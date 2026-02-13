¡Ø¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¥°¥ó¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤～ÎáÏÂÈÇ～¡ÙÂè5ÏÃ～Âè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Á°ÅÄµ¯Ìé¡¢°Ê²¼¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÅçµÁÀÆ¡¢°Ê²¼DNP¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÉÙÚ²Ê¿¡¢°Ê²¼¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÀ©ºîÃæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¥°¥ó¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤～ÎáÏÂÈÇ～¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ 2/14¡ÊÅÚ¡ËÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂè5ÏÃ～Âè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¡¦Àè¹Ô¥«¥Ã¥È
Âè5ÏÃ¡Ö¥°¥ó¥Þ¤ÎÌ¾Åò¡×¤¢¤é¤¹¤¸
ÁðÄÅ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿À·î¤Ï¡¢¹Ô¤¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¹ì¤ÎÁÐ»Ò¤Î·»¡¢°ìÌð¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
¤«¤Ä¤Æ¾®³Ø¹»¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿°ìÌð¤Ï¡¢¿À·î¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¥°¥ó¥Þ¤ËÍè¤ë¤Î¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤òµæ¶Ë¤Î²¹ÀôÃÏÁðÄÅ¤È¡¢´Ñ¸÷Âç»È¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤´¿·Þ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
Âè6ÏÃ¡Ö¥°¥ó¥Þ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÙ²¬À½»å¾ì¡×
Îò»Ë¤È°ÒÍÆ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¿À·î¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¹ì¤Î½ÇÉã¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ö¼«ÈÎµ¡Å¹ÊÞ¡×¡Ö¥°¥ó¥Þ´ë¶È¡×¡Ö¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡ÖËäÂ¢¶â¡×
¤½¤·¤Æ¡Ö¥°¥ó¥Þ¤Î¹ñ¶¡×
¿ôÂ¿¤¢¤ë¥°¥ó¥Þ¤ÎÌ¾½ê¡¦Ì¾Êª¤ò½ä¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹²ó¡£
Âè7ÏÃ¡Ö¥°¥ó¥Þ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¼Ä²¬¤ÏÄÌ³ØÃæ¡¢Íî²¼¤·¤Æ¤¤¿´ÇÈÄ¤«¤é¥¤¥¨¥Æ¥£ー¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
³Ø¹»¤ËÃå¤¯¤È¡¢¿À·î¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤í¡¢¤æ¤¦¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×
¥°¥ó¥Þ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¸À¤¨¤Ð¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ï¤º¡Ä
¤³¤Î°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï°ìÂÎ――¡ª¡©
Âè8ÏÃ¡Ö¥°¥ó¥Þ¤Î¤«¤é¤ÃÉ÷¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¶¯Îõ¤Ê¤«¤é¤ÃÉ÷¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¥°¥ó¥Þ¤ÎÄÌ³ØÏ©¡£
¼«Å¾¼Ö¤¹¤é»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¡¢¿À·î¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£
¤À¤¬»îÎý¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¹Ó¤ì¶¸¤¦Å·¸õ¤ÎÃæ¡¢Èà¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀöÎé¤È¤Ï――
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
¡¡2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:30～ Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡ª
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡¡1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË22:00～ d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆºÇÂ®Àè¹ÔÇÛ¿®¡ª
¡¡³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êËè½µÌÚÍË22:00～ ½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡¡
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¤¢¤Î¡Ø¤ª¤Þ¥°¥ó¡Ù¤¬ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤ËÉü³è――
¥Á¥Ð¸©¤«¤é¥°¥ó¥Þ¸©¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À·î¡£°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î°ÜÆ°Ãæ¡¢¥°¥ó¥Þ¸©ºß½»¤Î¿ÆÍ§¡¢¹ì¤ØÏ¢Íí¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¡ÄÍè¤ë¤Ê¡¢¥°¥ó¥Þ¤ËÍè¤ÆÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÂÎ¥°¥ó¥Þ¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÃÏ¤Ê¤Î¤«¡©Èà¤Î¿È¤Ë²¿¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö¥°¥ó¥Þ¤Î¿¿¼Â¡×¤È¤Ï¡Ä
¢£¸ø¼°SNS
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://animationid.com/omagun/
¸ø¼°X¡§https://x.com/TetsudoCh_sub
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@tetsudoCh546
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§°æÅÄ¥Ò¥í¥È¡Ø¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¥°¥ó¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¥Ð¥ó¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡¦¥·¥êー¥º¹½À®¡§¾öÃ«Å¯Ìé
µÓËÜ¡§ã·Æ£±ÉÈþ¡¦Ãæ»³¹äÊ¿
²»³Ú¡§Áý°æÏ¯¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°±ºÌ¯»Ò
²»¶Á¸ú²Ì¡§Ý¯°æÍÛ»Ò
À©ºîÅý³ç¡§¹â¶¶ÏÂÌé
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Imagica Infos¡¿Imageworks Studio
À½ºî¡§¡Ö¤ª¤Þ¥°¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¥¥ã¥¹¥È
¿À·îµª¡§³á¸¶³Ù¿Í
¹ìÆóÌð¡§³Þ´Ö½ß
¼Ä²¬µþ¡§ÆâÅÄºÌ
²È¾ë±ÍÆî¡§¾®ÁÒÍ£
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§µû·ú
¢£¡Ö¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á(R)¡×¤È¤Ï
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDNP¡Ë¤Ï½¾Íè¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¼êË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥íー¤ò³«È¯¤·¡¢¼ç¤ËÌ¡²è¸¶ºî¤Ê¤É¤ò»ý¤Ä½ÐÈÇ¼ÒÍÍ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Ë2022Ç¯8·î¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¡¦Áá¤¯¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¸³è¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÄã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¥¢¥Ë¥á¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÁí¾Î¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯12·î¤ËÊÀ¼Ò¤ÈMOU¤òÄù·ë¤·¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£