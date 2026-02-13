『ぶいすぽっ！バレンタイン2026』特設サイトを本日公開。全23種の限定チョコがもらえる期間限定のクイズ企画を開始！

株式会社Brave group

次世代 Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」は、『ぶいすぽっ！バレンタイン2026』特設サイトを公開し、オリジナルチョコ（全23種）がもらえるクイズ企画「ぶいすぽっ！チョコっとクイズ」を期間限定で開始いたしました。また、2026年2月14日(土)19時より新作バレンタイングッズや録り下ろしボイスを特別価格にて販売開始することをお知らせいたします。

■「ぶいすぽっ！チョコっとクイズ」概要

特設サイト :https://vspo.jp/valentine-2026/index.html

「ぶいすぽっ！チョコっとクイズ」は、メンバーに関する知識（愛）を問うバレンタイン特別企画です。難易度は「スイートモード」「ビターモード」の2種類をご用意いたしました。クイズ回答後、条件を達成された方は専用フォームよりお申し込みいただけます。ご応募いただいた方へ、オリジナルチョコ（全23種）をランダムで1個プレゼントいたします。

また、EXステージとして、2026年1月にデビューした新メンバー「銀城 サイネ」「龍巻 ちせ」のクイズページも同時公開いたしました。ぜひあわせてお楽しみください。

【企画詳細】[表: https://prtimes.jp/data/corp/44525/table/615_1_a0f1c6956a3b1aee202baecbc4a4cb11.jpg?v=202602130651 ]特設サイト :https://vspo.jp/valentine-2026/index.html

※注意事項※

・本企画の譲渡・転売行為（ネットオークション、フリマアプリ等への出品を含む）を固く禁止いたします。

・賞品のチョコは全23種の中からランダムで1個となります。

・配送中の破損・紛失等について、当社は一切の責任を負いかねます。

・住所不明、長期不在等により賞品をお届けできない場合、当選を無効とさせていただくことがあります。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

・本企画はやむを得ない事情により中止または賞品内容等が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本企画へのご応募に必要な通信料等は、いかなる理由でもお客様負担となります。

・本サイトの終了および停止、またそれらにより生じた損失や損害について、当社はいかなる責任も負いません。

・企画についての投稿を含む、応募者発言内容やそれに関わるトラブルに関しては、当社では責任を負いません。

■バレンタイングッズ 概要

応援してくださるファンの皆様への感謝を込めて、2026年2月14日(土)19時より新作バレンタイングッズを特別価格にて販売いたします。バレンタインをテーマにした録り下ろしの「バレンタインボイス2026」をはじめ、アクリルスタンドやアロマキャンドル、チョコマグなど、ファン必見のアイテムを多数取り揃えております。

＜ラインナップ一覧（税込価格）＞

●「ハート缶バッジ（全23種）」480円

●「バレンタインボイス2026 」500円 ～ ※1

●「アクリルスタンド（全23種）」1,200円

●「アロマキャンドル（全11種）」2,000円

●「クッション（全12種）」3,200円

●「チョコマグ（全23種）」3,200円

商品一覧ページ :https://store.vspo.jp/collections/valentine2026

※1：ボイスの価格は、収録分数により異なります。詳細は商品ページよりご確認ください。

※バレンタイングッズは数量限定につき、無くなり次第終了いたします。なお、「バレンタインボイス2026」は常設販売いたします。

■「ぶいすぽっ！」とは

「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。

・HP：https://vspo.jp/

・X：https://x.com/Vspo77/

・YouTube：https://www.youtube.com/@Vspo77/

■会社概要

株式会社バーチャルエンターテイメント

・設立：2018年3月

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：山本 瑶司、山崎 優

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Production（VTuber事業）

・公式サイト：https://virtual-entertainment.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company