¡Ú¿·ÈÖÁÈ¡ÛSpoon ¡ß ¥é¥¸¥ªÂçºå¡ØSpoon Flagship Program¡Ù¥¹¥¿ー¥È¡ª¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤½éÂå¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦Sora¤Ë·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¸¥ªÂçºå
²»À¼ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖSpoon¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ëDJ¤¬¡¢·îÂØ¤ï¤ê¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤¹¤ëÈÖÁÈ¡¢¡ÖSpoon Flagship Program¡×¡£
¤³¤Î3·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëËÜÈÖÁÈ¤Î¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤½éÂå¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ê3·îÃ´Åö¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î Sora ¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈÌ¾¤Ï¡ØStudio Sora¡Ù¡£Sora¤¬ ¡È¥¹¥¿¥¸¥ª¡É ¤Ë¥ê¥¹¥Êー¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢²»³Ú¤Î¥ëー¥Ä¤äÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ËÇ÷¤ëÁ´4²ó¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤À¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
ÈÖÁÈÌ¾¡§ Spoon Flagship Program ¡ÖStudio Sora¡×
ÊüÁ÷¶É¡§ ¥é¥¸¥ªÂçºå¡ÊFM91.9 / AM1314¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§ Ëè½µ·îÍËÆü 22:00～22:30¡Ê3·î2Æü¥¹¥¿ー¥È¡Ë
½Ð±é¡§ Sora¡Ê@sorastar1106¡Ë
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§ #¥¹¥¿¥¸¥ª¥½¥é #SpoonFlagshipProgram #Spoon #¥é¥¸¥ªÂçºå