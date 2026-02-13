¡Ö¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª¡×´»¸¶¤¢¤µ¤Ò¡¢¡Ö½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¸¶½ÉRUIDO¤Ç³«ºÅ¡ª

³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment

³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç°æ¡¡´ð¹Ô¡¢°Ê²¼ClaN¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª¡×¤«¤é¡Ö´»¸¶¤¢¤µ¤Ò¡×¤¬¼«¿È½é¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¸¶½ÉRUIDO¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£






¸ø±é³µÍ×



VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª¡×½êÂ°´»¸¶¤¢¤µ¤Ò¡Ö½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª


½±ÌÄº×¤«¤éÌó1Ç¯¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡É¥ê¥¢¥ë¡É¤Î»Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡ª
◼︎¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾～


´»¸¶¤¢¤µ¤Ò 1st Oneman Event


Ãë¸ø±é¡ÖSUNSHINE BEAT!¡×


Ìë¸ø±é¡ÖÂÀÍÛÄ¾Á÷¡ª¤¢¤µ¤Ò¤¹¤­¤¹¤­(¥Ïー¥È)¤ßー¤Æ¤£¤ó¤°¡×



◼︎½Ð±é


¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª´»¸¶¤¢¤µ¤Ò
¥²¥¹¥È¡§Çò»±¤¯¤é¤²¡¢Îë¿À¤¦¤¿¤Í



◼︎³«ºÅÆü»þ


2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë


Ãë¸ø±é¡§³«¾ì13:30 / ³«±é14:00


Ìë¸ø±é¡§³«¾ì18:30 / ³«±é19:00



◼︎²ñ¾ì


¸¶½ÉRUIDO¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°£±ÃúÌÜ£±£µ－£²¡Ë



◼︎¥Á¥±¥Ã¥È


¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á°Çä \5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿ÅöÆü \6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×


¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍ­ÎÁ


¢¨Á´¼«Í³¡¦»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß



◼︎¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¥µ¥¤¥È


¢§Ãë¸ø±é¡ÖSUNSHINE BEAT!¡×¡§³«¾ì13:30 / ³«±é14:00


URL¡§https://tiget.net/events/436164



¢§Ìë¸ø±é¡ÖÂÀÍÛÄ¾Á÷¡ª¤¢¤µ¤Ò¤¹¤­¤¹¤­(¥Ïー¥È)¤ßー¤Æ¤£¤ó¤°¡×¡§³«¾ì18:30 / ³«±é19:00


URL¡§https://tiget.net/events/436164


¢¨Ìë¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



◼︎ËÜ¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»


¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯


TEL 03-5302-2796¡Ê13:00～17:00¡Ë



◼︎È÷¹Í


¸ø±éÆâÍÆ¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£


ËÜ¸ø±é¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£


ËÜ¸ø±é¤Î»£±Æ¡¢Ï¿²è¡¢Ï¿²»¤Ï¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¥°¥Ã¥º¾ðÊó



～¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×～




～´»¸¶¤¢¤µ¤Ò1stLive¥»¥Ã¥È～


¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥­¥ã¥Ã¥×¡¦T¥·¥ã¥Ä¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¡ª



～¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä～


¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡Ú¼ïÎà¡Û¥µ¥¤¥º¡§L


¡ÚÁÇºà¡ÛÌÊ100¡ó



～¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë～


¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û21cm¡ß115cm


¡ÚÁÇºà¡ÛÌÊ100%



～¥é¥ó¥À¥à¤¯¤¸～


¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¡A¾Þ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É


¡¡B¾Þ¡§ÆÃÀ½¥Þ¥°¥«¥Ã¥×


¡¡C¾Þ¡§ÂÀÍÛÄ¾Á÷¤¦¤Á¤ï


¡¡D¾Þ¡§¥ßー¥°¥ê10Ê¬·ô


¡¡E¾Þ¡§¥ßー¥°¥ê3Ê¬·ô


¡¡F¾Þ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´4¼ï¡Ë


¡¡G¾Þ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡ÊÁ´4¼ï¡Ë


¡¡H¾Þ¡§¥Á¥§¥­É÷¥«ー¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë




¢¨¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥Á¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¡×¤Ï¡¢°ìÄê¤Î³ÎÎ¨¤ÇÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¥é¥ó¥À¥à¤¯¤¸¤Ï1²ñ·×30¸Ä¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



1²ñ·×12,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


¤µ¤é¤Ë1²ñ·×20,000±ß¤´¹ØÆþ¤ÎÅÙ¡¢´»¸¶¤¢¤µ¤Ò¤¬¤ª¹¥¤­¤Ê¥°¥Ã¥º¤ËÆÃÅµ²ñ¤ÇÄ¾ÀÜ¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



◼︎ÊªÈÎ¡¦ÆÃÅµ²ñÆü»þ


Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ) 11:30~
¾ì½ê¡§¸¶½ÉRUIDO



◼︎ÆÃÅµ²ñ


1Éô¡§15:20¡Ê½ª±é¸å¡Ë~16:30


2Éô¡§20:20¡Ê½ª±é¸å¡Ë~21:30


¾ì½ê¡§¸¶½ÉRUIDO



◼︎Ãí°Õ»ö¹à


¢¨²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¶áÎÙ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢³«»Ï»þ´ÖÁ°¤Î²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂÔµ¡¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨³«¾ì»þ´Ö¤ÎÁ°¸å¤Ç¤ÏÎó·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¡¢ÊªÈÎ¤ò°ì»þÃæÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¢¨ÈÎÇä¾ì½ê¡¦ÈÎÇä³«»Ï/½ªÎ»»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤Îº×¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨ÉÔÎÉÉÊ¤Î¸ò´¹¤âÅöÆü²ñ¾ìÂÐ±þ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¸å¤Î¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£



◼︎·èºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡ÚÊªÈÎ¡ÛÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï²¼µ­·èºÑ¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¸½¶â¡¢³Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢³ÆÅÅ»Ò¥Þ¥Íー·èºÑ¡¢³ÆQR¥³ー¥É·èºÑ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Î¤ª»ÙÊ§¤Ï°ì³çÊ§¤¤¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¸½¶âÊ§¤¤¤ÈÂ¾·èºÑ¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨ÄÌ¿®´Ä¶­Åù¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨ÅöÆü¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ðÅù¤Ç¸½¶â³°·èºÑ¤Î¤´ÍøÍÑ¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨¥ì¥¸ÂÞ¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



¢¤¥µ¥¤¥º¤Î»ØÄê


ÄìÊÕ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥ÉÂ­ÉôÊ¬¡Ë¤¬²£Éý40¥»¥ó¥Á¡ß±ü¹Ô40¥»¥ó¥Á°Ê²¼¡¢


¸æ²Ö¤ä¾þ¤ê¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¹â¤µ¤¬180¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤Î¤ß¼õ¤±¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¢¤ÇÛÁ÷


»ØÄê»þ´Ö¤Ë¤Æ²Ö²°Ëô¤ÏÂðÇÛ¶È¼Ô¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£


»ØÄê»þ´Ö³°¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿ÍÍÍ¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤äÇ¼ÉÊ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£


ÃåÆü»ØÄêÆü»þ¡§2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00~12:30¡÷¸¶½ÉRUIDO



¢¤²ó¼ý


¤´È¯Ãí»þ¤Ë¡¢É¬¤º°ú¼è¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ¤´°ÍÍê¤¯¤À¤µ¤¤¡£


É¬¤º²ó¼ý¤Î¤´¼êÇÛ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£°ú¼è¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Ç¤­¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤´È¯Ãí»þ¤Ë¡¢°ú¼è¤ê¤Î»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨Äº¤­¡¢°ú¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ª²Ö²°¤µ¤óÅù¤Ë¤´°ÍÍê¤¯¤À¤µ¤¤¡£



²ó¼ý»ØÄêÆü»þ¡§2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:30~22:00¡÷¸¶½ÉRUIDO



¢¤È÷¹Í


¤¹¤Ù¤Æ¥í¥ÓーÆâ¤ËÀßÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊªÈÎ¾ì½ê¤Ê¤É¤¬¶¹¤Þ¤ë²ÄÇ½À­¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¤·¤âÍè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÈÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¤Þ¤¿¡¢À¿¤Ë¶²½Ì¤Ê¤¬¤é¡¢±¿±Ä¡¦ÈÂÆþ¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥¬ー¥Ç¥óÍÍ°Ê³°¤ÎÀ¸²ÖÅ¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£


ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼õÉÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



ÅöÆü¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼õÉÕ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²¼µ­Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÅö³º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ªÆþ¤ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼õÉÕ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¦°ìÅÙ¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÊÖÉÊÂÐ±þ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£


¡¦¤ªÍÂ¤«¤ê¤Ç¤­¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¦¼ê»æÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¥Íー¥à¤â¤·¤¯¤ÏX¡ÊµìTwitter¡ËÌ¾¤Î¤ß¤ò¤´µ­Æþ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ïµ­ºÜ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡Ö¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Ñ¤é¤¹¤È¡ª¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë²»³Ú³Ø¹»"½±ÌÄ³Ø±¡"¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½êÂ°¥á¥ó¥Ðー¤¬1Ç¯¸å¤Î¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È"½±ÌÄº×"¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²»³Ú¤ä¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£

Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¡¢EDM¤ä¥á¥í¥³¥¢¡¢¥Ô¥³¥êー¥â¤È¤¤¤Ã¤¿¹¶·âÎÏÈ´·²¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£

¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ë"¥Ñ¥é¥ì¥ë"¤Ê¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://parast.jp/
¡Ú¸ø¼°YouTube¡Ûhttps://www.youtube.com/@parast_pj
¡Ú¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡Ûhttps://clan-market.com/collections/parast-official
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://twitter.com/parast_official



¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¡×
³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢VTuber¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£

ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-7444 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶°ìÃúÌÜ£¶－£±
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âç°æ¡¡´ð¹Ô
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2022Ç¯£´·î£±Æü
»ñËÜ¶âÅù¡§Ìó20²¯±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://clan-entertainment.com/
²ñ¼Ò¾Ò²ð»ñÎÁ¡§https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://herp.careers/v1/clanats

¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment
Ã´Åö¡§·Ð±Ä´ÉÍýÉô¡¡¹­Êó
E-mail¡§pr@clan-ntv.jp