「今日から“ニンゲン”に転身しました」「ソンジェ背負って走れ」で活躍！キム・ヘユン来日ファンミーティング、プレイガイド先行受付が2月14日（土）10時より開始
ドラマ「今日から“ニンゲン”に転身しました」で主演を務め、グローバルな人気を誇るキム・ヘユンの来日公演『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』を、3月13日(金)神奈川・16日(月)大阪にて開催が決定。明日2月14日(土)10時よりプレイガイド先行受付(先着)を開始いたします。
繊細な感情表現と高い演技力で、韓国のみならず世界中で愛されている女優キム・ヘユンの来日公演が決定。韓国・ソウルを皮切りにスタートするファンミーティングは、3月13日(金)に神奈川・やまと芸術文化ホール、16日(月)には大阪・松下IMPホールにて開催されます。
キム・ヘユンは、ドラマ「SKYキャッスル」や「偶然見つけたハル」などで確かな存在感を放ち、日本でも一大ブームを引き起こしたドラマ「ソンジェ背負って走れ」のヒロイン“イム・ソル”役を熱演し、大きな話題を呼びました。さらに、現在Netflixにて配信中のドラマ「今日から“ニンゲン”に転身しました」では、MZ世代の九尾狐“ウンホ”役を演じ、これまでにない新たな一面を披露し、相手役のロモンとの相性抜群のケミでも注目を集めています。
プレイガイド先行受付(先着)は、明日2月14日(土)10:00よりスタート。
“ラブコメの女王”キム・ヘユンの魅力を存分に感じていただける来日ファンミーティングをお見逃しなく。
プレイガイド先行受付(先着)
受付期間：2026年2月14日(土)10:00～2月23日(月)23:59
■楽天チケット
https://r10.to/2026kimhyeyoon
■ローソンチケット
https://l-tike.com/kim-hyeyoon/
■イープラス
https://eplus.jp/kimhyeyoon/
■チケットぴあ ※神奈川公演は、2/17(火)10:00受付開始予定。
https://w.pia.jp/t/kimhyeyoon-fm26/
※おひとり様1公演につき4枚までお申込みいただけます。(最大4公演お申込み可)
※上記ページは受付開始時間になると表示されます。
公演概要
2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN
【日程・会場】
[神奈川] やまと芸術文化ホール メインホール
2026年3月13日(金)
昼公演 | 13:00開場 14:00開演
夜公演 | 17:00開場 18:00開演
[大阪] 松下IMPホール
2026年3月16日(月)
昼公演 | 14:00開場 15:00開演
夜公演 | 18:00開場 19:00開演
※公演内容、開場・開演時間等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※上記変更に伴うチケットの払戻しはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
【チケット料金】
■VIP指定席：23,100円（税込）
＜来場者特典＞
お見送り会(ALL)
＜VIP特典＞
前方エリアVIP席・グループ撮影会(ALL)・直筆サインポスター(抽選)・直筆サインポラロイド(抽選)
■一般指定席：14,300円（税込）
＜来場者特典＞ お見送り会(ALL)
※7歳以上要チケット。７歳未満は入場不可。
※別途プレイガイド手数料がかかります。
公演に関する詳細はこちら
https://imx.ne.jp/2026kimhyeyoon/
主催：ARTIST COMPANY
主管：株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX) / CONCEPT.K COMPANY
企画：FROMM / WONDER WALL
制作：株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX) / 株式会社HPS
運営：キョードー横浜