¡Ö¥·¥Æ¥£ー¥Ï¥ó¥¿ー #RyoKaori¥Ðー¥¹¥Çー2026¡×¤¬3·î26Æü¤è¤êµÈ¾Í»û¡¦¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥ó¤Ç³«ºÅ
Ì¡²è½ÐÈÇ¼Ò ³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌ¡²è¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖGALLERY ZENON¡Ê¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥·¥Æ¥£ー¥Ï¥ó¥¿ー #RyoKaori¥Ðー¥¹¥Çー2026¡×¤¬2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Öºã±©獠¡×¤È¡Öô¢Â¼¹á¡×¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëPOP¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÌ¾òÀèÀ¸Ä¾É®¤Î¡¢Ï¢ºÜÅö»þ¤Î¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¸¶²è¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢Ê»Àß¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤â¡Öºã±©獠¡×¤È¡Öô¢Â¼¹á¡×¤Î2¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¤Ë¡¢½Õ¤ÎµÈ¾Í»û¤Ø¤¼¤Ò¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û¡¡
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ)～ 2026Ç¯4·î19Æü(Æü)
¢¨²ÐÍËÄêµÙ¡¢¤¿¤À¤·3·î31Æü(²Ð)¤Ï±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～18:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì17:30¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥ó
¼çºÅ¡§¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
(C)︎ËÌ¾ò»Ê¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹1985
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»ÏÆü
2026Ç¯2·î27Æü(¶â)18:00～Í½Äê
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û
WEBÍ½ÌóÆþ¾ì·ô
¡¦ÅÚÆü 880±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¡Ê3·î26Æü(ÌÚ)¡¢3·î31Æü(²Ð)¡Ë880±ß(ÀÇ¹þ)
ÅöÆü·ô
¡¦¾åµ°Ê³°¤ÎÊ¿Æü 550±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÆþ¾ì¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¸¼¨¤Î¤ß¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤âÆþ¾ìÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¡Û
Ê»Àß¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«¡ª
¡ÚÅÚÆü¤ÈÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÅÚÆü¤ÈÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¡Ê3·î26Æü(ÌÚ)¡¢3·î31Æü(²Ð)¡Ë¤Î¥«¥Õ¥§¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï70Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
WEBÍ½ÌóÆþ¾ì¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íè¾ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´¹ØÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤ÎÍøÍÑ¤Ë»þ´ÖÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Î´ÑÍ÷¤Ï´°Á´Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ»þ´Ö¡Û
£±.11:00-12:10
£².12:20~13:30
£³.13:40-14:50
£´.15:00-16:10
£µ.16:20-17:30
¡Ú3/26¡¢3/31°Ê³°¤ÎÊ¿Æü¤Î¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
3/26¡¢3/31°Ê³°¤ÎÊ¿Æü¤ÎÆþ¾ì¤Ï¼õÉÕ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÅöÆü·ô(550±ßÀÇ¹þ)¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ»þ´ÖÀ©¸Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º®»¨¤Î¾ì¹ç¤Ï¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥·¥Æ¥£ー¥Ï¥ó¥¿ー¡Ù¤È¤Ï
¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¾ðÊó¡Û
¥¼¥Î¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØCITY HUNTER¡ÙÁ´29´¬È¯ÇäÃæ
ËÌ¾ò»Ê
È¯¹Ô¡§¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¾ÜºÙ¡¢»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://catalog.coamix.co.jp/cityhunter/¡Ë
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
ËÌ¾ò»Ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥È: https://hojo-tsukasa.com/
ËÌ¾ò»Ê ¸ø¼°X: https://x.com/hojo_official
¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥ó¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡§https://gallery-zenon.jp/exhibitions/chbirthday2026/
¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥ó X¡§https://x.com/GalleryZenon
¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥ó Instagram¡§https://www.instagram.com/galleryzenon/
¥®¥ã¥é¥êー¥¼¥Î¥ó facebook¡§https://www.facebook.com/galleryzenon/