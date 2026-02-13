°ËÆ£ÈþÍè 2025Ç¯¥ï¥ó¥Þ¥óLIVE¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿LIVE Blu-ray¥¸¥ã¥±¼Ì¡õ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ³¨ÊÁ ²ò¶Ø!!
2026Ç¯3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢2025Ç¯10·î11Æü¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤·¤¿°ËÆ£ÈþÍè¤Î¥ï¥ó¥Þ¥óLIVE¡Ö°ËÆ£ÈþÍè Live 2025 Birth of Pops¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿LIVE Blu-ray¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÄ¾·ÂÌó30cm¤ÎLP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±º¤¹¤ë»æµÓ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
3·î¤ÎBlu-ray¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2·î15Æü(Æü) 20:00¤«¤é¤ÏËÜ¸ø±é¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ò¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
°ËÆ£ÈþÍè Live 2025 Birth of Pops
¡ã½é²óÊüÁ÷¡ä2·î15Æü(Æü) 20:00 ～
https://www.animax.co.jp/programs/NN10003078
ÊüÁ÷¡§¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ITO MIKU Live 2025¡ØBirth of Pops¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026.3.18(¿å)
ÆâÍÆ¡§2025Ç¯10·î11Æü¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤·¤¿°ËÆ£ÈþÍè Live 2025 Birth of Pops¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ò´Þ¤á¡¢ÈäÏª¤·¤¿Á´20¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢MC¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ýÏ¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¥ê¥Ïー¥µ¥ë¸½¾ì¤äÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ýÏ¿¡£
¸ø±éÆâÍÆ¡§
1. La-Pa-Pa Cream Puff
2. Morning Coffee
3. ¥ï¥¿¥·¥¤¥í
4. MC1
5. ¸É¹â¤Î¸÷ Lonely dark
6. Born Fighter
7. Shocking Blue
8. ÅÚÍË¤Î¥ëー¥ë
9. MC2
10. No Color
11. hello new pink
12. Åô¤ê
13. Outfit Change
14. Ë¢¤È¥Ù¥ë¥Ùー¥Ì
15. ¼·¿§Cookie
16. Good Song
17. MC3
18. PEARL
19. ÀÄ100¿§
20. ·¯¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È
21. MC4
22. No.6
23. Îø¤ÏMovie
24. TickTack Invitation
25. MC5
26. all yours
¡Ú¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡Û
ITO MIKU Live 2025¡ØBirth of Pops¡Ù
ÉÊÈÖ¡§ COXC-7512
²Á³Ê¡§ \16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆ¡§¡¦Blu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¦24P ¥ªー¥ë¥«¥éー¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÆ±º
¡¡¡¡¡¡¡¦LP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¦»æµÓ¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÅ¸¼¨ÍÑ¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¾ðÊó¡Û
²¼µÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÅµ³¨ÊÁ¤â²ò¶Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥²ー¥Þー¥º¡§B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¡Ü56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(57mm) ¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§B2¥¿¤Ú¥¹¥È¥êー¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
Amazon¡§ LÈÇ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥È5Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê57mm¡Ë¡Ü2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¢£¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¸ÂÄêÈ×
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§B2¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡¡²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦¥²ー¥Þー¥º¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡²Á³Ê¡§1,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦¥²ー¥Þー¥ºÄ¶¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§µÇ°¥é¥Ü¥²¥Þ¥×¥ê¥«¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É²Á³Ê¡§2,700±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡Û
²¼µ´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´Í½ÌóÄº¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£´ü´Ö
2025/12/21(Æü)21:00～2026/2/15 (Æü)23:59
¢£ÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥ÈA (Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê)
¥²ー¥Þー¥ºÁ´Å¹(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥ÈB (Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê)
¡Ú¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
²¼µÆüÄø¤Ë¤Æ¡¢ÃêÁª¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
2026Ç¯4·î19Æü(Æü)¡¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶1¹æ´Û 7F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡ãÂè1Éô¡ä13:00～¡¡¥ß¥Ë¥Èー¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥Èー¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè2Éô¡ä15:30～¡¡¥ß¥Ë¥Èー¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥Èー¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè3Éô¡ä18:00～¡¡¥Èー¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
2026Ç¯4·î26Æü(Æü)¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
¡ãÂè1Éô¡ä14:00～
¡ãÂè2Éô¡ä16:00～
2026Ç¯5·î10Æü(Æü)¡¡AKIHABARA¥²ー¥Þー¥ºËÜÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡ãÂè1Éô¡ä13:00～¡¡¥ß¥Ë¥Èー¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥Èー¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè2Éô¡ä15:30～¡¡¥ß¥Ë¥Èー¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥Èー¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè3Éô¡ä18:00～¡¡¥Èー¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
¢£°ËÆ£ÈþÍè¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ²ñ°÷¼õÉÕÃæ¡ª¡ª
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌ¾¡Û°ËÆ£ÈþÍèOfficial Fanclub¡Öall yours¡×
¡¡https://itomiku-fc.jp/
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÇ¯³Û6,050±ß(ÀÇ¹þ)¡¿·î³Û550±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú±¿±Ä¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´
¢£°ËÆ£ÈþÍè¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
10·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ü¥¤¥¹¥¥Ã¥È½êÂ°¡£2013Ç¯¥²ー¥à¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¥ß¥ê¥ª¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Î¼·ÈøÉ´¹ç»ÒÌò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¡ØÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹»À¸¤¬¡Ú¤í¤³¤É¤ë¡Û¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ù¤Î±§º´ÈþÆà¡¹»ÒÌò¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ë½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
°Ê¹ß¡¢¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¥·¥êー¥º ÃæÌî»°¶êÌò¡¢¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ªRe:Dive¡Ù¥³¥Ã¥³¥íÌò¡¢¡ØBanG Dream!¡Ù¥·¥êー¥º ¸¹´¬¤³¤³¤íÌò¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2026Ç¯1·îTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡ÙÉ÷²Ö¤ê¤êÌò¡¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥Íー¥¸¥åÌò¡¢¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ïー¥È¥Á¥åー¥ó¡Ù±«·î¤·¤Î¤ÖÌò¡¢¡Ø¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡Ù¥ß¥ë¥¥Ã¥ÈÌò¡¢¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡Ù¥ß¥ê¥¢Ìò¡¢4·îTVA¡Ø°¦¤·¤Æ¤ë¥²ー¥à¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡Ùºù¤ß¤¯Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï2016Ç¯10·î12Æü¤Î¥Ï¥¿¥Á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥½¥í¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2017Ç¯ TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉðÁõ¾¯½÷¥Þ¥¥ã¥ô¥§¥ê¥º¥à¡Ù¤ÎOP¥Æー¥Þ¡ÖShocking Blue¡×¡¢2018Ç¯TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡ÙED¥Æー¥Þ¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡¢2019Ç¯ TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾åÌî¤µ¤ó¤ÏÉÔ´ïÍÑ¡Ù¤ÎOP¥Æー¥Þ¡ÖÁ®¤¥Ïー¥È¥Óー¥È¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥é¥ó¥À¥é¡Ù¤ÎÂè1¥¯ー¥ëOP¥Æー¥Þ¡ÖPlunderer¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Âè2¥¯ー¥ëOP¥Æー¥Þ¡Ö¸É¹â¤Î¸÷ Lonely dark¡×¡¢2021Ç¯TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀïÆ®°÷¡¢ÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÎOP¥Æー¥Þ¡ÖNo.6¡×¡¢2022Ç¯TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸Å¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾É¤Ç¤¹¡£¡Ù2´üOP¡ÖÀÄ100¿§¡×¡¢2023Ç¯10·îTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀ±¶ý¥Æ¥ì¥Ñ¥¹¡ÙOP¡ÖÅÀ¤ÈÀþ¡×¡¢2024Ç¯10·îTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀ¼Í¥¥é¥¸¥ª¤Î¥¦¥é¥ª¥â¥Æ¡ÙOP¥Æー¥Þ¡ÖNow On Air¡×¤òÃ´Åö¡£ 4ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThis One¡Çs for You¡×¤Þ¤Ç¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£