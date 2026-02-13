『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate- Blu-ray発売記念イベントに橋本祥平さん、工藤大夢さんの出演が決定！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate- Blu-ray発売記念イベントに月永レオ役・橋本祥平さん、青葉つむぎ役・工藤大夢さんの出演が新たに決定しました！
本イベントは「アニメイト」および「ESstore!!」のパッケージ購入特典として封入される応募抽選券にてご参加いただけます。
【購入はこちら】
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3129032/
【アニメイト・ES!!store特典『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate- Blu-ray発売記念イベント詳細】
開催日：2026年4月19日（日）
開催時間：夕方頃を予定しております
会場：都内某所
※会場・開催時間は当選者にお知らせいたします。
出演キャスト：
月永レオ 役：橋本祥平
瀬名 泉 役：高崎翔太
鳴上 嵐 役：北村 諒
朱桜 司 役：北川尚弥
天祥院英智 役：富園力也
青葉つむぎ 役：工藤大夢
※出演者は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※最新情報と申込方法などの詳細は、アニメイトにて商品引取り時に渡される申込用紙およびアニメイトHPをご確認ください。
【注意事項】
●イベント当日、顔写真付き身分証によるご本人様確認をさせていただきます。
有効な身分証明書は下記となります。
■「顔写真付き身分証明書」
参考：免許証・学生証・パスポート・顔写真付き障碍者手帳・在留カードまたは特別永住者証明書・マイナンバーカードなど
※コピー・期限切れは不可
※イベント当日は、必ず指定の身分証明書のご提示をお願いいたします。
※ご提示いただけない場合、入場をお断りさせていただきます。
※身分証明書をお忘れの場合や、当選発表時の「CLUB animate」のご登録情報と身分証明書の情報が一致しない場合、イベントにご参加いただけない場合がございます。
※「CLUB animate」の登録情報・イベントの申し込み内容等に不備があった場合、無効にさせていただく場合がございます。
■舞台『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate- Blu-ray商品情報
◇発売日
2026年2月25日（水）予定
◇価格
公式通販限定盤：11,990円（税込）
通常盤：10,890円（税込）
◇収録内容
2枚組 ／ DISC-1：公演本編、DISC-2：特典映像
【特典映像詳細】
・メイキング映像
・日替わりダイジェスト
・大千秋楽カーテンコール
・歌唱シーン全景映像
発売元：あんステ製作委員会 ／ 販売元：株式会社フロンティアワークス
【公式通販限定盤】
◇公式通販限定盤 特典
１. スペシャルDVD
【スペシャルDVD詳細】
ビジュアル撮影メイキング映像
スペシャル座談会（メインキャスト7名出演）
（出演：橋本祥平、高崎翔太、荒牧慶彦、北村 諒、北川尚弥、富園力也、工藤大夢）
２.アザーカットブロマイドセット（7種セット）
※公式通販限定盤のスペシャルDVDは、DISC-2の特典映像とは異なる内容となります。
◇予約方法
※下記の商品掲載ページにアクセスのうえ、ご予約・ご購入ください。
【Blu-ray】『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate- 公式通販限定盤
アニメイト通販…https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3085985/
予約受付期間：2025年5月25日（日）12:00～2025年12月21日（日）23：59まで
※ご予約ページは「アニメイト通販」内にございます。ご予約の際は「アニメイト通販」への会員登録が必要です。
※本公演のBlu-rayは、一般発売（通常盤）の発売もございます。
※Blu-rayの収録内容など、付属の特典以外は一般販売（通常盤）と同じ商品内容になります。
※公式通販限定盤以外の他の法人特典は付属いたしません。ご了承ください。
公式通販限定盤 ご予約に関するお問い合わせ
アニメイトサポートセンター／お問い合わせフォーム
https://support.animate-onlineshop.jp/
【通常盤】
全国アニメショップほかで「通常盤」の発売もございます。
Blu-ray通常盤／JAN：4580798291409
◇アニメイト・ESstore!!特典
「Blu-ray発売記念イベント」応募抽選券
※『「Blu-ray発売記念イベント」応募抽選券』のお渡しは、商品ご購入時となります。
◇ネルケオンラインショップ 特典
キービジュアル２L判ブロマイド（2種セット）
◇タワーレコード（一部店舗を除く）、Amazon.co.jp法人共通特典
2L判ブロマイド（共通1種）
(C) 2021 Happy Elements K.K/あんステ製作委員会
《HP》https://ensemble-stage.jp/
《公式 X》https://x.com/ensemble_stage
公式ハッシュタグ：#あんステ