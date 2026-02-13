¡Ö¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª¡×´»¸¶¤¢¤µ¤Ò¡¢¡Ö½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¸¶½ÉRUIDO¤Ç³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç°æ¡¡´ð¹Ô¡¢°Ê²¼ClaN¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª¡×¤«¤é¡Ö´»¸¶¤¢¤µ¤Ò¡×¤¬¼«¿È½é¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¸¶½ÉRUIDO¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª¡×½êÂ°´»¸¶¤¢¤µ¤Ò¡Ö½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
½±ÌÄº×¤«¤éÌó1Ç¯¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡É¥ê¥¢¥ë¡É¤Î»Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡ª
◼︎¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾～
´»¸¶¤¢¤µ¤Ò 1st Oneman Event
Ãë¸ø±é¡ÖSUNSHINE BEAT!¡×
Ìë¸ø±é¡ÖÂÀÍÛÄ¾Á÷¡ª¤¢¤µ¤Ò¤¹¤¤¹¤(¥Ïー¥È)¤ßー¤Æ¤£¤ó¤°¡×
◼︎½Ð±é
¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª´»¸¶¤¢¤µ¤Ò
¥²¥¹¥È¡§Çò»±¤¯¤é¤²¡¢Îë¿À¤¦¤¿¤Í
◼︎³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Ãë¸ø±é¡§³«¾ì13:30 / ³«±é14:00
Ìë¸ø±é¡§³«¾ì18:30 / ³«±é19:00
◼︎²ñ¾ì
¸¶½ÉRUIDO¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°£±ÃúÌÜ£±£µ－£²¡Ë
◼︎¥Á¥±¥Ã¥È
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á°Çä \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿ÅöÆü \6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ
¢¨Á´¼«Í³¡¦»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß
◼︎¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¥µ¥¤¥È
¢§Ãë¸ø±é¡ÖSUNSHINE BEAT!¡×¡§³«¾ì13:30 / ³«±é14:00
URL¡§https://tiget.net/events/436164
¢§Ìë¸ø±é¡ÖÂÀÍÛÄ¾Á÷¡ª¤¢¤µ¤Ò¤¹¤¤¹¤(¥Ïー¥È)¤ßー¤Æ¤£¤ó¤°¡×¡§³«¾ì18:30 / ³«±é19:00
URL¡§https://tiget.net/events/436164
¢¨Ìë¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎ËÜ¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯
TEL 03-5302-2796¡Ê13:00～17:00¡Ë
◼︎È÷¹Í
¸ø±éÆâÍÆ¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸ø±é¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¸ø±é¤Î»£±Æ¡¢Ï¿²è¡¢Ï¿²»¤Ï¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¾ðÊó
～¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×～
～´»¸¶¤¢¤µ¤Ò1stLive¥»¥Ã¥È～
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥ã¥Ã¥×¡¦T¥·¥ã¥Ä¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¡ª
～¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä～
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¼ïÎà¡Û¥µ¥¤¥º¡§L
¡ÚÁÇºà¡ÛÌÊ100¡ó
～¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë～
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û21cm¡ß115cm
¡ÚÁÇºà¡ÛÌÊ100%
～¥é¥ó¥À¥à¤¯¤¸～
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡A¾Þ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É
¡¡B¾Þ¡§ÆÃÀ½¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
¡¡C¾Þ¡§ÂÀÍÛÄ¾Á÷¤¦¤Á¤ï
¡¡D¾Þ¡§¥ßー¥°¥ê10Ê¬·ô
¡¡E¾Þ¡§¥ßー¥°¥ê3Ê¬·ô
¡¡F¾Þ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
¡¡G¾Þ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
¡¡H¾Þ¡§¥Á¥§¥É÷¥«ー¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¡×¤Ï¡¢°ìÄê¤Î³ÎÎ¨¤ÇÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥ó¥À¥à¤¯¤¸¤Ï1²ñ·×30¸Ä¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1²ñ·×12,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë1²ñ·×20,000±ß¤´¹ØÆþ¤ÎÅÙ¡¢´»¸¶¤¢¤µ¤Ò¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¥°¥Ã¥º¤ËÆÃÅµ²ñ¤ÇÄ¾ÀÜ¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎ÊªÈÎ¡¦ÆÃÅµ²ñÆü»þ
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ) 11:30~
¾ì½ê¡§¸¶½ÉRUIDO
◼︎ÆÃÅµ²ñ
1Éô¡§15:20¡Ê½ª±é¸å¡Ë~16:30
2Éô¡§20:20¡Ê½ª±é¸å¡Ë~21:30
¾ì½ê¡§¸¶½ÉRUIDO
◼︎Ãí°Õ»ö¹à
¢¨²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¶áÎÙ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢³«»Ï»þ´ÖÁ°¤Î²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂÔµ¡¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«¾ì»þ´Ö¤ÎÁ°¸å¤Ç¤ÏÎó·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¡¢ÊªÈÎ¤ò°ì»þÃæÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¾ì½ê¡¦ÈÎÇä³«»Ï/½ªÎ»»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤Îº×¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÉÔÎÉÉÊ¤Î¸ò´¹¤âÅöÆü²ñ¾ìÂÐ±þ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¸å¤Î¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
◼︎·èºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÊªÈÎ¡ÛÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï²¼µ·èºÑ¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸½¶â¡¢³Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢³ÆÅÅ»Ò¥Þ¥Íー·èºÑ¡¢³ÆQR¥³ー¥É·èºÑ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Î¤ª»ÙÊ§¤Ï°ì³çÊ§¤¤¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½¶âÊ§¤¤¤ÈÂ¾·èºÑ¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÄÌ¿®´Ä¶Åù¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ðÅù¤Ç¸½¶â³°·èºÑ¤Î¤´ÍøÍÑ¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥¸ÂÞ¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¤¥µ¥¤¥º¤Î»ØÄê
ÄìÊÕ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÂÉôÊ¬¡Ë¤¬²£Éý40¥»¥ó¥Á¡ß±ü¹Ô40¥»¥ó¥Á°Ê²¼¡¢
¸æ²Ö¤ä¾þ¤ê¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¹â¤µ¤¬180¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤Î¤ß¼õ¤±¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¤ÇÛÁ÷
»ØÄê»þ´Ö¤Ë¤Æ²Ö²°Ëô¤ÏÂðÇÛ¶È¼Ô¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ØÄê»þ´Ö³°¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿ÍÍÍ¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤äÇ¼ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
ÃåÆü»ØÄêÆü»þ¡§2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00~12:30¡÷¸¶½ÉRUIDO
¢¤²ó¼ý
¤´È¯Ãí»þ¤Ë¡¢É¬¤º°ú¼è¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ¤´°ÍÍê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É¬¤º²ó¼ý¤Î¤´¼êÇÛ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£°ú¼è¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤´È¯Ãí»þ¤Ë¡¢°ú¼è¤ê¤Î»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨Äº¤¡¢°ú¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ª²Ö²°¤µ¤óÅù¤Ë¤´°ÍÍê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ó¼ý»ØÄêÆü»þ¡§2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:30~22:00¡÷¸¶½ÉRUIDO
¢¤È÷¹Í
¤¹¤Ù¤Æ¥í¥ÓーÆâ¤ËÀßÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊªÈÎ¾ì½ê¤Ê¤É¤¬¶¹¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¤·¤âÍè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÈÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢À¿¤Ë¶²½Ì¤Ê¤¬¤é¡¢±¿±Ä¡¦ÈÂÆþ¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥¬ー¥Ç¥óÍÍ°Ê³°¤ÎÀ¸²ÖÅ¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼õÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÆü¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼õÉÕ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²¼µÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÅö³º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ªÆþ¤ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼õÉÕ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°ìÅÙ¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÊÖÉÊÂÐ±þ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤ªÍÂ¤«¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼ê»æÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¥Íー¥à¤â¤·¤¯¤ÏX¡ÊµìTwitter¡ËÌ¾¤Î¤ß¤ò¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÏµºÜ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë²»³Ú³Ø¹»"½±ÌÄ³Ø±¡"¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¤¬1Ç¯¸å¤Î¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È"½±ÌÄº×"¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²»³Ú¤ä¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¡¢EDM¤ä¥á¥í¥³¥¢¡¢¥Ô¥³¥êー¥â¤È¤¤¤Ã¤¿¹¶·âÎÏÈ´·²¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ë"¥Ñ¥é¥ì¥ë"¤Ê¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://parast.jp/
¡Ú¸ø¼°YouTube¡Ûhttps://www.youtube.com/@parast_pj
¡Ú¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡Ûhttps://clan-market.com/collections/parast-official
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://twitter.com/parast_official
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¡×
³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢VTuber¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-7444 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶°ìÃúÌÜ£¶－£±
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âç°æ¡¡´ð¹Ô
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2022Ç¯£´·î£±Æü
»ñËÜ¶âÅù¡§Ìó20²¯±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://clan-entertainment.com/
²ñ¼Ò¾Ò²ð»ñÎÁ¡§https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://herp.careers/v1/clanats
