裁判」のゲーム実況でも人気の芸人・狩野英孝氏をはじめ、ドラマや映画、舞台など第一線で活躍するベテラン俳優・神保悟志氏が出演します。さらに、「逆転裁判」が大好きと公言する茜屋日海夏氏、高野麻里佳氏をはじめ、人気声優の今井文也氏、大西亜玖璃氏、志麻氏、鈴木達央氏、高木渉氏、高塚智人氏、中島由貴氏、朴璐美氏、速水奨氏、日笠陽子氏、前野智昭氏、森久保祥太郎氏（※五十音順）と豪華な陣営でお届けします。

また、先日追加発表されたアンサンブルには、「逆転裁判」実況でも名高い、現役弁護士芸人のこたけ正義感氏をはじめ、大西綺華氏、岡井カツノリ氏、後藤光祐氏（※五十音順）の実力派揃いの総勢20名が出演します。

＜▼一般発売チケットはこちら＞

https://eplus.jp/animaxreading-gyakuten/

＜公演情報＞

・公演名：Lemino presents アニマックス朗読劇「逆転裁判」

・原作：逆転裁判／株式会社カプコン

・日程：2026年2月21日（土）～25日（水）全９回

・会場：一般財団法人 日本教育会館 一ツ橋ホール（https://www.jec.or.jp/hall.html）

・座席：全席指定席 11,000円（税込）

・出演（※出演日ごと五十音順）

◆2026年2月21日（土）18:30開演（18:00開場）

メインキャスト： 高木渉 / 高塚智人 / 中島由貴 / 朴璐美 / 前野智昭

アンサンブル ： 大西綺華 / 岡井カツノリ / 後藤光祐

◆2026年2月22日（日）14:00開演（13:30開場）/17:30開演（17:00開場）

メインキャスト： 鈴木達央 / 高野麻里佳 / 速水奨 / 日笠陽子 / 森久保祥太郎

アンサンブル ： 大西綺華 / 岡井カツノリ / 後藤光祐

◆2026年2月23日（月・祝）14:00開演（13:30開場）/17:30開演（17:00開場）

メインキャスト： 茜屋日海夏 / 大西亜玖璃 / 志麻 / 神保悟志 / 鈴木達央

アンサンブル ： 大西綺華 / 岡井カツノリ / 後藤光祐

◆2026年2月24日（火）15:30開演（15:00開場）/19:00開演（18:30開場）

メインキャスト： 茜屋日海夏 / 今井文也 /大西亜玖璃 / 神保悟志 / 鈴木達央

アンサンブル ： 大西綺華 / 岡井カツノリ / こたけ正義感（※2月24日(火)のみ出演）

◆2026年2月25日（水）15:30開演（15:00開場）/19:00開演（18:30開場）

メインキャスト： 茜屋日海夏 / 大西亜玖璃 / 狩野英孝 / 神保悟志 / 鈴木達央

アンサンブル ： 大西綺華 / 岡井カツノリ / 後藤光祐

主催：株式会社NTTドコモ、株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

協賛：株式会社イープラス、株式会社ファミリーマート

監修・製作協力：株式会社カプコン

(C)CAPCOM

(C)アニマックスブロードキャスト・ジャパン

各公演スケジュール、最新情報は公式サイト、公式Xをチェック！

▼公式サイト

https://www.animax.co.jp/animaxreading/gyakuten-saiban202602/

▼公式X

https://x.com/animax_reading

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。

【アニマックスについて】

アニメ専門チャンネル「アニマックス」は、1998年の開局以来、『機動戦士ガンダム』『ちびまる子ちゃん』『ルパン三世』といった不朽の名作から、最新のヒットアニメまで、幅広いジャンルの良質な作品を24時間365日お届けしています。また、2009年に開始したアニメミュージックイベント「ANIMAX MUSIX」をはじめ、「朗読劇」や「eスポーツイベント」などアニメの魅力を多角的に発信しています。2024年、家電専門店・ノジマのグループ会社として、新たな取り組みにも積極的に挑戦しています。

公式サイト：https://www.animax.co.jp/